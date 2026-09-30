Toàn cảnh bức tranh tăng trưởng GRDP tỉnh Thanh Hóa năm 2026

Khoảng cách tăng trưởng và áp lực quý cuối năm

9 tháng qua, động lực tăng trưởng tiếp tục được củng cố khi khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 11,45%, cao hơn 0,35 điểm %; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,36%, cao hơn 0,08 điểm % so với kịch bản. Riêng quý III, GRDP ước tính tăng 10,49%, xếp thứ 12/34 tỉnh, thành. Mặc dù thấp hơn 0,30 điểm % so với kịch bản, nhưng mức tăng này đã cao hơn 3,75 điểm % so với mức tăng sơ bộ của quý II.

Sau giai đoạn tăng chậm hơn, quý III đạt mức tăng “2 con số”. Song, để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 11% trở lên, chặng đường phía trước lại đặt ra yêu cầu cao hơn rất nhiều.

Những con số này cho thấy nhịp tăng trưởng đã cải thiện. Sau giai đoạn tăng chậm hơn, quý III đạt mức tăng “2 con số”, tạo thêm cơ sở để tỉnh tiếp tục thúc đẩy sản xuất, kinh doanh trong những tháng cuối năm.

Song, để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 11% trở lên, chặng đường phía trước lại đặt ra yêu cầu cao hơn rất nhiều.

Theo tính toán của Thống kê tỉnh, GRDP quý IV phải tăng từ 17,09% trở lên. Đây là mức tăng trưởng đòi hỏi sự bứt phá đồng thời ở nhiều khu vực kinh tế.

Theo kịch bản tăng trưởng được đặt ra, quý IV, khu vực công nghiệp - xây dựng phải tăng khoảng 23,99%; dịch vụ tăng 12,60%; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,83%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng khoảng 23,95%.

Như vậy, bài toán tăng trưởng quý IV không thể giải bằng một động lực đơn lẻ. Công nghiệp phải tiếp tục tăng tốc; đầu tư công cần được giải ngân mạnh hơn; hoạt động thương mại, dịch vụ phải khai thác tốt sức mua cuối năm; đồng thời, những dự án có khả năng tạo giá trị gia tăng phải nhanh chóng được đưa vào vận hành, mở rộng công suất.

Bài toán tăng trưởng quý IV không thể giải bằng một động lực đơn lẻ. Công nghiệp phải tiếp tục tăng tốc; đầu tư công cần được giải ngân mạnh hơn; hoạt động thương mại, dịch vụ phải khai thác tốt sức mua cuối năm; đồng thời, những dự án có khả năng tạo giá trị gia tăng phải nhanh chóng được đưa vào vận hành, mở rộng công suất.

Khơi thông nguồn lực, tạo lực đẩy cho chặng nước rút

Trong các động lực tăng trưởng, công nghiệp tiếp tục giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với mục tiêu tăng trưởng của Thanh Hóa. 9 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11,1% so với cùng kỳ; 18/19 sản phẩm công nghiệp chủ yếu có sản lượng.

Với yêu cầu khu vực công nghiệp - xây dựng quý IV tăng khoảng 23,99%, dư địa lớn nhất vẫn nằm ở việc duy trì công suất của những ngành, sản phẩm chủ lực; tháo gỡ điểm nghẽn cho các dự án đang triển khai; thúc đẩy các cơ sở sản xuất mở rộng quy mô và tận dụng tốt đơn hàng những tháng cuối năm.

Ông Cui Gang, Giám đốc Sản xuất Công ty TNHH Công nghiệp SAB Việt Nam, tỉnh Thanh Hóa cho biết: Công ty đã xây dựng kế hoạch tăng tốc sản xuất, tập trung tối ưu hóa nguồn lực, quản lý sản xuất tinh gọn; tăng cường quản lý chuỗi cung ứng, nguồn nguyên vật liệu sản xuất; đáp ứng tiến độ đơn hàng và đảm bảo hoàn thành mục tiêu kinh doanh cả năm.

Với khu vực dịch vụ, mức tăng trưởng yêu cầu trong quý IV khoảng 12,60% cũng là một nhiệm vụ không nhỏ, nhưng vẫn có những dư địa đáng kể từ nhu cầu tiêu dùng, thương mại, vận tải, logistics, du lịch và các hoạt động dịch vụ cuối năm.

