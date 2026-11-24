Năm 2026 đánh dấu lần đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) được tổ chức với chế độ nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương dành cho người lao động.

Ngày 24/11, cả nước rộn ràng bước vào Ngày Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất. Từ các đô thị lớn đến những miền quê, hàng loạt hoạt động văn hóa, nghệ thuật, lễ hội, triển lãm và trải nghiệm di sản được tổ chức, tạo nên không khí ngày hội trên khắp cả nước.

Hơn 400 chương trình, hoạt động hưởng ứng được triển khai tại 34 tỉnh, thành phố, hướng tới tôn vinh bản sắc dân tộc, khơi dậy niềm tự hào và mở rộng cơ hội thụ hưởng văn hóa của người dân.

Phố phường Thủ đô nhộn nhịp

Không chỉ là dịp tôn vinh những giá trị được bồi đắp qua hàng nghìn năm lịch sử, Ngày Văn hóa Việt Nam còn hướng tới đưa văn hóa trở thành một phần gần gũi, sống động trong đời sống thường nhật, để mỗi người dân vừa là chủ thể sáng tạo, gìn giữ, vừa là người thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Riêng tại Hà Nội, nhiều di tích, danh thắng mở cửa miễn phí phục vụ người dân và du khách trong ngày 24/11 như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long, Nhà tù Hỏa Lò, Đền Ngọc Sơn, Khu di tích Cổ Loa, Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn (chùa Hương), Bảo tàng Hà Nội, Đền Quán Thánh, Làng cổ Đường Lâm, Chùa Thầy, Chùa Tây Phương, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Khu vực hồ Hoàn Kiếm tiếp tục là tâm điểm của chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội. Sau lễ khai mạc và các hoạt động diễu hành di sản, 5 không gian trưng bày, trải nghiệm văn hóa được duy trì đến hết ngày 24/11.

Tại quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm, người dân có thể tham quan 32 gian hàng giới thiệu làng nghề, phố nghề truyền thống, tìm hiểu quy trình chế tác sản phẩm thủ công, giao lưu với nghệ nhân và thưởng thức múa rối nước.

Bên cạnh không gian trải nghiệm làng nghề bên hồ Hoàn Kiếm, nhiều địa điểm văn hóa tại khu vực trung tâm Thủ đô cũng tổ chức các hoạt động trưng bày, triển lãm phục vụ người dân và du khách.

Trận địa pháo hoa ở Mỹ Đình sẵn sàng

Hàng nghìn quả pháo hoa cùng hệ thống giàn pháo được bố trí tại nhiều vị trí quanh sân vận động Mỹ Đình, đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng chắp cánh âm nhạc trong chương trình nghệ thuật đặc biệt Muôn sắc Việt Nam.

Pháo hoa nổ tầm cao được bố trí tại khu vực từ cột đồng hồ đến bãi đất trống trước Cung thể thao dưới nước, phường Từ Liêm, TP Hà Nội, phục vụ màn trình diễn trên bầu trời Thủ đô.

Pháo hoa nổ tầm thấp, gồm loại giàn và loại ống, được bố trí trên mái và hai bên cánh gà khán đài B, khu vực triển khai sân khấu tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Những giàn pháo hoa nổ tầm thấp được lắp đặt thành từng cụm, tạo điểm nhấn cho không gian trình diễn nghệ thuật. Lực lượng kỹ thuật kiểm tra, rà soát các thiết bị, hệ thống kết nối và phương án vận hành tại trận địa, chuẩn bị cho màn trình diễn được thực hiện đồng bộ, chính xác.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ (TPHCM) vui như Tết

Sáng 24/11, kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam, nhiều người dân, bạn trẻ đổ về Phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn, TPHCM) tham gia các hoạt động trải nghiệm, vui chơi trong không gian Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết lần thứ nhất đang diễn ra tại đây.

