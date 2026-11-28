Hai ngày 26-27/11, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã có chuyến kiểm tra tình hình triển khai các dự án đầu tư xây dựng cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng, Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Chợ Mới - Bắc Kạn và dự án đầu tư xây dựng hoàn chỉnh tuyến cao tốc CT.07 đoạn Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ Mới.

Điểm đến đầu tiên được Bộ trưởng Trần Hồng Minh lựa chọn kiểm tra là dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng.

Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo tại công trường, Bộ trưởng Trần Hồng Minh đánh giá cao nỗ lực triển khai dự án của các đơn vị liên quan, đồng thời đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn sớm giải quyết dứt điểm vướng mắc mặt bằng, các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành dự án trước ngày 31/12 tới. Phấn đấu hoàn thành nghiệm thu để tổ chức thông xe, phục vụ lưu thông tạm trong dịp Tết.

Tại hai tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng, Bộ trưởng Trần Hồng Minh trực tiếp kiểm tra công tác xây dựng cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh.

Bộ trưởng đề nghị từ nay đến ngày 31/12 sẽ thông xe đoạn tuyến từ Lạng Sơn đến xã Đông Khê, tỉnh Cao Bằng.

Sự xuất hiện, động viên của Bộ trưởng đã góp phần khích lệ công nhân nỗ lực thi công các hạng mục tại dự án.

Tại dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn, Bộ trưởng Trần Hồng Minh cùng đoàn công tác kiểm tra thực tế tại nút giao đầu tuyến và hạng mục cầu Bản Chàng.

Đại diện Ban Quản lý dự án 2 (chủ đầu tư) báo cáo với Bộ trưởng Trần Hồng Minh về tiến độ dự án tại nút giao cuối tuyến Km 28+800, kết nối với đường Nông Quốc Chấn (phường Bắc Kạn).

Bộ trưởng Trần Hồng Minh ghi nhận sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của tỉnh Thái Nguyên, đặc biệt trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư, đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục đồng hành với chủ đầu tư, nhà thầu, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Đối với Ban Quản lý dự án 2 và các nhà thầu, Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu tập trung nhân lực, máy móc, chủ động nguồn cung vật liệu, nhất là đá, đẩy nhanh thi công và bảo đảm tiến độ dự án.

Hiện tại, các nhà thầu đang tổ chức 43 mũi thi công chính với hơn 500 đầu máy, thiết bị trên công trường.

Tại dự án đầu tư xây dựng hoàn chỉnh tuyến cao tốc CT.07 đoạn Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ Mới, Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu chủ đầu tư cần tiếp tục phát huy trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, duy trì tiến độ và bảo đảm chất lượng công trình theo kế hoạch.

Đối với nguồn vật liệu, Bộ trưởng nhìn nhận tình trạng khan hiếm đá chất lượng cao do nhu cầu của nhiều dự án hạ tầng cùng lúc đang tạo áp lực lớn. Do đó, nhà đầu tư cần chủ động tìm kiếm, chuẩn bị nguồn cung, phối hợp chặt chẽ với địa phương để hoàn thiện thủ tục các mỏ mới và có giải pháp bảo đảm vật liệu trong giai đoạn chuyển tiếp, không để thiếu nguồn cung làm gián đoạn các mũi thi công.

Tại các dự án, Tư lệnh ngành Xây dựng đã trao những món quà động viên, khích lệ tinh thần cán bộ, kỹ sư, công nhân, đồng thời lưu ý các dự án phải hoàn thành theo kế hoạch nhưng tuyệt đối không được chạy theo tiến độ mà xem nhẹ yêu cầu kỹ thuật. Công tác kiểm tra, nghiệm thu cũng phải được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, quy chuẩn, điều kiện an toàn trước khi đưa công trình vào khai thác.