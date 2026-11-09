Toàn cảnh Công viên Lê Thị Riêng sau khi quy tập 1.005 hài cốt liệt sĩ

Sau hơn 4 tháng tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập 1.005 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM), tính đến hết ngày 9/11. Công tác tìm kiếm vẫn tiếp tục tại Khu B. Ảnh: Hoài Bảo.

Sáng 9/11, lực lượng làm nhiệm vụ san lấp mặt bằng gần hồ để phục vụ công tác tìm kiếm tại Khu B. Trong ngày, lực lượng phát hiện, quy tập thêm 6 hài cốt liệt sĩ, trong đó 2 bộ có di vật đi kèm. Ảnh: Hoài Bảo.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ xử lý hơn 620 m3 đất để mở rộng phạm vi tìm kiếm. Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động 3 máy cuốc, một xe ben và 2 xe tải loại 3,5 tấn phục vụ việc đào, vận chuyển đất. Ảnh: Hoài Bảo.

Toàn cảnh Khu B, nơi các điểm đào tìm nằm rải rác. Qua hai đợt tìm kiếm, 972 bộ hài cốt được tìm thấy riêng lẻ và 33 bộ được phát hiện tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở Khu A và 6 vị trí ở Khu B. Trong tổng số hài cốt đã quy tập, 371 bộ có di vật đi kèm. Ảnh: Hoài Bảo.

Tại hội thảo xác minh thông tin về mộ liệt sĩ hồi tháng 6, các chuyên gia nhận định sơ bộ rằng ba khu vực nghi có rãnh mộ tập thể trong công viên có thể liên quan đến khoảng 900 hài cốt liệt sĩ. Số hài cốt đã quy tập đến hết ngày 9/11 vượt mức ước tính ban đầu này. Ảnh: Hoài Bảo.

Trong đợt đầu, lực lượng chức năng quy tập 731 hài cốt liệt sĩ. Ngày 14/10, TP.HCM tổ chức lễ truy điệu tại công viên, sau đó đưa hài cốt các liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM. Từ ngày 15/10 đến hết 9/11, đợt tìm kiếm thứ hai tại Khu B quy tập thêm 274 hài cốt, trong đó 64 bộ có di vật đi kèm. Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM.

Công viên Lê Thị Riêng rộng khoảng 9 ha, nằm giữa các tuyến đường Cách Mạng Tháng Tám, Bắc Hải và Trường Sơn, trên một phần Nghĩa trang Đô Thành cũ, còn gọi là Nghĩa trang Chí Hòa. Sau những trận giao tranh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, nhiều cán bộ, chiến sĩ hy sinh được đưa về chôn cất tại đây. Gần 60 năm sau, địa hình đã thay đổi, nhiều dấu tích cũ bị che lấp, khiến việc xác định vị trí chôn cất gặp khó khăn. Ảnh: Hoài Bảo.

Tại hội thảo ngày 8/6, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 đề xuất xây dựng công viên nghĩa trang hoặc khu tưởng niệm ngay trong khuôn viên Công viên Lê Thị Riêng sau khi hoàn tất công tác tìm kiếm, quy tập. Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM.

Trong kế hoạch ký ngày 26/10, UBND TP.HCM đưa công trình cải tạo, chỉnh trang Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng thành công viên tưởng niệm vào chương trình kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027). Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh TP.HCM và các đơn vị liên quan triển khai. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành công trình vào dịp 27/7/2027. Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM.

Trước khi công viên được cải tạo, TP.HCM dự kiến hoàn tất đợt tìm kiếm thứ hai trong tháng 11 tại Khu B và khu vực phía sau Nhà Truyền thống. Theo kế hoạch, mặt bằng sẽ được san lấp, chỉnh trang sau khi công tác tìm kiếm kết thúc. Ảnh toàn cảnh công viên được chụp ngày 9/6. Ảnh: Hoài Bảo.

Hoa trắng, nước mắt tiễn 731 liệt sĩ qua những con đường TP.HCM Sau gần sáu thập kỷ nằm lại dưới lòng đất, 731 liệt sĩ được người dân TP.HCM đón bằng hoa trắng, nước mắt và những lời tri ân, tiễn biệt về nơi an nghỉ.