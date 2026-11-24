Màn pháo hoa rực rỡ mở đầu chương trình.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, thành phố Hà Nội dự chương trình.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại chương trình.

“Muôn sắc Việt Nam” kết hợp nghệ thuật truyền thống với nghệ thuật đương đại và công nghệ trình diễn hiện đại; khắc họa dòng chảy văn hóa Việt Nam từ cội nguồn, lịch sử đến di sản, sáng tạo và hội nhập.

Chương trình gồm phần khai từ và 3 chương nghệ thuật “Văn hóa soi đường”, “Muôn sắc di sản”, “Bản sắc vươn xa”, với sự hội tụ, hiện diện của nghệ nhân, nghệ sĩ nhiều thế hệ và các giá trị di sản đặc sắc của dân tộc.

Đúng 20h, chương trình mở màn với phần khai từ “Đất nước muôn đời”. Sân khấu nghệ thuật của “Muôn sắc Việt Nam” bừng sáng, mở ra không gian nghệ thuật hào hùng, tái hiện cội nguồn dân tộc.

Hai phần biểu diễn “Huyền sử Long Tiên” (âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng) và liên khúc “Dòng máu Lạc Hồng - Việt Nam kiêu hãnh” (sáng tác Lê Quang - Đoàn Minh Quân) đã mang đến không khí sôi đông, hào hùng, tạo điểm nhấn ấn tượng ngay từ những phút đầu chương trình.

Với hình ảnh trống đồng, chim lạc, phần khai từ đưa khán giả trở về với huyền tích Lạc Long Quân - Âu Cơ, khơi dậy niềm tự hào chung nguồn cội, tình đoàn kết của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Những giai điệu mang âm hưởng hào sảng, kết hợp cùng sự thể hiện của các nghệ sĩ Tùng Dương, Võ Hạ Trâm, Lâm Bảo Ngọc, Phạm Anh Duy, nhóm Thanh Âm Xanh, Đoàn trống hội Công an Nhân dân, Đoàn múa HT, khối chiến sĩ Bộ Quốc phòng và khối sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Hà Nội tạo nên màn khai từ quy mô, giàu cảm xúc.

Tiếp nối chương trình, Chương II mang tên “Muôn sắc di sản” mở ra không gian nghệ thuật tôn vinh vẻ đẹp phong phú, đa dạng của văn hóa Việt Nam. Nơi những giá trị truyền thống được tái hiện qua âm nhạc và các hình thức trình diễn đặc sắc.

Ca sĩ Y Garia thể hiện ca khúc “Ngọn lửa cao nguyên”.

Điệu múa Lục cúng hoa đăng, một vũ khúc cung đình đặc sắc của Nhã nhạc cung đình Huế.

Ca khúc “Bài ca đất phương Nam” do ca sĩ Võ Hạ Trâm biểu diễn.

Không gian di sản đặc sắc được mở rộng với nhiều tiết mục mang đậm bản sắc văn hoá Việt Nam.

Chương III “Bản sắc vươn xa” mở ra một hành trình mới, đưa chất liệu văn hóa truyền thống vào đời sống nghệ thuật đương đại, để những giá trị lâu đời tiếp tục được làm mới và lan tỏa trong nhịp sống hôm nay.

Ca khúc “Tiếng ru cội nguồn” của Cheng, OSAD và Hà An Huy với sự tham gia biểu diễn của các "anh tài" chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" gồm NSND Tự Long, Cheng, Đông Hùng và OSAD.

Từ điểm tựa văn hóa dân tộc, người Việt hôm nay tự tin gặp gỡ, đối thoại và chia sẻ với bạn bè thế giới. Chất liệu dân gian qua bàn tay sáng tạo của các nghệ sĩ trẻ mang dáng vẻ mới, tiếp tục hiện diện trong âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn đương đại.

Sự kết hợp này cho thấy chất liệu dân gian có thể bước vào nhiều không gian âm nhạc khác nhau, mang đến trải nghiệm mới mà vẫn giữ được dấu ấn văn hóa riêng.

Không khí sôi động trong Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Phần kết của chương trình là điệu nhảy hoà chung của mọi người tham gia chương trình.