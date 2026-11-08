Toàn cảnh Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 10 tại TPHCM

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra từ ngày 5 đến 7/11 tại Học viện Phật giáo Việt Nam (TPHCM), đúng dịp kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN). Đây là lần đầu tiên Đại hội được tổ chức tại TPHCM, sau 9 kỳ liên tiếp diễn ra tại Hà Nội.

Sự kiện có sự tham dự của gần 2.000 đại biểu, trong đó có 1.645 tăng ni cùng đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các bộ, ngành và địa phương.

Đại hội cũng là dịp nhìn lại chặng đường 45 năm hình thành và phát triển của GHPGVN. Từ khi thành lập năm 1981, Giáo hội từng bước kiện toàn tổ chức, quy tụ các hệ phái, phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp và hướng dẫn tăng ni, phật tử triển khai các hoạt động Phật sự.

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X mở ra nhiệm kỳ 2026-2031 với chủ đề “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả”.

Trong ngày làm việc cuối cùng 7/11, Đại hội tiến hành kiện toàn nhân sự lãnh đạo Hội đồng Chứng minh và Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội đồng Chứng minh nhiệm kỳ mới có 114 thành viên; Hội đồng Trị sự có 235 thành viên chính thức. Đại hội cũng suy tôn bổ sung 23 vị Trưởng lão vào Hội đồng Chứng minh.

Cùng với công tác nhân sự, Đại hội thông qua tờ trình tu chỉnh Hiến chương GHPGVN lần thứ 8. Bản Hiến chương mới gồm 12 chương, 70 điều, giảm 2 chương và 17 điều so với bản hiện hành. Hiến chương mới bổ sung quy định về hoạt động tôn giáo trên không gian mạng, xác định trách nhiệm của các tổ chức, cơ sở tự viện, tăng ni và cá nhân liên quan khi tham gia môi trường số.

Một trong những nội dung đáng chú ý là cơ cấu tổ chức Giáo hội được tinh gọn từ 4 cấp xuống còn 3 cấp, gồm Trung ương, tỉnh, thành phố và cơ sở. Việc điều chỉnh nhằm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành hoạt động Phật sự.

Ngoài ra, Đại hội thông qua việc tấn phong giáo phẩm cho 941 vị, gồm 37 Hòa thượng, 337 Thượng tọa, 53 Ni trưởng và 514 Ni sư.

Tại Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các tập thể, cá nhân.

Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031.

Khép lại 3 ngày làm việc, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X mở ra nhiệm kỳ 2026-2031 với yêu cầu tiếp tục củng cố tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động và nâng cao chất lượng các hoạt động Phật sự.

Trong nhiệm kỳ mới, GHPGVN tiếp tục chú trọng đào tạo đội ngũ tăng ni, nâng cao chất lượng giáo dục Phật giáo, đồng thời tăng cường kỷ cương, giữ gìn giới luật và truyền thống thanh tịnh, hòa hợp của Tăng đoàn.

Bên cạnh các phiên làm việc về nhân sự, Hiến chương và nghị quyết, Đại hội còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, tâm linh, tạo không gian kết nối giữa tăng ni, phật tử và đại biểu.

Đêm hoa đăng tri ân là một trong những hoạt động để lại dấu ấn, với sự tham gia của hơn 4.000 tăng ni, phật tử và đại biểu. Những ngọn nến được thắp lên thể hiện lòng tri ân các bậc tiền nhân, cầu nguyện quốc thái dân an, đồng thời lan tỏa thông điệp từ bi, hòa bình và đoàn kết.

Nguyễn Huế