Toàn cảnh dự án cầu Thượng Cát sau một năm thi công

Được khởi công ngày 8-10-2025, dự án xây dựng cầu Thượng Cát là công trình giao thông trọng điểm của Hà Nội, sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố, với tổng mức đầu tư hơn 7.300 tỷ đồng.

Theo thiết kế, dự án có tổng chiều dài hơn 5,2km, gồm khoảng 3,9km cầu và 1,3km đường dẫn. Riêng đoạn cầu dây văng vượt sông Hồng dài khoảng 780m, tạo điểm nhấn kiến trúc mới trên tuyến giao thông kết nối hai bờ sông.

Dự án xây dựng cầu Thượng Cát có điểm đầu tại Km3+504 trên đường Kỳ Vũ (phường Thượng Cát) và điểm cuối tại Km8+731 trên Quốc lộ 23B (xã Thiên Lộc).

Sau một năm thi công, cầu Thượng Cát đã bước qua giai đoạn khởi đầu và chuyển sang giai đoạn triển khai đồng loạt nhiều hạng mục. Tính đến giữa tháng 10-2026, giá trị khối lượng thi công lũy kế của dự án đạt khoảng 864,7 tỷ đồng, tương đương 16,2% sản lượng.

Ghi nhận vào ngày 16-10-2026, các kỹ sư, công nhân chia thành nhiều mũi tích cực triển khai hạng mục trụ cầu ở dưới lòng sông và trên bờ.

Được biết, các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc duy trì chế độ thi công “3 ca, 4 kíp” để bảo đảm tiến độ đề ra.

Các trụ cầu chính trên bờ 2 đầu cầu đã cơ bản hoàn thiện xong với kết cấu bê tông cốt thép vững chắc.

Hiện nay, vị trí 3 trụ tháp chính của cây cầu đã dần hiện rõ giữa lòng sông Hồng. Đây được xem là hạng mục quan trọng và phức tạp nhất của toàn bộ dự án.

Công tác khoan cọc nhồi tại cả ba vị trí trụ tháp chính đã cơ bản hoàn thành, đơn vị thi công đã chuyển sang thi công bệ trụ, chuẩn bị dựng tháp. Máy móc, sà lan liên tục làm việc, chuyển vật liệu xây dựng để đảm bảo tiến độ đề ra.

Tại phía xã Thiên Lộc, hệ thống trụ cầu cạn đang dần thành hình, các mũi thi công rầm rộ đẩy nhanh tiến độ.

Một bãi đúc dầm cầu được triển khai ngay cạnh công trường thi công các trụ cầu phía phường Thượng Cát.

Các mũi thi công được triển khai đồng loạt, tập trung vào các hạng mục cọc khoan nhồi, bê tông trụ và đúc dầm.

Công nhân của nhà thầu tích cực triển khai dự án để bảo đảm tiến độ công trình.

Theo kế hoạch, cầu Thượng Cát sẽ hoàn thành vào tháng 7-2027.

Khi hoàn thành, cầu Thượng Cát không đơn thuần là một công trình vượt sông Hồng mà còn góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực Tây Bắc Thủ đô, kết nối với tuyến Vành đai 3,5 và mở thêm hướng đi giữa khu vực phía Bắc sông Hồng với trung tâm Hà Nội.