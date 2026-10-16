Toàn cảnh cơ ngơi Đàm Vĩnh Hưng đang xây dựng tại quận 2 (TP.HCM)

Mới đây trên trang cá nhân, giọng ca “Say tình” đã thu hút sự chú ý khi đăng tải hình ảnh thực tế tại công trường xây dựng, kèm theo loạt bản phối cảnh căn nhà mới. Nam ca sĩ thể hiện sự mong ngóng, trông đợi trong quá trình tổ ấm hoàn thiện. Sau thời gian chuẩn bị và tìm kiếm nơi ở phù hợp, anh đang thực hiện kế hoạch xây dựng một không gian sống mới cho mình và gia đình.

Đàm Vĩnh Hưng hài hước viết: "Chờ đợi là hạnh phúc có thiệt không ta ơi? Chứ tôi thấy cổ dài quá rồi... Nhà tôi ơi!"

Được biết trước đó vào tháng 12/2025, Đàm Vĩnh Hưng đã quyết định bán đi căn biệt thự rộng khoảng 500m2 tại cư xá Bắc Hải (quận 10 cũ, TP.HCM) - nơi gắn liền với 17 năm sinh sống cùng vô vàn cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời cũng như sự nghiệp nghệ thuật của anh để chuyển đến khu vực mới thuận tiện cho việc học tập của con trai.

Nam ca sĩ cập nhật tiến độ thi công trên mạng xã hội, đồng thời tiết lộ thêm về giá trị cùng quy mô của căn nhà. Giọng ca nổi tiếng cho hay: "Nhà bên này dễ sợ hơn, nhiều tiền hơn kinh khủng vì mọi người biết rằng đất quận 2 cũ giờ đắt ghê lắm. Tìm được vị trí đất ưng ý thì diện tích hơi nhỏ, mà tìm được diện tích đúng ý thì khu vực đó lại không đẹp. Tìm mãi, tìm mãi không được, nên Hưng bấm bụng "chơi đại" luôn, mua căn mới vượt qua cả số tiền mình bán nhà".

Để xây nhà mới, Đàm Vĩnh Hưng phải bán căn biệt thự cũ ở cư xá Bắc Hải.

Qua bản phối cảnh mặt ngoài được công bố, biệt thự của Đàm Vĩnh Hưng gây ấn tượng với kiến trúc nhiều tầng, những đường nét hình khối mạnh mẽ và cách kết hợp vật liệu hiện đại. Công trình sử dụng các mảng đá sáng màu, đá tối màu, kính và gỗ, tạo nên tổng thể vừa sang trọng vừa gần gũi với thiên nhiên.

Điểm nhấn nổi bật là hệ thống cây xanh được bố trí dọc ban công, trên các tầng và tại những khoảng lùi của công trình. Một phần mặt tiền được phủ cây, tạo thành mảng xanh lớn tương phản với những đường nét vuông vức của kiến trúc. Tầng trên cùng có diện tích kính rộng, kết hợp trần và các mảng ốp gỗ, mang đến cảm giác ấm áp.

Bản thiết kế cũng hé lộ thêm những tiện ích đáng chú ý trong căn biệt thự mới. Trong đó, khu vực hồ bơi được thiết kế dọc theo một bên nhà, tạo thành điểm nhấn cho khoảng sân riêng, phù hợp với nhu cầu nghỉ dưỡng của cả gia đình.

Phối cảnh toàn bộ biệt thự mới của Đàm Vĩnh Hưng. Ảnh: FBNV

Hồ bơi thiết kế theo phong cách gần gũi với thiên nhiên.

Tổng thể phần sân riêng trên tầng cao nhất.

Phối cảnh mảng xanh trong khu biệt thự.