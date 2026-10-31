Toàn cảnh đại công trường sân vận động 135.000 chỗ ngồi ở Hà Nội

Sân vận động VinFast - Trống Đồng nằm tại xã Thượng Phúc, thuộc Khu đô thị Thể thao quốc tế Hà Nội. Công trình có diện tích 73,3ha, sức chứa khoảng 135.000 chỗ ngồi, dự kiến trở thành sân vận động lớn nhất thế giới khi hoàn thành.

Theo thiết kế, sân vận động có hệ mái che đóng mở tự động, ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo, đồng thời hướng tới mô hình công trình thể thao xanh.

Dự kiến trong tháng 11-2026, hệ trụ giàn kích nâng mái sân vận động VinFast - Trống Đồng sẽ hoàn thành và được vận hành thử nghiệm. Sang tháng 12, nhà thầu phối hợp với đối tác nước ngoài tiến hành nâng phần mái thép tại phân khu đầu tiên.

Tổng khối lượng kết cấu thép của dự án ước tính khoảng 73.000 tấn, trong đó riêng phần mái sân vận động chiếm khoảng 40.000 tấn. Nhiều cấu kiện thép đã được tập kết bên trong công trình, phục vụ quá trình tổ hợp và lắp dựng.

Tính đến tháng 10-2026, khối lượng thi công hạng mục giàn trụ kích rút (màu đỏ) đạt khoảng 60%. Các trụ lớn đã hoàn thành phần cao độ chân pin, đang được hàn và chuẩn bị đổ bê tông phần còn lại.

Hệ thống trụ chính của sân vận động có chiều cao thiết kế gần 80m. Trên đỉnh mỗi trụ sẽ lắp đặt gối đỡ thép để định vị, tiếp nhận tải trọng từ hệ mái che đóng mở tự động và truyền lực xuống nền móng.

Để phục vụ công tác tổ hợp và lắp dựng kết cấu thép, dự án đã huy động nhiều thiết bị siêu trường, siêu trọng, gồm các loại cẩu có sức nâng 1.800 tấn, 1.250 tấn và 800 tấn.

Song song với việc triển khai hệ thống nâng mái, các hạng mục phần thô tại bốn khán đài A, B, C và D cũng đang được thi công.

An toàn - chất lượng - tiến độ được đặt lên hàng đầu tại công trình.

Sân vận động có đường kính khoảng 315m, được thiết kế lấy cảm hứng từ trống đồng Đông Sơn. Hệ thống trụ bố trí quanh công trình vừa có chức năng chịu lực, nâng đỡ lớp vỏ bao che, vừa được tạo hình với họa tiết chim Lạc và hoa văn truyền thống.

Sau khi hoàn thành, sân vận động dự kiến phục vụ các sự kiện thể thao, văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn, hướng tới đáp ứng tiêu chuẩn tổ chức các giải đấu quốc tế như ASIAD, Olympic và FIFA World Cup.