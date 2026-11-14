Toàn cảnh Chương trình chính luận nghệ thuật 'Hà Nội - Triệu trái tim, một niềm tin'
Chương trình chính luận nghệ thuật “Hà Nội - Triệu trái tim, một niềm tin” là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôn vinh sức mạnh đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái và những đóng góp của các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Chương trình được truyền hình trực tuyến trên các nền tảng số của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội vào lúc 19h30 ngày 14-11.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/toan-canh-chuong-trinh-chinh-luan-nghe-thuat-ha-noi-trieu-trai-tim-mot-niem-tin-1765946.html