Toàn cảnh đại công trường đường 10 làn xe, tuyến tàu điện nhẹ đón APEC 2027 ở Phú Quốc

Trong mạng lưới giao thông phục vụ APEC 2027, đường tỉnh ĐT.975 được xác định là trục xương sống kết nối sân bay quốc tế Phú Quốc với khu vực trung tâm và quần thể Hội nghị - Triển lãm APEC. Tuyến đường dài 19,26 km, lộ giới 62 m, quy mô lên tới 10 làn xe, khởi công từ tháng 9/2025 và dự kiến thông toàn tuyến vào quý II/2027.

Khác với các dự án mở rộng đường thông thường, ĐT.975 được quy hoạch theo mô hình trục giao thông đa phương thức. Đáng chú ý, toàn bộ dải phân cách giữa được dành riêng cho tuyến đường sắt nhẹ đô thị, tạo nên trục giao thông kết hợp đường bộ và đường sắt nhẹ.

Tuyến đường sắt nhẹ đô thị dài khoảng 17,59 km, quy mô đường đôi, gồm 14,81 km đi trên mặt đất, 0,78 km trên cao và khoảng 2 km đi ngầm qua khu lõi Trung tâm Hội nghị - Triển lãm APEC. Đoạn đi ngầm giúp loại bỏ các điểm giao cắt cùng mức tại khu vực này.

Khi đưa vào vận hành, tuyến đường sắt nhẹ đô thị được kỳ vọng rút ngắn thời gian di chuyển từ sân bay đến cụm công trình Nam đảo còn khoảng 20 phút. Hiện các hạng mục hầm, cầu, nhà ga và lắp đặt đường ray đang được các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ.

Ghi nhận trên công trường ĐT.975, phân đoạn dài khoảng 1,5 km từ ngã tư khu nghỉ dưỡng JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay đến nút giao APEC hiện đã cơ bản định hình, với nhiều hạng mục đang được khẩn trương hoàn thiện.

Để bám sát tiến độ thảm bê tông nhựa hai bên tuyến từ cuối năm 2026 đến đầu năm 2027, đơn vị thi công đã huy động tối đa máy móc và nhân lực. Nếu một đoạn tuyến vài trăm mét thường chỉ cần khoảng 4 máy xúc, tại đây nhà thầu bố trí tới 15 máy xúc, 40 xe ben chở đất và 10 xe ben chở cát, cùng đội ngũ kỹ sư và công nhân làm việc liên tục. Các kíp lái máy luân phiên từ sáng sớm đến đêm, hạn chế tối đa thời gian thiết bị phải dừng nghỉ.

Dù đẩy mạnh cơ giới hóa, từng mét đào nền đường vẫn được kiểm soát chặt chẽ do bên dưới là hệ thống cáp điện trung thế và đường ống cấp nước sinh hoạt dày đặc. Kỹ sư điện, nước phải phối hợp trực tiếp với lái máy và người dân địa phương để xác định vị trí hạ tầng ngầm trước khi máy xúc hạ gầu.

Bên cạnh đó, thời tiết mưa nhiều trên đảo cùng nền đất yếu thường xuyên gây ngập úng mặt bằng, buộc đội ngũ thi công phải liên tục bơm tát nước, đồng thời tranh thủ từng khoảng thời gian tạnh ráo để lu lèn nền đường.

Tính đến tháng 9/2026, hạng mục hào kỹ thuật trên tuyến ĐT.975 đạt khoảng 65%, hệ thống thoát nước dọc gần 50%, nền móng đường khoảng 50%. Bốn cây cầu trên tuyến cũng đã hoàn thành hơn 55% khối lượng thi công.

Là mảnh ghép tiếp nối từ ĐT.975, Đại lộ APEC dài khoảng 3 km, kết nối ĐT.46 (đường Nguyễn Văn Cừ) với ĐT.975, dẫn vào cụm Trung tâm Hội nghị - Triển lãm APEC và Nhà biểu diễn đa năng.

Đại lộ APEC có mặt cắt ngang rộng 68 m, quy mô 4-6 làn xe. Được định vị là trục giao thông mang tính nghi lễ ngoại giao, tuyến đường sẽ bố trí hệ thống màn hình LED và bảng điện tử khổ lớn dọc tuyến, tại các nút giao để trình chiếu hình ảnh quảng bá đất nước tới bạn bè quốc tế.

Hiện công trường Đại lộ APEC đang dồn lực thi công vỉa hè, nền đường và hệ thống cấp, thoát nước ngầm. Riêng hệ thống cống ngầm và móng chiếm khoảng 90% khối lượng thi công hiện tại. Điểm nhấn kỹ thuật ở cuối tuyến là hệ thống cống hộp 4 cửa, với chiều dài mỗi bên hơn 800 m. Đơn vị thi công đặt mục tiêu hoàn thành hạng mục này trong tháng 10, sau đó nhanh chóng hoàn thiện mặt đường, hướng tới về đích toàn tuyến trong quý II/2027.

Khi toàn bộ mạng lưới vận hành đồng bộ vào quý II/2027, Phú Quốc không chỉ có thêm trục giao thông phục vụ APEC 2027 mà còn từng bước hình thành cấu trúc đô thị kết nối hoàn chỉnh, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - du lịch lâu dài tại Nam đảo.