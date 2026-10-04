Toàn cảnh cao tốc 4 làn xe nối Huế và Đà Nẵng uốn lượn giữa núi rừng

Cao tốc La Sơn - Hòa Liên dài khoảng 65km, điểm đầu kết nối cao tốc Cam Lộ - La Sơn tại TP Huế, điểm cuối nối cao tốc Hòa Liên - Túy Loan tại TP Đà Nẵng.

Tháng 4/2022, tuyến được đưa vào khai thác với quy mô 2 làn xe, góp phần giảm tải Quốc lộ 1A, tăng khả năng kết nối giữa TP Huế và TP Đà Nẵng. Tuy nhiên, do chỉ có 2 làn xe và được khai thác như tuyến cao tốc, không cho xe máy, xe thô sơ lưu thông, nên tuyến còn một số hạn chế.

Ngày 29/5/2025, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh phối hợp với UBND TP Huế và TP Đà Nẵng tổ chức lễ khởi công dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng, nâng quy mô tuyến lên 4 làn xe hoàn chỉnh, nền đường rộng 22m.

Theo ghi nhận của PV ngày 3/10, sau hơn 1 năm triển khai, các hạng mục chính của dự án hoàn thành. Ảnh: PV.

Mặt đường được hoàn chỉnh với 4 làn xe, hai chiều được phân cách bằng dải phân cách cứng, tạo diện mạo đồng bộ cho tuyến cao tốc sau khi mở rộng. Ảnh: PV.

Tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên đi qua khu vực Vườn quốc gia Bạch Mã, với cảnh quan núi rừng đặc trưng. Ảnh: PV.

Nhiều đoạn tuyến uốn lượn giữa núi rừng, một bên là những vạt rừng xanh, bên còn lại là các khe, suối chạy dọc. Ảnh: PV.

Hệ thống dải phân cách, lưới chống lóa cùng các biển báo giao thông được lắp đặt trên tuyến nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Ảnh: PV.

Trong thời gian tiếp tục hoàn thiện, tốc độ tối đa trên tuyến là 60km/h. Xe tải trên 6 trục và xe khách trên 9 chỗ bị cấm lưu thông. Ảnh: PV.

Đại diện Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết, các đơn vị đang thi công một số hạng mục bổ sung liên quan đến nút giao xã Khe Tre (TP Huế), xử lý các vị trí sạt trượt taluy do mưa lũ trong năm 2025 gây ra, trong đó có công trình cầu cạn khắc phục sạt lở tại Km50+700. Dự kiến các hạng mục này sẽ hoàn thành vào ngày 31/12/2026 theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng. Ảnh: PV.

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