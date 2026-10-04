Toàn cảnh cao tốc 4 làn xe nối Huế và Đà Nẵng uốn lượn giữa núi rừng
Dài khoảng 65km, cao tốc La Sơn - Hòa Liên nối TP Huế và TP Đà Nẵng với nhiều đoạn uốn lượn giữa núi rừng.
Cao tốc La Sơn - Hòa Liên dài khoảng 65km, điểm đầu kết nối cao tốc Cam Lộ - La Sơn tại TP Huế, điểm cuối nối cao tốc Hòa Liên - Túy Loan tại TP Đà Nẵng.
Tháng 4/2022, tuyến được đưa vào khai thác với quy mô 2 làn xe, góp phần giảm tải Quốc lộ 1A, tăng khả năng kết nối giữa TP Huế và TP Đà Nẵng. Tuy nhiên, do chỉ có 2 làn xe và được khai thác như tuyến cao tốc, không cho xe máy, xe thô sơ lưu thông, nên tuyến còn một số hạn chế.
Ngày 29/5/2025, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh phối hợp với UBND TP Huế và TP Đà Nẵng tổ chức lễ khởi công dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng, nâng quy mô tuyến lên 4 làn xe hoàn chỉnh, nền đường rộng 22m.
Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/toan-canh-cao-toc-4-lan-xe-noi-hue-va-da-nang-uon-luon-giua-nui-rung-169261003213633299.htm