Toàn cảnh bế mạc Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026

Tối 20-9, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (khu vực không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm), Lễ bế mạc Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 diễn ra trong không khí rực rỡ âm nhạc, ánh sáng và cảm xúc. Sự kiện khép lại chuỗi 10 ngày hội văn hóa (11 đến 20-9-2026) tưng bừng của Thủ đô, tiếp nối hành trình kết nối di sản nghìn năm Thăng Long với nhịp sống sáng tạo đương đại.

Tại đêm bế mạc, Ban Tổ chức đã vinh danh và tặng hoa tri ân đại diện các đơn vị, đoàn nghệ thuật, nghệ sĩ, nghệ nhân trong nước và quốc tế. Sự đóng góp tâm huyết của các chủ thể sáng tạo đã làm nên thành công trọn vẹn cho Festival, thể hiện sự đồng hành gắn kết giữa chính quyền, cộng đồng nghệ sĩ và nhân dân Thủ đô trong việc gìn giữ, phát huy giá trị di sản.

Ca sĩ Tạ Quang Thắng mở màn cho chương trình nghệ thuật với những bài hát về Hà Nội đã quá quen thuộc với mỗi bạn trẻ.

Sân khấu lễ bế mạc bùng nổ với các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, kết hợp nhuần nhuyễn giữa âm hưởng dân gian truyền thống và ngôn ngữ trình diễn sân khấu đương đại.

Các vũ điệu hiện đại hòa quyện cùng ánh sáng kịch tính đã tái hiện hình ảnh con người và văn hóa Hà Nội vừa quen thuộc vừa tươi mới, truyền đi thông điệp về sự tiếp nối, trao truyền giá trị qua các thế hệ.

Những hình ảnh quen thuộc về văn hoá và con người Hà Nội được thể hiện qua những phong cách mới lạ, trẻ trung hơn của các nghệ sỹ.

Festival năm nay ghi dấu sự hội tụ của hơn 3.000 nghệ sĩ, diễn viên, hơn 100 nghệ nhân cùng các đoàn nghệ thuật quốc tế đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ và các tỉnh, thành phố trong nước như TP. Hồ Chí Minh, Điện Biên, Đắk Lắk...

Sự giao lưu đa văn hóa này đã mở rộng phạm vi kết nối, giới thiệu tinh hoa văn hóa các vùng miền và bạn bè quốc tế ngay tại Thủ đô.

Điểm đáng chú ý là các không gian di sản không chỉ được sử dụng làm địa điểm tổ chức sự kiện mà còn trở thành một phần của nội dung sáng tạo. Từ Hoàng thành Thăng Long đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám, từ Bát Tràng đến khu vực hồ Hoàn Kiếm, Festival hình thành một mạng lưới trải nghiệm, đưa công chúng tiếp cận di sản bằng nhiều hình thức khác nhau.

Chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow” cũng là điểm nhấn xuyên suốt Festival. Di sản không được nhìn như những giá trị bất biến cần bảo tồn phía sau những lớp tường, mà được đặt trong mối quan hệ với nghệ thuật đương đại, công nghệ, thời trang, âm nhạc, du lịch và nhu cầu trải nghiệm của công chúng.

Chương trình bế mạc tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục khép lại hành trình 10 ngày bằng sự kết hợp giữa âm hưởng truyền thống và ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, gửi gắm thông điệp về sự trao truyền, tiếp nối và sáng tạo các giá trị văn hóa qua các thế hệ.

Hàng vạn người dân Thủ đô và du khách chật kín khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục cũng như các tuyến phố quanh hồ Hoàn Kiếm trong đêm bế mạc. Sự theo dõi chăm chú và những tràng pháo tay không ngớt của khán giả khẳng định sức hấp dẫn mạnh mẽ của các chương trình văn hóa nghệ thuật khi được đặt đúng vào không gian sinh hoạt cộng đồng.

Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 đã hiện thực hóa sinh động định hướng phát triển Thủ đô “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo - Hội nhập - Kết nối”. Sự kiện từng bước định vị thương hiệu văn hóa uy tín cho Hà Nội, đóng góp thiết thực vào việc triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới.