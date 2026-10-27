Toàn cảnh công trường nút giao phức tạp nhất Vành đai 3 Tp.HCM nhìn từ trên cao

Nút giao Tân Vạn thuộc Dự án thành phần 5, xây dựng đường Vành đai 3 qua khu vực tỉnh Bình Dương (cũ - nay thuộc Tp.HCM). Riêng gói thầu XL1 thi công nút giao Tân Vạn có chiều dài khoảng 2,48km, tổng giá trị hợp đồng gần 1.832 tỷ đồng. Công trình được khởi công ngày 31/5/2024.

Theo thiết kế, nút giao Tân Vạn được xây dựng với quy mô 3 tầng giao thông hiện đại, gồm 5 nhánh cầu vượt kết nối trực tiếp với hàng loạt tuyến đường huyết mạch khu vực cửa ngõ Đông Bắc Tp.HCM như: Quốc lộ 1, đường Mỹ Phước - Tân Vạn, tỉnh lộ 743, đường Nguyễn Xiển và cầu Đồng Nai. Đây cũng là điểm đầu của đoạn Vành đai 3 trên cao phía Đông dài khoảng 14,7km.

Việc điều phối không gian, kỹ thuật lắp đặt thi công các nhánh rẽ giao cắt nhau đòi hỏi rất nhiều thời gian xử lý kỹ thuật.

Hiện trên công trường, liên danh nhà thầu đã huy động hàng trăm công nhân, cùng nhiều máy móc thiết bị để đẩy nhanh tiến độ, bất chấp điều kiện khắc nghiệt. Các đơn vị nhà thầu đã kích hoạt chế độ thi công "3 ca, 4 kíp", công nhân chủ động chia ca bám trụ công trường ngay cả giờ nghỉ trưa để giữ mạch tiến độ.

Hàng trăm kỹ sư, công nhân đang khẩn trương hoàn thiện cầu cạn tuyến chính, đường song hành và các nhánh cầu kết nối. Các hạng mục thảm bê tông nhựa, lắp đặt khe co giãn, lan can, hệ thống an toàn giao thông được triển khai đồng loạt.

Công trường nhộn nhịp tiếng máy móc chuyên dụng hoạt động liên tục dọc theo các nhánh dầm cầu đang hoàn thiện lắp lan can, biển báo và dựng cột đèn chiếu sáng.

Các phiến dầm siêu trường siêu trọng đã được gác thành công, vươn ngang qua dòng xe cộ tấp nập phía dưới. Kỹ sư phải tính toán chi tiết phương án cẩu lắp để vừa đảm bảo an toàn, vừa không làm tê liệt trục xương sống giao thông.

Thi công trong điều kiện giao thông bên dưới vẫn diễn ra bình thường, nhà thầu phải áp dụng công nghệ bê tông đúc hẫng cân bằng, đảm bảo tiến độ mà không gây gián đoạn giao thông.

Khác với các đoạn đường trống, nút giao Tân Vạn nằm ngay tại cửa ngõ khu Đông, nơi có mật độ phương tiện lớn bậc nhất Đông Nam Bộ, do đó nhà thầu không thể rào chắn diện rộng để làm nhanh mà phải chia nhỏ công trường, thi công theo từng khu vực cuốn chiếu.

Ngoài ra, toàn tuyến chịu áp lực chung từ việc biến động giá và khan hiếm nguồn cung nhiều loại nguyên liệu, ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ thảm nhựa hoàn thiện của các nhánh cầu rẽ phụ.

Khắc phục những khó khăn này, liên doanh nhà thầu vẫn đang phối hợp với Ban Giao thông Tp.HCM để đẩy nhanh tiến độ, đặc biệt là hai nhánh cầu rẽ trái thuộc nút giao Tân Vạn.

Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Nguyễn Văn Phúc, quản lý nút giao Tân Vạn - thuộc Ban Giao thông Tp.HCM - cho biết, gói thầu XL01 xây dựng nút giao Tân Vạn khởi công chậm hơn các gói thầu khác, các nhà thầu phải thi công trong điều kiện vừa làm vừa đảm bảo dòng xe lưu thông bên dưới an toàn và không thể rào chắn diện rộng để thi công nên tiến độ thi công chậm. Tuy nhiên, các nhà thầu vẫn đang nỗ lực vượt qua khó khăn để sớm đưa nút giao thông Tân Vạn vào hoạt động.

Khi đi vào vận hành, công trình sẽ mở ra hướng lưu thông mới từ Tp.HCM đi Đồng Nai thông qua tuyến Vành đai 3 trên cao và cầu Nhơn Trạch, kết nối trực tiếp với cao tốc Bến Lức - Long Thành. Tuyến kết nối này được kỳ vọng sẽ xóa điểm đen ùn tắc giao thông tại cửa ngõ phía Đông, giảm áp lực lưu thông đáng kể cho cao tốc Tp.HCM - Long Thành - Dầu Giây và rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa, tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp.