Toàn cảnh 'cú lừa' 50 triệu USD của Shark Bình và dự án AntEx vừa được cơ quan điều tra vạch trần

Đáng chú ý, Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) từng quảng bá Quỹ đầu tư Next100 Blockchain với số vốn cam kết 50 triệu USD trong 10 năm, giới thiệu AntEx là dự án đầu tiên được quỹ đầu tư.

Theo cơ quan điều tra, thông tin này được đưa ra nhằm củng cố niềm tin, khuyến khích nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ token. Tuy nhiên, số vốn Shark Bình thực tế góp vào AntEx là 2 tỷ đồng, khác với quy mô vốn cam kết của quỹ.

Từ tháng 8 đến tháng 11/2021, AntEx tổ chức 4 đợt bán token, thu về 4,5 triệu USDT (~117 tỷ đồng), tương đương hơn 101,7 tỷ đồng. Trong khi đó, dự án VNDT chưa được triển khai như phương án công bố.

Đến thời điểm xác minh, cơ quan công an tiếp nhận đơn của 46 nhà đầu tư, với tổng thiệt hại tạm ước tính khoảng 67 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cũng xác định có hoạt động rút tiền từ ví tổng chứa USDT của nhà đầu tư để quy đổi và phân chia vào tháng 5/2022.