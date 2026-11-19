Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc gặp 19/11 khi tham dự APEC 2026 tại Thâm Quyến, Trung Quốc. Ảnh: TASS

Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ hội nghị thượng đỉnh tại Anchorage (Mỹ) hồi tháng 8/2025.

Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo đã bắt tay và trao đổi một số lời chào hỏi trước khi tiến hành hội đàm.

Theo trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov, cuộc hội đàm kéo dài khoảng 35-40 phút, bắt đầu vào khoảng 11h15 và kết thúc vào khoảng 12h ngày 19/1 (giờ Việt Nam). Phóng viên hãng thông tấn TASS cho biết hai nhà lãnh đạo không đưa ra tuyên bố chung với truyền thông sau cuộc gặp.

Tham dự cuộc gặp, phía Nga có Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov, Ngoại trưởng Sergey Lavrov, trợ lý Tổng thống Yury Ushakov và Đặc phái viên Tổng thống Kirill Dmitriev. Phía Mỹ có Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent.

Theo ông Ushakov, vấn đề Ukraine là chủ đề trọng tâm trong cuộc trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo. Bên cạnh đó, hai bên cũng thảo luận về quan hệ song phương Nga - Mỹ và cuộc gặp ba bên sắp tới với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, dự kiến diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao APEC tại Thâm Quyến.

Liên quan đến nội dung trao đổi về Ukraine, ông Kirill Dmitriev, Đặc phái viên của Tổng thống Nga về hợp tác đầu tư và kinh tế với nước ngoài, đồng thời là Giám đốc điều hành Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF), cho biết cả Tổng thống Putin và Tổng thống Trump đều cam kết tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột này.

Phát biểu với kênh truyền hình Vesti sau cuộc gặp, ông Dmitriev nhấn mạnh đối thoại giữa hai nhà lãnh đạo có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy giải quyết vấn đề Ukraine. Ông cho rằng cuộc đối thoại đang nhận được sự quan tâm rộng rãi của cộng đồng quốc tế, đồng thời đề cập những nỗ lực mà theo ông là nhằm cản trở tiến trình này từ một số bên ở châu Âu.

Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump bày tỏ kỳ vọng cuộc gặp sẽ mang lại những kết quả tích cực. Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh mối quan hệ lâu năm với Tổng thống Putin, đồng thời cho rằng cuộc hội đàm có thể mở ra những triển vọng mới, hoặc ít nhất tạo tiền đề cho các bước tiến tiếp theo. Ông Trump cũng cho biết mong muốn tổ chức một cuộc gặp ba bên với sự tham gia của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Theo ông Ushakov, Tổng thống Putin có tâm trạng rất phấn khởi sau cuộc hội đàm. Tuy nhiên, hai bên không công bố tuyên bố chung hoặc thông tin chi tiết về kết quả cụ thể của các cuộc trao đổi.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn báo Hurriyet, Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ Sergey Vershinin nhận định cuộc gặp ba bên giữa lãnh đạo Nga, Mỹ và Trung Quốc sẽ có tác động lớn đến quan hệ quốc tế. Nhận định này được đưa ra trong bối cảnh các cuộc tiếp xúc giữa lãnh đạo ba nước thu hút sự quan tâm của dư luận quốc tế.