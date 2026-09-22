Toàn cảnh chương trình' Chung một vầng trăng', thắm tình láng giềng Việt - Trung

Tối 21/9, chương trình nghệ thuật “Chung một vầng trăng - Sắc mây hội ngộ - Thắm tình láng giềng” - mừng Tết Trung thu 2026 đã diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội). Chương trình do Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam và Ban Tuyên truyền Tỉnh ủy Vân Nam (Trung Quốc) đồng chủ trì.

Phát biểu tại chương trình, ông Vương Quần, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, nhấn mạnh hoạt động giao lưu văn hóa này diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Trung Quốc đang có những bước phát triển mới.

Ông Bành Bân - Phó Trưởng Ban Tuyên truyền Tỉnh ủy Vân Nam, Chủ nhiệm Văn phòng Xây dựng Văn minh Tinh thần Tỉnh ủy Vân Nam, Trung Quốc - phát biểu tại chương trình.

Những tiết mục đầu tiên đưa khán giả vào không khí Trung thu với hình ảnh ánh trăng, sự đoàn viên và những nét văn hóa quen thuộc của hai nước.

Chương trình được xây dựng theo hướng đan xen giữa nghệ thuật truyền thống và các màn trình diễn có cách thể hiện hiện đại.

Hợp xướng thiếu nhi Trung Quốc Kinh Thi - Tiểu Nhã - Lộc Minh là một trong những tiết mục mở màn. Phần biểu diễn có sự tham gia của các nghệ sĩ Việt Nam và Đoàn Nghệ thuật Dương Lệ Bình, tạo không khí trong trẻo trên sân khấu.

Những giai điệu về Trung thu tiếp tục được nối dài qua liên khúc Chung một vầng trăng. Hình ảnh ánh trăng được sử dụng xuyên suốt chương trình như một điểm gặp gỡ về văn hóa giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Đỗ Tố Hoa mang đến sân khấu Nhà hát Hồ Gươm màu sắc âm nhạc Việt Nam với dân ca quan họ Bắc Ninh Qua cầu gió bay. Phần trình diễn của nữ ca sĩ nằm trong mạch chương trình giới thiệu những nét đặc trưng của âm nhạc truyền thống hai nước.

Sau phần biểu diễn, Đỗ Tố Hoa kể về quãng thời gian 7 năm học dân ca tại Trung Quốc. “Với tôi, học dân ca Trung Quốc không chỉ là học một cách hát mà còn là học ngôn ngữ để hiểu văn hóa và con người Trung Quốc”, Đỗ Tố Hoa chia sẻ. Cô cho rằng âm nhạc có thể vượt qua ranh giới ngôn ngữ và đưa những người đến từ hai nền văn hóa lại gần nhau hơn.

Sau phần giao lưu, Đỗ Tố Hoa trình diễn Dòng suối nhỏ chảy xiết, một ca khúc dân ca Trung Quốc gắn với trải nghiệm học tập của nữ ca sĩ. Việc lựa chọn hai bài hát Việt Nam và Trung Quốc trong cùng phần trình diễn giúp câu chuyện giao lưu văn hóa được thể hiện trực tiếp qua âm nhạc.

Đoàn Nghệ thuật Dương Lệ Bình mang đến tiết mục Ánh trăng, tiếp tục khai thác hình ảnh xuyên suốt của đêm diễn. Phần múa gây chú ý bởi cách sử dụng chuyển động cơ thể, âm nhạc và không gian sân khấu để tạo nên một tiết mục giàu màu sắc.

Bên cạnh Ánh trăng, Đoàn Nghệ thuật Dương Lệ Bình còn trình diễn Người phụ nữ cao nguyên. Qua múa và âm nhạc, các nghệ sĩ giới thiệu thêm những sắc màu văn hóa của các cộng đồng dân tộc tại Vân Nam.

Các nghệ sĩ đến từ Nhạc viện Trung ương Trung Quốc, Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Quốc gia Việt Nam và Dàn nhạc Dân tộc “Sức Sống Mới” cùng tham gia phần hòa tấu. Những nhạc cụ mang âm sắc khác nhau được kết hợp trên cùng sân khấu, tạo nên màn trình diễn mang màu sắc của cả hai nền âm nhạc.

Không chỉ biểu diễn riêng lẻ, nghệ sĩ Việt Nam và Trung Quốc nhiều lần cùng xuất hiện trong một tiết mục. Đây cũng là điểm nhấn xuyên suốt chương trình, khi các chất liệu văn hóa được đặt cạnh nhau thay vì tách thành những phần biểu diễn độc lập.

Bên cạnh các tiết mục dân gian và nhạc cụ truyền thống, chương trình có sự tham gia của những nghệ sĩ theo đuổi các dòng biểu diễn khác nhau như Ngô Tuệ Mẫn và rapper RamC. Sự xuất hiện của nghệ sĩ trẻ góp phần tạo thêm màu sắc hiện đại cho đêm diễn.

Phần trình diễn trang phục giới thiệu áo dài Việt Nam, họa tiết gốm sứ Thanh Hoa và trang phục dân tộc Di của Vân Nam. Những bộ trang phục được đưa lên sân khấu như một cách giới thiệu trực quan về văn hóa, thẩm mỹ và đặc trưng của mỗi bên.

Từ áo dài Việt Nam đến trang phục dân tộc của Vân Nam, Trung Quốc, những phần trình diễn tạo nên sự đa dạng về màu sắc và kiểu dáng. Đây cũng là một trong những tiết mục giúp câu chuyện giao lưu văn hóa được thể hiện bằng hình ảnh thay vì chỉ qua âm nhạc.

Chương trình cũng dành thời gian để người trẻ và các đại diện truyền thông hai nước chia sẻ trải nghiệm về văn hóa, du lịch. Qua những câu chuyện cá nhân, hoạt động giao lưu không chỉ dừng ở biểu diễn mà hướng tới sự kết nối giữa những người tham gia.

Một nội dung khác được giới thiệu tại chương trình là kế hoạch cùng sáng tạo du lịch di sản thế giới Việt - Trung. Hoạt động này mở rộng câu chuyện từ sân khấu nghệ thuật sang những trải nghiệm thực tế, khi văn hóa và du lịch được xem là một trong những kênh thúc đẩy giao lưu Nhân dân.

Ở phần cuối, nghệ sĩ Việt Nam và Trung Quốc cùng đứng trên sân khấu. Sau nhiều tiết mục nối tiếp nhau, hình ảnh các nghệ sĩ hai nước cùng biểu diễn trở thành điểm nhấn cho thông điệp về giao lưu văn hóa trong dịp Trung thu.

Chương trình khép lại sau hơn hai giờ biểu diễn với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, đoàn nghệ thuật hai nước.

Từ âm nhạc, múa, hòa tấu đến thời trang, đêm diễn tạo nên một không gian giao lưu văn hóa trong dịp Trung thu, đồng thời mở ra những kết nối ở lĩnh vực du lịch và giao lưu Nhân dân giữa hai nước.