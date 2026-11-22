Dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu là một trong 18 công trình cầu đường bộ vượt sông Hồng theo Quy hoạch phát triển giao thông vận tải Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Công trình được khởi công ngày 19/8/2025, có vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện tuyến đường vành đai 3,5 và tăng cường kết nối giao thông giữa Hà Nội với Hưng Yên. Trong ảnh: Cầu cạn phía Thanh Trì bắt đầu gác dầm.

Sau hơn một năm triển khai, công trường cầu Ngọc Hồi đang đồng loạt thi công nhiều hạng mục.

Nhà thầu tập trung huy động nhân lực, máy móc, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công cọc khoan nhồi, bệ trụ, thân trụ cầu dẫn và đúc dầm Super T.

Hiện trụ chính phía Hưng Yên đang thi công bệ móng.

Đây là một trong hai siêu trụ hình chữ H - biểu tượng kết nối Hà Nội và Hưng Yên.

Đây là trụ chính có tiến độ thi công nhanh nhất của dự án cầu Ngọc Hồi.

Phía Hưng Yên, các phiến dầm Super T đã được lao lắp lên một số trụ cầu Ngọc Hồi, từng bước hình thành kết cấu nhịp cầu dẫn.

Theo báo cáo của nhà thầu VNCN E&C, giá trị sản lượng thi công trong phạm vi đơn vị đảm nhận đến nay đạt 615,86 tỷ đồng trên tổng giá trị xây lắp 1.763,15 tỷ đồng, tương đương 34,93%.

Đối với hạng mục cọc khoan nhồi, nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ 40 cọc đường kính 2.000 mm tại trụ T42 và 10 cọc tại trụ T43. Tại các trụ từ T44 đến T100, đơn vị đã thi công 680/764 cọc khoan nhồi đường kính 1.200mm.

Cùng với đó, nhà thầu đã hoàn thành 39 bệ đơn, 92 đốt thân trụ và 16 xà mũ trụ cầu dẫn.

Công tác sản xuất, lắp đặt kết cấu nhịp cũng đang được triển khai với 158/826 phiến dầm Super T đã được đúc, trong đó 28 phiến đã được lao lắp.