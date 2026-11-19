Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cùng các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày của Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả.

Từ ngày 16-18/11, tại Cung Triển lãm Kiến trúc, Quy hoạch Xây dựng Quốc gia, Bộ Xây dựng đã tổ chức Chuỗi sự kiện khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngành Xây dựng.

Điểm nhấn mở đầu là Triển lãm sản phẩm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngành Xây dựng, quy tụ 34 cơ quan, đơn vị thuộc khối cơ quan quản lý Nhà nước, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp trong, ngoài ngành với tổng số 61 gian hàng.

1. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu tại sự kiện - 2. Ông Lê Hoàng Minh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam giới thiệu với Thứ trưởng Phạm Minh Hà các sản phẩm KHCN của Tổng công ty - 3. Toàn cảnh Hội thảo phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngành Xây dựng.

Không gian triển lãm tập trung vào những lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), mô hình thông tin công trình (BIM), hệ thống thông tin địa lý (GIS), đô thị thông minh, công nghệ xây dựng, vật liệu mới, công trình xanh, giao thông và hạ tầng kỹ thuật.

Tiếp nối triển lãm, Hội thảo phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngành Xây dựng trở thành diễn đàn để các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp trao đổi về giải pháp thúc đẩy ứng dụng công nghệ, nâng cao hiệu quả đầu tư, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Tại hội thảo, các tham luận tập trung vào vai trò của khoa học công nghệ trong lĩnh vực đường bộ; đổi mới công nghệ, chuyển đổi số tại doanh nghiệp xây dựng; ứng dụng BIM, GIS, AI và dữ liệu số trong khảo sát, thiết kế, quản lý công trình; những giải pháp phát triển ngành Xây dựng dựa trên tri thức và năng lực làm chủ công nghệ.

Chiều 16/11, Bộ Xây dựng tổ chức khai trương Cổng thông tin khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngành Xây dựng.

Đây là đầu mối tập trung cung cấp, chia sẻ thông tin, tri thức và kết quả nghiên cứu trong các lĩnh vực xây dựng và giao thông vận tải.

Cổng thông tin công bố 138 sản phẩm khoa học công nghệ tiêu biểu, giới thiệu các công nghệ chiến lược, hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức và kết quả chuyển đổi số.

Đặc biệt, nền tảng hướng tới hình thành Kho tri thức số ngành Xây dựng, kết nối cơ quan quản lý, nhà khoa học, cơ sở nghiên cứu và doanh nghiệp, thúc đẩy đưa các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Hoàng Minh Sơn và các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Cổng thông tin khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngành Xây dựng.

Cũng tại chuỗi sự kiện, Hội nghị phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số gắn với mục tiêu tăng trưởng ngành Xây dựng được tổ chức với sự tham gia của đại diện các cơ quan, đơn vị chuyên môn trực thuộc Bộ cùng các đoàn viên, thanh niên, cán bộ khoa học trẻ.

Các tham luận đề cập nhiều ứng dụng cụ thể như trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong điều khiển giao thông tàu thủy; hệ thống thẻ vé điện tử liên thông trong giao thông công cộng; mô hình thông tin công trình BIM trong xây dựng và quản lý vận hành; ứng dụng AI trong quản lý điều phối slot hàng không; nghiên cứu chế tạo thiết bị phục vụ hệ thống đóng đường nửa tự động trong lĩnh vực đường sắt.

1. Các đại biểu nghe giới thiệu về việc Vĩnh Hưng JSC phối hợp với Tập đoàn Vossloh để nội địa hóa hệ thống phụ kiện đường sắt, hệ thống ghi chuyển hướng - 2. Tổng công ty Hàng hải Việt Nam giới thiệu về hệ thống giao nhận cổng tự động (smart gate) và công nghệ căn chỉnh xe tự động hoàn toàn bằng AI (eCPS) - 3. Công ty CP Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng (CONINCO) giới thiệu về công nghệ quan trắc sức khỏe công trình (SHM)

Chuỗi sự kiện khép lại bằng Lễ tuyên dương các tập thể, nhà giáo, nhà khoa học có nhiều đóng góp cho sự phát triển khoa học công nghệ ngành Xây dựng.

Hoạt động này ghi nhận đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ, đồng thời khích lệ đội ngũ trí thức tiếp tục cống hiến cho sự phát triển của ngành.

Theo chương trình, 14 tập thể được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; 8 cá nhân được trao Bằng khen và tuyên dương, trong đó 6 cá nhân có thành tích xuất sắc và 2 cá nhân là Nhà giáo tiêu biểu năm 2026; 28 cá nhân được trao Bằng khen và 25 cá nhân được trao biểu trưng tôn vinh.

1. Bộ trưởng Trần Hồng Minh trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 14 tập thể - 2. Bộ trưởng Trần Hồng Minh trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho các cá nhân - 3. Bộ trưởng Trần Hồng Minh trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho PGS.TS Nguyễn Xuân Phương, Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và vật liệu xây dựng Lê Văn Dương, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả Hồ Minh Hoàng, Viện trưởng Viện KHCN Xây dựng Nguyễn Hồng Hải, Hiệu trưởng trường ĐH GTVT TP Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Phương, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin Lê Thanh Tùng cắt băng khai mạc triển lãm.

1. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn và Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng tại sự kiện - 2. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh - 3. Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn, Thứ trưởng Lê Hồng Vinh thăm triển lãm.

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn thăm gian triển lãm của Cục Đăng kiểm Việt Nam

Sinh viên và khách thăm quan hào hứng trải nghiệm các sản phẩm công nghệ trong 3 ngày diễn ra triển lãm (từ 16-18/11/2026).

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh thăm gian trưng bày của Đại học Kiến trúc tại triển lãm

Nguyễn Tường