Trong khi đó, nông nghiệp dù mức tăng trưởng yêu cầu thấp hơn so với công nghiệp - xây dựng, vẫn cần tập trung vào sản xuất vụ cuối năm, chăn nuôi, thủy sản và nâng giá trị sản phẩm.

Một điểm đáng chú ý là xuất khẩu hàng hóa của Thanh Hóa trong 9 tháng mới đạt 69,2% kế hoạch năm. Điều đó cho thấy trong quý IV, bên cạnh duy trì sản xuất công nghiệp, việc đẩy mạnh tiêu thụ, xuất khẩu và khai thác các thị trường có dư địa cũng có thể tạo thêm lực kéo cho sản xuất.

Ông Nguyễn Đức Hùng, Giám đốc điều hành Công ty TNHH MTV TCE Jeans chia sẻ: “Chúng tôi áp dụng nhiều giải pháp như đi sâu vào sản phẩm cao cấp với giá hợp đồng tăng lên, tiết giảm chi phí đầu vào, đồng thời nâng cao giá trị sản phẩm, phấn đấu tăng trưởng khoảng 10,6% so với năm 2025”.

Đáng chú ý, giải ngân vốn đầu tư công được quan tâm chỉ đạo quyết liệt nhưng vẫn đạt thấp so với yêu cầu. Đến ngày 24/9/2026 mới đạt 50,97% kế hoạch. Khối lượng vốn còn phải giải ngân lớn, trong khi thời gian thực hiện kế hoạch năm không còn nhiều. Yêu cầu đặt ra không chỉ là giải ngân vốn theo tiến độ, mà phải đảm bảo dòng vốn thực sự đi vào nền kinh tế.

Tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương, chủ đầu tư tiếp tục rà soát tiến độ từng dự án, xác định rõ khối lượng còn lại và khả năng giải ngân trong từng tháng; tập trung nguồn lực cho những dự án có khả năng hoàn thành khối lượng và thanh toán trong năm.

Một điểm sáng nổi bật trong bức tranh kinh tế của tỉnh đó là đến ngày 20/9/2026, đã tháo gỡ cho 287/303 dự án, đạt 95%, khơi thông hơn 144.571 tỷ đồng vốn đầu tư và gần 2.086 ha đất. Việc quyết tâm tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực từ chính quyền tỉnh có ý nghĩa quan trọng, góp phần chuyển hóa thành năng lực sản xuất mới trong chặng cuối năm.

Ông Lê Trọng Thụ, Giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa cho biết: Tinh thần chỉ đạo chung của tỉnh là tháo gỡ toàn diện và tháo gỡ, khơi thông hết các dự án, không còn vướng mắc. Đồng thời quyết tâm, quyết liệt và sâu sát đối với các ngành để tập trung, không đùn đẩy, né tránh công việc của sở này đẩy sang cho sở kia. Cho nên hiệu quả của việc thực hiện công tác tháo gỡ này rất nhanh.

Việc quyết tâm tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực từ chính quyền tỉnh có ý nghĩa quan trọng, góp phần chuyển hóa thành năng lực sản xuất mới trong chặng cuối năm.

Quý III cho thấy đà tăng trưởng đang được cải thiện. Nhưng quý IV sẽ là phép thử lớn nhất đối với khả năng bứt phá. 17,09% không chỉ là một con số. Đó là yêu cầu về tốc độ, tiến độ và hiệu quả thực thi trong chặng đường cuối năm.

Theo Thống kê tỉnh, để đạt mục tiêu tăng trưởng “2 con số”, cần xác định đúng những việc có khả năng tạo kết quả trong thời gian còn lại: duy trì sản xuất ổn định, đưa năng lực mới vào hoạt động, tăng khối lượng xây dựng và giải quyết kịp thời khó khăn của doanh nghiệp. Khả năng về đích sẽ được quyết định bởi số nguồn lực thực sự đi vào sản xuất và số điểm nghẽn được tháo gỡ đúng lúc.

Thanh Hóa đang đứng trước một quý tăng tốc với áp lực lớn, nhưng đồng thời cũng là thời điểm để những nguồn lực đã được tích tụ, những dự án đang triển khai và những điểm nghẽn đang được tháo gỡ chuyển hóa thành năng lực sản xuất mới.

Đường về đích của mục tiêu tăng trưởng 11% vì thế sẽ không chỉ được quyết định bởi những gì nền kinh tế đã đạt được trong 9 tháng, mà quan trọng hơn là khả năng biến từng ngày, từng tuần của quý IV thành thêm một phần tăng trưởng thực chất cho cả năm 2026.