Toàn cảnh cầu Mai Lĩnh mới nhìn từ trên cao, dần lộ diện trên Quốc lộ 6

Cầu Mai Lĩnh mới dài khoảng 1,03km, quy mô 4 làn xe cơ giới, đang dần thành hình trên trục Quốc lộ 6. Khởi công từ tháng 6/2025, công trình là hạng mục quan trọng của dự án cải tạo, nâng cấp và mở rộng Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai, dự kiến thông xe trong năm 2027.

Ngày 13/10, ghi nhận tại công trường cầu Mai Lĩnh, các đơn vị đang tập trung thi công phần cầu bên phải. Đến nay, khoảng một nửa hạng mục này đã thành hình với những phiến dầm được lắp đặt, bản mặt cầu đang dần hoàn thiện, tạo diện mạo rõ nét cho công trình mới trên Quốc lộ 6.

Hình hài của cầu Mai Lĩnh đang được hiện diện rõ nét hơn sau hơn một năm thi công.

Quốc lộ 6 là trục giao thông huyết mạch, kết nối khu vực phía Tây Hà Nội với trung tâm thành phố và các địa phương lân cận. Tuyến đường có lưu lượng phương tiện lớn, đặc biệt vào giờ cao điểm, khiến áp lực giao thông tại khu vực cầu Mai Lĩnh thường xuyên gia tăng.

Ông Vũ Mạnh Tuấn, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội cho biết, chủ đầu tư đang tập trung nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ dự án cải tạo, nâng cấp và mở rộng Quốc lộ 6 đoạn Hà Đông - Xuân Mai. Trong đó, cầu Mai Lĩnh được xác định là một trong những điểm nghẽn gây ùn tắc trên toàn tuyến, cần ưu tiên tháo gỡ. Theo kế hoạch, dự án phấn đấu thông tuyến bên phải cầu Mai Lĩnh vào đầu tháng 12/2026. Sau khi phần cầu này hoàn thành, đưa vào khai thác, cầu Mai Lĩnh cũ sẽ được phá dỡ để thi công phần cầu bên trái, từng bước hoàn thiện công trình.

Việc đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Mai Lĩnh được kỳ vọng sẽ từng bước tháo gỡ điểm nghẽn giao thông trên Quốc lộ 6, nâng cao năng lực lưu thông, giảm áp lực ùn tắc và tạo thuận lợi cho người dân khi di chuyển qua cửa ngõ phía Tây Hà Nội.

Trong thời gian thi công cầu Mai Lĩnh, người dân và các phương tiện lưu thông qua khu vực mong muốn chủ đầu tư, nhà thầu có phương án tổ chức giao thông hợp lý, bố trí đầy đủ biển báo, rào chắn và đèn cảnh báo, bảo đảm an toàn. Đặc biệt, vào giờ cao điểm, lực lượng chức năng cần tăng cường hướng dẫn, phân luồng từ xa, hạn chế ùn tắc kéo dài, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại trong thời gian công trường triển khai thi công.

Ông Lê Văn Trung (phường Chương Mỹ, TP Hà Nội), người thường xuyên di chuyển qua khu vực cầu Mai Lĩnh, cho biết: “Cầu Mai Lĩnh là điểm giao thông quan trọng trên Quốc lộ 6, có lưu lượng phương tiện lớn, đặc biệt vào đầu giờ sáng và cuối giờ chiều. Vì vậy, tình trạng ùn tắc thường xuyên xảy ra, nhất là trong những ngày mưa gió, khi một số cây cầu khác bị cấm lưu thông. Tôi mong muốn quá trình thi công được triển khai khẩn trương, đồng thời bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân. Hy vọng công trình sớm hoàn thành, đưa vào khai thác, góp phần nâng cao năng lực lưu thông, giảm áp lực ùn tắc trên Quốc lộ 6, tạo thuận lợi cho việc đi lại giữa khu vực phía Tây Hà Nội và trung tâm thành phố”.

Dự án cải tạo, nâng cấp và mở rộng Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai có chiều dài khoảng 21,7km, tổng mức đầu tư khoảng 9.590 tỷ đồng. Theo kế hoạch, dự án phấn đấu thông xe kỹ thuật trước Tết Nguyên đán 2027, hoàn thành toàn bộ trong quý I/2027. Trong quá trình triển khai, dự án vẫn gặp một số khó khăn do biến động giá vật liệu xây dựng, nguồn cung vật liệu và địa điểm tập kết phế thải. Việc huy động nhân lực, thiết bị, đồng thời tập trung tháo gỡ các vướng mắc được xác định là những giải pháp quan trọng nhằm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm mục tiêu hoàn thành dự án theo kế hoạch.