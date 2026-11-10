Toàn cảnh Đồ Sơn bừng sáng trong đêm Nguyễn Yến Trang trở thành Hoa hậu Việt Nam 2026

Đồ Sơn bừng sáng trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

Nhìn từ trên cao, Quảng trường Danh vọng nổi bật giữa hai dãy nhà sáng đèn. Ba phía khán đài ôm lấy phần sàn diễn nhô ra giữa quảng trường. Trên sân khấu rộng hơn 2.000 m2, những luồng sáng trắng xòe hình quạt.

Phía dưới, các dải màu hồng uốn qua nhiều lớp khung, nối hai cánh gà với hình vương miện ở trung tâm. Sân khấu là Dệt miền thanh xuân, lấy cảm hứng từ nghề dệt lụa truyền thống.

Hành trình đến Đồ Sơn bắt đầu từ tháng 5 với hơn 400 hồ sơ. Qua sơ khảo hai miền, 53 thí sinh vào chung khảo. Ngày 10/10, cũng tại Đồ Sơn, Ban tổ chức công bố 25 gương mặt vào chung kết.

Trong những tháng ở nhà chung, các thí sinh đã đến với trẻ em vùng cao ở Lai Châu, thăm Bến tàu không số K15, tìm hiểu di sản Côn Sơn - Kiếp Bạc. Đêm chung kết, hai nhà thiết kế gốc Hải Phòng Hạnh Nguyễn và Ngọc Hân đưa hình ảnh những cánh sen lên tà áo dài của Top 25 qua bộ sưu tập Mạch Liên Hoa.

Các thế hệ hoa hậu chào đón tân hoa hậu Nguyễn Yến Trang

Khi Lê Phương Nghi được xướng tên ở vị trí Á hậu 2, Nguyễn Yến Trang và Trần Xuân Khánh Linh nắm tay nhau trên bàn nâng. Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức, Trưởng Ban giám khảo công bố người giành vương miện. Yến Trang, thí sinh mang số báo danh 362, trở thành Hoa hậu Việt Nam 2026. Khánh Linh giành danh hiệu Á hậu 1.

Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh trao vương miện Ngọc Liên Diệu Nhật, động viên Yến Trang khi thấy cô xúc động. Nhận quyền trượng từ Trưởng Ban tổ chức, nữ sinh ngành Giáo dục tiểu học, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội bước ra chào khán giả. Những ngày đầu ở nhà chung, Yến Trang còn lúng túng trên giày cao gót. Ngoài giờ tập, cô tự đặt máy quay ở hành lang khách sạn, xem lại từng bước chân để sửa dáng đi. tienphong.vn

Trong khung hình mừng tân hoa hậu có Mai Phương đăng quang năm 2002, Ngọc Hân năm 2010, Đỗ Mỹ Linh năm 2016 và Hà Trúc Linh năm 2024. Hai á hậu mùa trước Trần Ngọc Châu Anh, Nguyễn Thị Vân Nhi cùng lên sân khấu chúc mừng Top 3.

Phía trên quảng trường, pháo hoa bung sáng trong những phút cuối của lần tổ chức thứ 20, đánh dấu chặng đường 38 năm của Hoa hậu Việt Nam.

Màn ứng xử góp phần đưa Yến Trang đến vương miện

Được hỏi sẽ giới thiệu vẻ đẹp hòa bình của Việt Nam với bạn bè quốc tế ra sao, Nguyễn Yến Trang bắt đầu từ một buổi sáng có tiếng chim, khi người trẻ được đến trường, đi làm. Từ những điều bình dị ấy, cô nhắc đến Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội năm 2019.

Dẫn chứng này giúp Yến Trang trả lời vế thứ hai của câu hỏi bằng một câu chuyện thế giới từng biết đến: Việt Nam là nơi hai bên chọn để ngồi lại đối thoại. Cô kết lại: “Tôi, Nguyễn Yến Trang, tự hào là một người Việt Nam”.

Với câu hỏi về Hải Phòng, Trần Xuân Khánh Linh mở lời bằng thơ Chế Lan Viên rồi kể về hai tháng sống ở đất Cảng. Cô nhắc đến món ăn, sự hào sảng của người dân và tên gọi “Hải tần phòng thủ”. Cuối phần thi, cô gái đến từ TPHCM chuyển sang tiếng Anh để mời khán giả tới thăm thành phố vừa đón mình.

Lê Phương Nghi nhận câu hỏi vì sao người trẻ vẫn cần học khi có thể tìm thấy thông tin chỉ bằng vài thao tác. Nữ sinh Trường Đại học Ngoại thương đi vào chỗ khác biệt giữa tìm được một câu trả lời và có đủ kiến thức để tự đánh giá câu trả lời ấy. Theo cô, việc học rèn tư duy phản biện và khả năng sáng tạo, giúp người trẻ làm chủ công nghệ.

Biển người cuốn theo màn trình diễn bikini và dạ hội

TMinh Hằng mang Director đến sân khấu Đồi Rồng trong phần thi áo tắm của Top 25. Trên nền nhạc sôi động, các thí sinh trình diễn những thiết kế màu hồng ánh xà cừ lấy cảm hứng từ ngọc trai.

S.T Sơn Thạch nối hai phần thi bằng Get on the floor và Angel. Nhiều thí sinh bước ra sân khấu với những bộ trang phục lộng lẫy. Những bước đi uyển chuyển được đánh đổi bằng quãng thời gian rèn luyện không biết mệt.

Màn final walk cuối nhiệm kỳ đầy xúc động của Hà Trúc Linh

Sau phần ứng xử của Top 5, Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh cùng hai Á hậu Trần Ngọc Châu Anh và Nguyễn Thị Vân Nhi trở lại sân khấu Đồ Sơn, thực hiện màn final walk trước giờ trao vương miện.

Hơn một năm bốn tháng kể từ đêm đăng quang bên dòng sông Hương, Trúc Linh bước những bước cuối cùng trên cương vị đương kim Hoa hậu Việt Nam, bên hai người bạn đã đồng hành suốt nhiệm kỳ.

Trong lời chia tay, Hà Trúc Linh nhắc đến áp lực cô từng cảm nhận sau đêm đăng quang là làm sao để xứng đáng với danh hiệu, để qua những việc mình làm, công chúng và bạn bè quốc tế hiểu thêm về văn hóa Việt Nam. “Vương miện đã dạy tôi biết lắng nghe, học cách trưởng thành và nuôi dưỡng lòng trắc ẩn”, cô nói.