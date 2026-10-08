Toàn cảnh Đại hội đại biểu Hội Nhà báo thành phố Hà Nội khóa VIII, nhiệm kỳ 2026-2031
Chiều 8-10, Đại hội đại biểu Hội Nhà báo thành phố Hà Nội khóa VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra phiên họp chính thức. Đại hội là dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của Hội và đời sống báo chí Thủ đô trong kỷ nguyên mới...
Dự và chỉ đạo Đại hội có: Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai.
Cùng dự Đại hội có đại diện các sở, ban, ngành; đại diện Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố và 105 đại biểu đại diện hơn 800 hội viên.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/toan-canh-dai-hoi-dai-bieu-hoi-nha-bao-thanh-pho-ha-noi-khoa-viii-nhiem-ky-2026-2031-1760090.html