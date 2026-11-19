Toàn cảnh ba cầu bắc qua sông Hồng thi công vượt tiến độ.

Theo báo cáo mới nhất của Sở Xây dựng Hà Nội, trong 7 dự án cầu vượt sông Hồng đang được thành phố triển khai, có ba dự án gồm cầu Trần Hưng Đạo, Hồng Hà và Mễ Sở đạt giá trị xây lắp vượt kế hoạch.

Cầu Trần Hưng Đạo có tỷ lệ thực hiện cao nhất trong nhóm 7 cầu vượt sông Hồng. Giá trị xây lắp của dự án hiện đạt hơn 3.366 tỷ đồng, tương ứng 54,2% giá trị hợp đồng, vượt 4,3 điểm phần trăm so với kế hoạch điều chỉnh và vượt 6,2 điểm phần trăm so với kế hoạch theo hợp đồng.

Ngày 16/11, những đốt vòm thép đầu tiên, nặng tới 62 tấn, được cẩu lắp tại công trường cầu Trần Hưng Đạo bằng hệ đà giáo cố định. Mỗi nhịp huy động khoảng 70 công nhân và 8 cần cẩu có tải trọng từ 100-500 tấn.

Việc lắp dựng những đốt vòm thép đầu tiên đánh dấu bước tiến mới trong thi công cầu chính, dần định hình kiến trúc của cầu Trần Hưng Đạo. Đến đầu tháng 11/2026, dự án đã hoàn thành 128 cọc khoan nhồi, 7 bệ trụ và cơ bản hoàn thiện kết cấu 5 trụ cầu chính giữa sông.

Dự án cầu Mễ Sở, giá trị xây lắp đạt hơn 1.618 tỷ đồng, ứng với 50,1% giá trị hợp đồng, cao hơn kế hoạch điều chỉnh 1,6 điểm phần trăm. So với kỳ báo cáo trước, giá trị thực hiện tăng khoảng 68 tỷ đồng.

Cầu Mễ Sở dài khoảng 2,024 km, rộng 24,5 m, nối xã Hồng Vân (Hà Nội) với xã Mễ Sở (Hưng Yên), đi qua đê Hữu Hồng và đê Tả Hồng. Cầu gồm 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe máy và xe thô sơ, với giá trị xây dựng khoảng 1.800 tỷ đồng.

Cầu Mễ Sở thuộc tiểu dự án đầu tư công trong dự án thành phần 3 của dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Đơn vị thi công đang huy động hơn 400 kỹ sư, công nhân cùng hơn 100 máy móc, thiết bị, triển khai đồng loạt nhiều hạng mục cả dưới lòng sông và trên cạn, từ gia công cốt thép dầm, thi công kết cấu cầu đến các hạng mục phụ trợ.

Tại công trường cầu Hồng Hà những ngày đầu tháng 11, đơn vị thi công đã hoàn thành toàn bộ 941 cọc khoan nhồi, 69/70 bệ trụ và thi công thân trụ tại 63/70 vị trí.

Cầu Hồng Hà có giá trị xây lắp gần 2.126 tỷ đồng, tương ứng 53,4% giá trị hợp đồng, vượt kế hoạch điều chỉnh 0,9 điểm phần trăm. So với tuần 43, giá trị thực hiện của dự án tăng khoảng 66 tỷ đồng.

Hiện tại, những phiến dầm đầu tiên đã được lắp đặt tại các đoạn cầu cạn. Cùng với các trụ cầu vươn cao giữa sông Hồng, công trình đang dần định hình rõ.

Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng phía tây bắc Hà Nội, đồng thời giảm tải cho các cầu Thanh Trì, Vĩnh Tuy và Thăng Long.

3 công trình cầu Trần Hưng Đạo, Hồng Hà và Mễ Sở vượt tiến độ thi công.