Toàn cảnh diễn tập phương án phòng, chống khủng bố năm 2026 ở Lai Châu

Sáng 23/9, tại Trung tâm Hội nghị Văn hóa Phường Đoàn Kết, Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh Lai Châu tổ chức cuộc diễn tập phương án “Xử trí tình huống tập trung đông người, gây rối an ninh trật tự; đánh bắt đối tượng khủng bố, giải cứu con tin; khủng bố bằng thiết bị bay không người lái; xử lý cháy nổ, cứu hộ cứu nạn trên nhà cao tầng” năm 2026.

Mở đầu cuộc diễn tập là phần biểu diễn võ thuật tinh nhuệ, thể hiện bản lĩnh, kỹ năng tác chiến và tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao của hàng trăm cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an tỉnh Lai Châu.

Trong bối cảnh nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ngày càng nặng nề và phức tạp, hình ảnh người chiến sĩ cảnh sát cơ động với dùi cui và lá chắn trên tay, sẵn sàng xông pha vào nơi nguy hiểm nhất, chính là minh chứng hùng hồn cho sức mạnh và bản lĩnh của lực lượng công an nhân dân Việt Nam anh hùng.

Ngay sau đó, cuộc diễn tập tiến hành xử lý các tình huống giả định thực tế bao gồm: giải tán tập trung đông người, gây rối an ninh trật tự; đánh bắt đối tượng khủng bố, giải cứu con tin; đánh trả khủng bố bằng thiết bị bay không người lái; công tác chữa cháy, cứu hộ cứu nạn trên nhà cao tầng. Các lực lượng đã phối hợp nhịp nhàng, thao tác chuẩn xác và xử lý hiệu quả các tình huống đề ra.

Ngay lập tức UAV tấn công và rô bốt tự hành rời vị trí ẩn quân, tiếp cận mục tiêu từ nhiều hướng, với khả năng cơ động trên nhiều loại địa hình, kết hợp với Camera quan sát ba chiều. Rô bốt tự hành lặng lẽ tiếp cận căn nhà mục tiêu từ hướng chính diện, ít phút sau khi các đối tượng đã nằm gọn trong thước ngắm, khi những loạt đạn 7,62mm bắn liên tục cùng với khả năng tiếp cận trực diện của rô bốt chiến đấu tiêu diệt mục tiêu.

Cuộc diễn tập đã thành công tốt đẹp, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và trang thiết bị. Các tình huống diễn tập được xây dựng cơ bản sát thực tế địa bàn biên giới, có tính tổng hợp, liên hoàn, qua đó nâng cao tính chiến đấu, hiệp đồng giữa các lực lượng trong xử lý các tình huống phòng chống khủng bố.

Phát biểu nhận xét và bế mạc cuộc diễn tập, ông Hà Quang Trung, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống khủng bố tỉnh khẳng định: Tinh thần chủ động, khẩn trương, quyết tâm cao của các lực lượng đã góp phần quan trọng vào thành công chung của cuộc diễn tập; tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm và sức mạnh của lực lượng vũ trang trong bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu.

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, khẩn trương của các lực lượng tham gia. Đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm, nghiêm túc; rà soát, bổ sung, hoàn thiện các kế hoạch, phương án phòng, chống khủng bố sát với thực tiễn. Nâng cao hơn nữa năng lực phối hợp hiệp đồng, khả năng chỉ huy, điều hành và xử lý các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự giữa các lực lượng. Tăng cường xây dựng lực lượng, đầu tư trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật; thường xuyên tổ chức huấn luyện, diễn tập, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Clip: Toàn cảnh diễn tập phương án phòng, chống khủng bố năm 2026 ở Lai Châu.