Toàn cảnh Đại hội đại biểu Hội Nhà báo thành phố Hà Nội khóa VIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Dự và chỉ đạo Đại hội có: Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai.

Cùng dự Đại hội có đại diện các sở, ban, ngành; đại diện Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố và 105 đại biểu đại diện hơn 800 hội viên.

Quang cảnh Đại hội.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, thành phố Hà Nội dự Đại hội.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai trao bức trướng của thành phố Hà Nội và tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội.

Đoàn Chủ tịch chủ trì Đại hội.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai phát biểu.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh truyền hình Hà Nội Nguyễn Thanh Liêm phát biểu.

Ban Chấp hành Hội Nhà báo thành phố Hà Nội ra mắt Đại hội.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.