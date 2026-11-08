Toàn cảnh công trường Trung tâm hành chính TP.HCM sau hơn 6 tháng khởi công

Những ngày đầu tháng 11, ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News tại khu vực xây dựng dự án Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính mới TP.HCM (phường An Khánh), hàng trăm công nhân cùng nhiều thiết bị cơ giới đang tập trung thi công trên mặt bằng rộng hàng chục hecta.

Nhìn từ trên cao, khu đất rộng 46,7 ha hiện lên như một đại công trường với nhiều mũi thi công được triển khai đồng loạt. Cần cẩu, máy đào, máy khoan cọc nhồi và xe tải chở vật liệu liên tục hoạt động bên trong khu vực dự án.

Tại các vị trí thi công, công nhân được phân chia thành từng nhóm thực hiện những phần việc khác nhau. Các bó lồng thép, ống cọc và nhiều thiết bị chuyên dụng được tập kết trên mặt bằng, phục vụ quá trình xây dựng các hạng mục công trình.

Dự án Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính mới TP.HCM chính thức khởi công sáng 29/4, hướng đến chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Công trình được xây dựng trên khu đất rộng 46,7 ha tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, được bao quanh bởi các tuyến đường Tố Hữu, Mai Chí Thọ và Nguyễn Cơ Thạch.

Theo quy mô được thông qua, Trung tâm hành chính - chính trị có tổng diện tích sàn khoảng 272.000 m², đáp ứng nhu cầu làm việc của khoảng 8.000 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Công trình được định hướng phục vụ khoảng 1.500 - 2.000 lượt công dân và đại diện doanh nghiệp đến liên hệ, giải quyết công việc mỗi ngày. Toàn bộ dự án Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính mới TP.HCM được chia thành 4 thành phần độc lập, với tổng mức đầu tư gần 30.000 tỷ đồng.

Trong đó, thành phần Trung tâm hành chính TP.HCM có tổng mức đầu tư 18.492 tỷ đồng. Đây là hạng mục chính, được quy hoạch đáp ứng nhu cầu làm việc của các cơ quan hành chính và chính trị của thành phố.

Thành phần Quảng trường trung tâm có tổng mức đầu tư 733 tỷ đồng, được định hướng trở thành không gian xanh công cộng quy mô lớn, phục vụ các hoạt động văn hóa, lễ hội ngoài trời và sinh hoạt cộng đồng.

Bên cạnh đó, thành phần Trung tâm hội nghị - biểu diễn có tổng mức đầu tư 6.856 tỷ đồng, dự kiến bố trí khoảng 2.000 chỗ ngồi khi tổ chức các sự kiện.

Thành phần còn lại là hạ tầng kỹ thuật, công trình phụ trợ và hầm xe khu vực công viên cảnh quan, với tổng mức đầu tư dự kiến 3.509 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, toàn bộ cụm công trình được triển khai xây dựng trong giai đoạn 2026 - 2028. Khi hoàn thành, dự án sẽ hình thành tổ hợp hành chính, văn hóa và sự kiện quy mô lớn tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, đồng thời trở thành một trong những điểm nhấn kiến trúc, không gian công cộng của TP.HCM.