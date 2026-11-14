Toàn cảnh Chương trình chính luận nghệ thuật 'Hà Nội - Triệu trái tim, một niềm tin'

Từ dấu mốc lịch sử ngày 24/4/1972, chiến thắng Đăk Tô – Tân Cảnh đã trở thành biểu tượng về ý chí chiến đấu, tinh thần đoàn kết và khát vọng độc lập, tự do của quân và dân ta trên chiến trường Tây Nguyên. Trên mảnh đất từng ghi dấu những trận chiến ác liệt, Khu di tích Chiến thắng Đăk Tô – Tân Cảnh đang được đầu tư, hoàn thiện với tổng kinh phí 60 tỷ đồng, hướng tới trở thành không gian lưu giữ ký ức lịch sử, giáo dục truyền thống cách mạng và kết nối các giá trị di sản với phát triển du lịch văn hóa tại phía Tây tỉnh Quảng Ngãi.