Toàn cảnh cao tốc Bến Lức – Long Thành trước giờ thông xe toàn tuyến

Sau nhiều năm triển khai, cao tốc Bến Lức – Long Thành dự kiến thông xe toàn tuyến vào thời điểm đêm ngày 30/9 rạng sáng 1/10/2026, hoàn thiện thêm một mắt xích quan trọng trong mạng lưới giao thông liên vùng phía Nam. Tuyến đường không chỉ mở hướng kết nối trực tiếp giữa miền Tây, Tp.HCM và Đồng Nai mà còn góp phần tăng cường liên kết với hệ thống cảng biển, sân bay Long Thành.

Video tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Cao tốc Bến Lức – Long Thành thông xe toàn tuyến vào đêm 30/9 rạng sáng 1/10, mở thêm hướng di chuyển giữa miền Tây, đi qua Tp.HCM và khu vực Đông Nam Bộ.

Ghi nhận thực tế tại các đoạn đã đưa vào khai thác cho thấy tuyến cao tốc góp phần mở thêm lựa chọn đi lại, giảm áp lực cho một số tuyến đường hiện hữu.

Từ nút giao Mỹ Yên, phương tiện có thể kết nối với cao tốc Tp.HCM – Trung Lương, tạo thuận lợi cho hành trình từ miền Tây về Tp.HCM và Đồng Nai (Ảnh chụp chiều 29/9).

Cầu Phước Khánh hoàn thành, nối nhịp cao tốc Bến Lức - Tp.HCM - Long Thành (Ảnh chụp chiều 29/9).

Cây cầu này từng gặp nhiều vướng mắc dẫn đến phải tạm dừng thi công nhiều năm và tái khởi động từ năm 2025, hiện sẵn sàng bắt đầu sứ mệnh đón các phương tiện ô tô qua lại, giúp rút ngắn cung đường từ miền Tây về Đồng Nai và ngược lại.

Nút giao Quốc lộ 1 giúp phương tiện kết nối với mạng lưới giao thông hiện hữu. Tài xế cần chú ý biển báo, giảm tốc độ và chọn đúng nhánh đường khi rời cao tốc.

Theo Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), cao tốc Bến Lức - Long Thành dài hơn 57km, đi qua Tây Ninh, Tp.HCM và Tp.Đồng Nai, được đầu tư quy mô 4 làn xe cơ giới, 2 làn dừng khẩn cấp, vận tốc thiết kế 100 km/h.

Đối với xe dưới 12 chỗ, mức phí cho toàn hành trình từ cao tốc Tp.HCM - Trung Lương đến Quốc lộ 51 là 111.694 đồng; xe từ 12 đến 30 chỗ là 167.540 đồng; xe từ 31 chỗ trở lên là 223.387 đồng. Xe tải từ 10 tấn đến dưới 18 tấn, xe container dưới 40 feet có mức phí toàn hành trình 279.234 đồng; xe tải từ 18 tấn trở lên và xe container từ 40 feet trở lên có mức phí 446.774 đồng.

Hiện tại, xe trên cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ được chạy đến nút giao Quốc lộ 51, mà chưa thể đi tiếp để chuyển qua tuyến Biên Hòa - Vũng Tàu. Chiều ngược lại, xe từ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cũng chưa thể nhập vào tuyến Bến Lức - Long Thành để đi về miền Tây.

Không chỉ rút ngắn hành trình giữa miền Tây và Đông Nam Bộ, tuyến cao tốc Bến Lức - Tp.HCM - Long Thành sau khi thông xe toàn tuyến được kỳ vọng còn mở thêm một hành lang vận tải xuyên qua Tp.HCM, kết nối các trung tâm đô thị, khu công nghiệp, cảng biển và đầu mối giao thông lớn. Cùng hệ thống cao tốc, quốc lộ và cụm cảng biển khu vực đang được đầu tư, hoàn thiện, cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ trở thành một mắt xích quan trọng trong mạng lưới vận tải liên vùng.

Cao tốc Bến Lức – Long Thành có tổng mức đầu tư khoảng 29.586 tỷ đồng, chiều dài gần 57,8 km, đi qua địa bàn Tây Ninh, Tp.HCM và Đồng Nai. Tuyến có điểm đầu tại nút giao với cao tốc Tp.HCM – Trung Lương, khu vực Bến Lức và điểm cuối tại nút giao Quốc lộ 51, tỉnh Đồng Nai. Dự án được đầu tư với quy mô 4 làn xe cơ giới, 2 làn dừng khẩn cấp, vận tốc thiết kế 100 km/h, nhằm tăng cường kết nối giao thông liên vùng, giảm áp lực cho các tuyến đường hiện hữu và kết nối hệ thống cảng biển, sân bay Long Thành.