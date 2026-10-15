Toàn cảnh công trường mở rộng cao tốc TP.HCM - Mỹ Thuận sau 10 tháng khởi công

Dự án mở rộng trục cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận dài hơn 96km đi qua TP.HCM, Tây Ninh và Đồng Tháp được khởi công tháng 12/2025.

Những ngày này trên công trường cao tốc không khí làm việc rất khẩn trương, vào giai đoạn cao điểm xử lý móng, nền đường. Tại địa phận qua tỉnh Đồng Tháp dù thời tiết nắng, mưa thất thường, xe cơ giới hoạt động nhộn nhịp, làm việc liên tục.

Theo Công ty TNHH cao tốc Sài Gòn - Mỹ Thuận (doanh nghiệp dự án), hiện trên công trường các nhà thầu đã huy động 69 mũi thi công (bao gồm 36 mũi thi công đường và 33 mũi thi công cầu) với khoảng 450 máy móc, thiết bị và 1.400 nhân sự. Tổng giá trị thực hiện đến nay khoảng 2.150 tỷ đồng, đạt hơn 10% giá trị hợp đồng.

Ông Trần Phong, Phó giám đốc Ban điều hành gói thầu XL01A (lý trình Km55 - Km60, tỉnh Đồng Tháp) cho biết, theo tiến độ hợp đồng gói thầu sẽ hoàn thành tháng 10/2028. "Nhà thầu đang nỗ lực tăng ca, kíp ngày đêm thi công nhằm đạt mục tiêu vượt tiến độ 6 tháng", ông Phong nói.

Song song với công tác xử lý nền đất yếu, nhiều trạm trộn bê tông đã được lắp đặt dọc tuyến.

Ông Đặng Minh Đáng, Chỉ huy trưởng mũi thi công phân đoạn Km 60+094 - Km 75+00 cho biết: "Hiện công trường đang vào giai đoạn cao điểm xử lý nền đường, nhà thầu đang phối hợp với địa phương sớm di dời hạ tầng kỹ thuật, đường điện, viễn thông để đẩy nhanh tiến độ sắp tới".

Với đặc thù nền đất yếu của Đồng bằng sông Cửu Long, Tập đoàn Đèo Cả đã áp dụng phương pháp cọc đất gia cố xi măng CDM. Giải pháp được lựa chọn trên cơ sở kiểm soát độ lún của phần đường mở rộng tương đồng với nền đường hiện hữu, hạn chế lún lệch, bảo đảm độ bền công trình trong quá trình khai thác.

Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận dài 96,13km, tổng vốn đầu tư 36.125 tỷ đồng. Trong đó đoạn dài nhất qua Đồng Tháp dài 65,9km. Theo kế hoạch công trình mở rộng cao tốc sẽ hoàn thành cuối năm 2028. Sau hoàn thành góp phần tăng năng lực hoạt động vận tải hàng hóa, logistics từ TP.HCM đi các tỉnh miền Tây.

Theo Doanh nhiệp dự án, đến nay dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận còn vướng hơn 117ha mặt bằng. Trong đó, các đoạn cần ưu tiên bàn giao sớm thi công tuyến chính và nút giao là 20,15ha.

Hiện nay, việc di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật còn chậm, dẫn đến nhiều vị trí chưa thể triển khai thi công đồng bộ. Mặt bằng không liền mạch ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch triển khai các hạng mục xử lý nền đất yếu, thi công cầu, đường và tiến độ giải ngân dự án.