Toàn cảnh đại công trường đường nối sân bay Gia Bình với Hà Nội

Diện mạo tuyến đường rộng 120m nối Hà Nội với sân bay Gia Bình

Công trường tuyến đường rộng 120 m nối sân bay Gia Bình (Bắc Ninh) với Hà Nội đang thi công đồng loạt tại nhiều vị trí. Trên địa phận Hà Nội, các đơn vị thi công tập trung nhân lực, máy móc để thực hiện những hạng mục đường bộ, cầu vượt sông và nút giao.

Phần tuyến thuộc Hà Nội dài 13,55 km, với tổng vốn đầu tư hơn 32.970 tỷ đồng. Điểm đầu nằm tại Km27+700, khu vực tiếp giáp Bắc Ninh; điểm cuối tại Km41+250, nơi kết nối với cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (Vành đai 3) và đường dẫn cầu Tứ Liên. Tốc độ thiết kế của tuyến chính là 100 km/h, đường song hành 60 km/h; đoạn trục chính đô thị nối với cầu Tứ Liên được thiết kế với tốc độ 80 km/h. (Ảnh: AI)

Tính từ sân bay Gia Bình đến Hà Nội, dự án có tổng chiều dài khoảng 41,316 km, với nguồn vốn dự kiến khoảng 83.000 tỷ đồng. Trên địa phận Hà Nội, tuyến đi qua các xã Thuận An, Phù Đổng, Thư Lâm và khu vực Đông Anh, trước khi nối sang các phường Từ Sơn, Phù Khê của TP Bắc Ninh.

Một phần dự án tận dụng hành lang cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, thuộc tuyến Vành đai 3, để nâng cấp và mở rộng mặt đường.

Cầu vượt sông Đuống là hạng mục đáng chú ý trên tuyến, với chiều dài khoảng 1,9 km, kết nối xã Thuận An với xã Phù Đổng.

Theo phương án thiết kế, cầu có bề rộng 120 m, bố trí 10 làn xe trên tuyến chính cùng hai tuyến đường gom hai bên, mỗi tuyến gồm 3 làn xe.

Tại khu vực vượt sông, các trụ cầu chính đang được thi công.

Phần công việc ở hai đầu cầu cũng được triển khai đồng thời, gồm các hạng mục trên cạn tại xã Thuận An và khu dân cư Trung Mầu thuộc xã Phù Đổng, kết hợp san nền và xây dựng trụ cầu.

Hoạt động xây dựng diễn ra tại nhiều điểm dọc tuyến. Ngoài cầu vượt sông Đuống, các nhà thầu đang triển khai những hạng mục cầu cạn và khu vực nút giao Ninh Hiệp.

Tại Ninh Hiệp, công trường tập trung vào khu vực kết nối cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn với cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên. Đây cũng là vị trí kết thúc phần tuyến xây dựng mới trước khi chuyển sang đoạn nâng cấp, mở rộng.

Phần đường đi trùng cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên dài khoảng 6,55 km. Theo quy hoạch, đoạn này sẽ được mở rộng với mặt cắt ngang 120 m, từ điểm tiếp giáp đoạn xây mới đến khu vực đường dẫn cầu Tứ Liên.

Ngoài phần tuyến chính, dự án bố trí thêm nhánh nối cầu Tứ Liên dài khoảng 2,5 km tại khu vực Đông Anh. Nhánh đường kết nối cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên với đường dẫn lên cầu, tổ chức nút giao hình chữ Y, mặt cắt ngang 14 m và quy mô 3 làn xe.

Khi đưa vào khai thác, tuyến đường sẽ bổ sung hướng kết nối giữa Hà Nội và sân bay Gia Bình, tạo điều kiện phát triển mạng lưới giao thông khu vực. Công trình cũng được kỳ vọng góp phần phân chia nhu cầu khai thác giữa các sân bay, đồng thời thúc đẩy phát triển đô thị, dịch vụ logistics và liên kết kinh tế Hà Nội - Bắc Ninh.