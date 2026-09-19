Toàn cảnh công trường Vành đai 2,5 tăng tốc thi công trước ngày về đích

Vành đai 2,5 là một trong những tuyến giao thông quan trọng của Hà Nội, nằm giữa Vành đai 2 và Vành đai 3, với tổng chiều dài gần 20 km. Tuyến đường được kỳ vọng tăng khả năng kết nối giữa các khu dân cư hiện hữu với những khu đô thị mới. Hà Nội đặt mục tiêu thông xe kỹ thuật toàn tuyến vào dịp Kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện Tử VTC News, nhiều đoạn thuộc tuyến Vành đai 2,5 đã hoàn thành và đưa vào khai thác. Trong đó có đoạn từ khu đô thị Đoàn Ngoại giao đến nút giao đường Cầu Giấy; đoạn Dương Đình Nghệ - Vũ Phạm Hàm (đường Trung Kính); đoạn Trần Duy Hưng - Ngụy Như Kon Tum (đường Hoàng Đạo Thúy); đoạn Đầm Hồng - Quốc lộ 1A và đoạn từ Quốc lộ 1A đến đường Lĩnh Nam.

Tại khu vực phía Bắc, tuyến đường số 5 kết nối vào trung tâm Khu đô thị mới Tây Hồ Tây, qua địa bàn phường Xuân Đỉnh, đang được đẩy nhanh tiến độ. Tuyến dài khoảng 582 m, rộng 50 m, kết nối khu Đoàn Ngoại giao với đường Nguyễn Hoàng Tôn.

Dự án được đầu tư đồng bộ nền, mặt đường, hệ thống thoát nước, cấp nước, hào kỹ thuật, chiếu sáng, vỉa hè, cây xanh và tổ chức giao thông.

Toàn bộ mặt bằng đã được bàn giao từ cuối tháng 6. Đến nay, phần nền đường cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm cơ bản hoàn thành. Các hạng mục còn lại như thảm nhựa, lát hè, bó vỉa, lắp đặt chiếu sáng, trồng cây xanh và tổ chức giao thông đang được khẩn trương triển khai. Mục tiêu là thông xe kỹ thuật tuyến trước ngày 30/9.

Ở phía Nam, đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng dài khoảng 1,5 km, thuộc địa bàn phường Khương Đình, cũng đang được các nhà thầu tập trung thi công.

Trên công trường, nhiều máy móc, thiết bị cùng lực lượng kỹ sư, công nhân được huy động. Từ trên cao, tuyến đường đã dần hình thành, với nhiều hạng mục được triển khai đồng thời.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Khương Đình Võ Đăng Dũng cho biết, thời gian thi công còn lại không nhiều, trong khi điều kiện thời tiết có những diễn biến bất lợi. Tuy nhiên, địa phương đang phối hợp với các đơn vị liên quan, nỗ lực hoàn thành các phần việc được giao, hướng tới mục tiêu thông xe kỹ thuật theo kế hoạch của thành phố.

Trước mắt, chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu tập trung hoàn thiện đoạn từ nút giao đường Nguyễn Trãi đến cầu qua sông Tô Lịch trước ngày 10/10. Phần tuyến còn lại cũng phải bảo đảm mục tiêu thông xe kỹ thuật trong dịp này. Các hạng mục hoàn thiện sẽ tiếp tục được triển khai sau khi thông xe, nhằm bảo đảm chất lượng công trình.

Tại đoạn Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi, những cấu kiện cống bê tông đúc sẵn được tập kết dọc công trường để phục vụ thi công hệ thống thoát nước.

Cách đó không xa, dự án Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy - khu đô thị mới Dịch Vọng dài khoảng 420 m cũng đang được triển khai. Dự án được khởi công từ nhiều năm trước, nhưng đến tháng 5/2026, công tác giải phóng mặt bằng mới được địa phương hoàn tất, tạo điều kiện để tiếp tục thi công.

Trong đó, ba đoạn gồm khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ, Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng và Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi, có tổng chiều dài khoảng 2,26 km.

Đây là các dự án được UBND TP Hà Nội triển khai theo lệnh xây dựng khẩn cấp, khởi công ngày 20/3/2026.

Đến nay, đoạn khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ đạt hơn 80% khối lượng. Hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải đã hoàn thành; các nhà thầu đang tiếp tục thi công nền đường, mặt đường và hạ tầng kỹ thuật, phấn đấu cơ bản hoàn thành trước ngày 5/10.

Hai đoạn còn lại đang được tập trung thi công nền đường và hệ thống thoát nước, hướng tới mục tiêu thông xe kỹ thuật toàn tuyến vào dịp 10/10.