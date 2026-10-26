Toàn cảnh cầu Tứ Liên sau gần 1,5 năm thi công

Dự án cầu Tứ Liên và tuyến đường hai đầu cầu với tổng chiều dài 5,15km được khởi công vào ngày 19-5-2025.

Dự án kết nối đường Nghi Tàm, khu vực Tây Hồ với đường Trường Sa, xã Đông Anh.

Điểm nổi bật của dự án là cầu chính dây văng dài 1.000m với nhịp chính lên tới 500m.

Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn hiện đại với mặt cầu rộng 43m, bao gồm 6 làn xe cơ giới, 2 làn hỗn hợp và lối đi dành cho người đi bộ đáp ứng tiêu chuẩn đường trục chính đô thị với vận tốc thiết kế 80 km/h.

Đường dẫn phía Nghi Tàm rộng 48m, phía Đông Anh rộng 60m, cùng hệ thống nút giao, hầm chui và công trình hạ tầng kỹ thuật.

Đến đầu tháng 10, giá trị sản lượng thi công đạt 2.046/9.418 tỷ đồng, tương ứng 21,72% giá trị hợp đồng.

Thời điểm hiện tại, máy móc, nhân lực của nhà thầu chia thành nhiều mũi thi công trải đều toàn công trình.

Đơn vị thi công phấn đấu đến cuối năm nay, toàn bộ cọc khoan nhồi của dự án sẽ hoàn thành.

Sang năm 2027, các đơn vị sẽ tập trung thi công tháp chính, trước khi triển khai lao dầm thép.

Hệ thống sà lan, trạm trộn và máy móc thiết bị của nhà thầu được huy động tối đa để thi công trụ cầu.

Việc thi công được đơn vị thực hiện khẩn trương để bảo đảm tiến độ công trình.

Để rút ngắn thời gian, nhà thầu đã điều chỉnh biện pháp thi công, ứng dụng hệ thống ván khuôn leo thủy lực để đúc các đốt cao tới 6m, cẩu tháp cỡ lớn và cần cẩu xoay 360 độ phục vụ lắp hẫng dầm thép.

Công trình được kỳ vọng góp phần giảm áp lực giao thông cho cầu Nhật Tân, Chương Dương, đồng thời mở thêm hướng kết nối giữa khu vực trung tâm với các đô thị và khu vực phát triển mới phía Bắc sông Hồng.

Theo kế hoạch, cầu Tứ Liên phấn đấu hợp long nhịp chính dây văng vào ngày 30-7-2027, thông xe kỹ thuật và đưa vào khai thác dịp 10-10-2027.

Phối cảnh cầu Tứ Liên.