Toàn cảnh bệnh viện gần 1.800 tỷ đồng ở Tuyên Quang trước ngày về đích

Dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang quy mô 1.000 giường bệnh, tổng mức đầu tư 1.796,7 tỷ đồng được khởi công từ tháng 12/2023.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, tính đến ngày 20/10, tổng giá trị khối lượng hoàn thành của giai đoạn 1 ước đạt 1.047,45 tỷ đồng, tương đương khoảng 95,5% giá trị hợp đồng.

Nhiều hạng mục như: Khoa Dinh dưỡng, Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Khoa Tâm thần, Khoa Truyền nhiễm, Nhà Cơ điện, Nhà Tang lễ đã cơ bản hoàn thành, chuẩn bị vệ sinh công nghiệp, nghiệm thu và bàn giao... Tuy nhiên, tiến độ vẫn cần được đẩy nhanh, nhất là việc tập trung nhân lực, thiết bị và tổ chức thi công liên tục.

Ông Lê Huy Cường, Chỉ huy trưởng Công ty TNHH Xây dựng Tiến Đạt, đơn vị thi công tại gói thầu số 14 cho biết: Giá trị khối lượng hoàn thành ước đạt trên 98,2% giá trị hợp đồng. Hiện nhà thầu đang tập trung triển khai đồng thời các hạng mục sơn hoàn thiện nước 2; dán film cửa, vách kính các khối nhà, lắp đặt hoa sắt, lắp đặt, đấu nối hệ thống điện nhẹ. Các vật vật tư, thiết bị cơ bản đã được nhập đầy đủ để phục vụ thi công.

Hệ thống cảnh quan, sân vườn quanh Bệnh viện được hoàn thiện.

Các đơn vị thi công hoàn thiện hệ thống ốp trần, điện chiếu sáng, hộp kỹ thuật.

Trước đó, ngày 22/10, khi kiểm tra thực tế, ông Phan Huy Ngọc - Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang yêu cầu các nhà thầu phải tập trung cao nhất cho công tác thi công. Các đơn vị cần rà soát tiến độ theo từng ngày, từng tuần; tập trung tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư tại công trường, tổ chức thi công 3 ca liên tục để bù đắp thời gian chậm tiến độ.