Từ sáng sớm, nhiều người nô nức tìm về đây chụp ảnh cùng các tiểu cảnh, trải nghiệm tại các gian hàng ý nghĩa trong khuôn khổ chương trình lễ hội.

Tại khu vực Đại đoàn kết và các hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM, đông đảo bà con nhân dân tham gia viết lời chúc, gửi thông điệp ý nghĩa dành cho thành phố, đồng thời cũng có dịp san sẻ tình yêu thương đối với những hoàn cảnh khó khăn hoặc các chương trình an sinh xã hội thiết thực thông qua đóng góp vào các nguồn quỹ của thành phố.

Người dân thích thú trải nghiệm không gian hoạt động của Mặt trận Tổ quốc TPHCM trong khuôn khổ Tuần lễ Văn hóa - Đại đoàn kết, nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2026), hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Ông Nguyễn Thanh Sơn (Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tăng Nhơn Phú) cho biết hòa vào không khí Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết, Mặt trận phường cũng tổ chức cho hội viên cựu chiến binh, phụ nữ, thanh niên đến Phố đi bộ.

"Trong ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu này, điều thấy rõ là các anh chị em có dịp nghỉ việc và có thời gian tham gia hoạt động ngoại khóa. Tại không gian ngày hội, chúng tôi thấy thành phố bố trí nhiều cảnh trí để bà con chụp ảnh lưu niệm rất đẹp để hưởng ứng ngày Văn hóa Việt Nam.

Điểm ấn tượng là mỗi người cũng có dịp gửi những thông điệp tốt đẹp cho thành phố. Mỗi anh chị em trong đoàn chúng tôi đều viết gửi một thông điệp, cầu mong thành phố luôn phát triển, ngày càng văn minh, hiện đại hơn", ông Sơn chia sẻ.

Cả thành phố hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên

Chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, từ ngày 23-27/11, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tổ chức Tuần hội trải nghiệm sách và văn hóa dân gian với chủ đề Tinh hoa Việt Nam.

Chương trình mang đến chuỗi hoạt động phong phú, kết hợp giữa văn hóa đọc, nghệ thuật dân gian và những trải nghiệm văn hóa truyền thống, góp phần tôn vinh, gìn giữ và lan tỏa các giá trị di sản văn hóa dân tộc trong môi trường giáo dục đại học.

Trong buổi khai mạc tuần hội, nhà trường đã khánh thành Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Phòng đọc Thư viện, góp phần tạo dựng địa chỉ học tập, nghiên cứu và lan tỏa những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong môi trường giáo dục y khoa.

Điểm nhấn của tuần hội là chuỗi hoạt động trải nghiệm văn hóa dân gian, diễn ra tại các không gian của thư viện, gồm trải nghiệm nghệ thuật viết chữ và tìm hiểu nét đẹp văn hóa truyền thống; trải nghiệm in tranh Đông Hồ, vẽ nón, xếp lá dừa.

Tại không gian thư viện, nhà trường cũng giới thiệu những làng nghề truyền thống, sách về chủ đề văn hóa và các trang phục truyền thống Việt Nam. Thông qua hình ảnh, tư liệu, sách và hiện vật trưng bày, bạn đọc đến thư viện có dịp tìm hiểu sự đa dạng, phong phú của di sản văn hóa Việt Nam qua các vùng miền và thời kỳ lịch sử.

Tiếp nối chuỗi hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội Dấu sắc Việt 2026 tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM, sáng 24/11, nơi đây tiếp tục thu hút đông đảo bạn trẻ và các gia đình đưa con em đến vui chơi, trải nghiệm.

Trong không khí sôi nổi đúng Ngày Văn hóa Việt Nam, bạn trẻ có dịp thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật chủ đề Thanh sắc Việt, biểu diễn đờn ca tài tử, trải nghiệm không gian triển lãm tranh nghệ thuật. Người dân đến tham quan cũng có dịp tham gia chợ phiên sản phẩm khởi nghiệp, không gian văn hóa đọc, thử sức với các trò chơi dân gian...