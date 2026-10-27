Toàn cảnh cầu Nông Sản Thực Phẩm ở Cà Mau bị sà lan va chạm, gây lệch một góc 70cm

Cầu Nông Sản Thực Phẩm bắc qua sông Đầm Dơi nối ấp 4 và ấp 2 (xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) xảy ra sự cố lệch nhịp giữa sau khi thiết bị chở trên sà lan vướng vào gầm cầu. Địa phương phải tạm dừng lưu thông để kiểm tra, xử lý.

Qua khảo sát hiện trường, cơ quan chuyên môn xác định nhịp giữa cầu đã lệch khỏi vị trí ban đầu một góc khoảng 70cm. Đây là hạng mục cần được đánh giá kỹ thuật trước khi lựa chọn giải pháp xử lý và xem xét khả năng khai thác trở lại.

Để phục vụ công tác xử lý sự cố, chính quyền xã Đầm Dơi đã tổ chức rào chắn hai đầu đường dẫn vào cầu Nông Sản Thực Phẩm, cấm người và phương tiện lưu thông qua cầu trong thời gian chờ khắc phục.

Sáng 27/10, Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau phối hợp với Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng cùng UBND xã Đầm Dơi khảo sát bề mặt cầu, mặt dưới bản mặt cầu, dầm và đầu dầm. Đoàn công tác chưa ghi nhận dấu hiệu nứt, hư hỏng kết cấu đáng kể; một số vị trí cạnh phía dưới dầm bê tông dự ứng lực bị mẻ.

Trong thời gian cầu Nông Sản Thực Phẩm bị phong tỏa, người dân được hướng dẫn di chuyển qua cầu Sông Đầm, cách vị trí xảy ra sự cố hơn 200m. Việc phân luồng giúp duy trì nhu cầu đi lại trong thời gian chờ xử lý công trình.

Địa phương đang xem xét ba phương án khắc phục và sẽ thuê đơn vị tư vấn đánh giá, lựa chọn giải pháp phù hợp. Sau khi sửa chữa, công trình phải được kiểm định và thử tải trước khi đưa vào khai thác trở lại.

Phương tiện sà lan đang bị tạm giữ để phục vụ công tác xác minh, làm rõ vụ việc. Trong thời gian chờ xử lý, chủ phương tiện có trách nhiệm tự quản lý tàu kéo, sà lan và chấp hành chỉ đạo của chính quyền địa phương trong quá trình khắc phục cầu.

Video: Hiện trường cầu Nông Sản Thực Phẩm bị sà lan va chạm làm lệch nhịp giữa.

Như Báo Xây dựng đã đưa tin, vào khoảng 14h ngày 26/10, ông T.V.S., thuyền trưởng tàu kéo sà lan mang số hiệu VR09029320 thuộc Công ty T.H., điều khiển phương tiện lưu thông trên tuyến sông Đầm Dơi. Khi đến khu vực cầu Nông Sản Thực Phẩm, nối địa bàn ấp 4 và ấp 2, xã Đầm Dơi, thiết bị chở trên sà lan vướng vào gầm cầu, khiến nhịp giữa cầu bị lệch khỏi vị trí ban đầu. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Đầm Dơi phối hợp với Trạm Cảnh sát đường thủy Hòa Trung, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Cà Mau, kiểm tra hiện trường, đánh giá sơ bộ thiệt hại và làm rõ nguyên nhân để xử lý theo quy định pháp luật.