Toàn cảnh 90km Vành đai qua 3 tỉnh thành sau nhiều năm thi công

Sau 3 năm khởi công, dự án Vành đai 3 TP.HCM dài hơn 90km, đi qua TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh, đang bước vào giai đoạn tăng tốc thi công. Trên toàn tuyến, nhiều hạng mục đã hoàn thành hoặc cơ bản hoàn thiện, trong khi một số vị trí vẫn còn vướng mắc, ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Đây là dự án giao thông liên vùng có vai trò kết nối mạng lưới giao thông Đông Nam Bộ với miền Tây, góp phần giảm áp lực cho khu vực nội đô TP.HCM, đồng thời tăng khả năng kết nối các tuyến cao tốc và đầu mối giao thông quan trọng.

Đoạn Vành đai 3 đi qua địa bàn Tây Ninh dài 6,8km, có tổng vốn đầu tư hơn 4.200 tỷ đồng, giữ vai trò kết nối khu vực miền Tây với TP.HCM.

Hiện 4 gói thầu gồm tuyến cao tốc chính, cầu Tân Bửu, đường song hành và nút giao với cao tốc TP.HCM - Trung Lương, Bến Lức - Long Thành đạt khoảng 95% khối lượng. Các đơn vị đang tập trung hoàn thiện những hạng mục còn lại để đưa công trình vào khai thác trong năm nay.

Tại nút giao Mỹ Yên, vị trí cuối tuyến thuộc địa bàn Tây Ninh, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Máy móc, nhân lực được huy động để hoàn thiện các hạng mục kết nối, bảo đảm khả năng lưu thông khi tuyến đường được đưa vào sử dụng.

Trong khi đó, đoạn phía Tây TP.HCM đi qua Củ Chi, Hóc Môn và Bình Chánh dài hơn 32km cũng đang được các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ.

Ở khu vực Hóc Môn và Bình Chánh, cầu vượt qua Quốc lộ 22 và cầu vượt đường Nguyễn Văn Bứa đã hoàn thành công tác lao dầm. Riêng đoạn qua Bình Chánh, do nền đất yếu, thường xuyên ngập nước sau mưa, các nhà thầu đang tập trung máy móc, thiết bị để lu lèn, gia cố nền đường.

Tại khu vực phía Đông TP.HCM, đoạn Vành đai 3 trên cao dài 14,7km, từ nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đến nút giao Tân Vạn, đang có tiến độ thi công nhanh nhất.

Trong đó, hơn 10km từ nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, qua khu đô thị Vinhomes Grand Park đến khu vực đối diện chùa Bửu Long, đã được thảm nhựa, lắp đặt dải phân cách, hệ thống chiếu sáng, tấm chống ồn và chống lóa.

Diện mạo tuyến đường trên cao dần hoàn thiện, nhiều hạng mục chính đã hình thành đồng bộ. Theo kế hoạch, đoạn tuyến này dự kiến được thông xe trong tháng 11/2026.

Tuy nhiên, tại nút giao Tân Vạn, một số hạng mục vẫn chưa hoàn thiện nên chưa thể đưa vào khai thác đồng bộ. Đây là một trong những vị trí kết nối quan trọng của Vành đai 3 với mạng lưới giao thông khu vực phía Đông.

Vượt sông Đồng Nai, cầu Nhơn Trạch dài khoảng 2,5km, rộng 20,5m với quy mô 6 làn xe, tổng vốn đầu tư khoảng 1.800 tỷ đồng, đã được thông xe từ tháng 8/2025. Công trình tạo mạch kết nối trực tiếp giữa TP.HCM và Đồng Nai, góp phần hoàn thiện trục giao thông liên vùng.

Tại địa bàn TP Đồng Nai, dự án thành phần 3 dài hơn 11km, đi qua khu vực Nhơn Trạch và Phước An, có tổng mức đầu tư khoảng 3.868 tỷ đồng, hiện đạt khoảng 80% tiến độ.

Trong khi nhiều hạng mục trên tuyến đã hoàn thành hoặc cơ bản hoàn thiện, nút giao Vĩnh Thanh vẫn là điểm nghẽn về tiến độ. Công trình nằm tại khu vực kết nối Vành đai 3 với cao tốc Bến Lức - Long Thành, thuộc xã Phước An, hiện thi công cầm chừng.

Liên quan đến tiến độ tại khu vực này, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Đồng Nai đã thông báo chấm dứt hợp đồng xây dựng với Công ty Cổ phần Xây dựng Tân Nam, nhà thầu thi công gói thầu xây dựng số 26 thuộc dự án thành phần 3, đường Vành đai 3 TP.HCM.

Sau 3 năm triển khai, Vành đai 3 TP.HCM đang dần thành hình trên toàn tuyến. Nhiều đoạn đã cơ bản hoàn thiện, hướng tới mục tiêu thông xe trong năm 2026. Tuy nhiên, những điểm nghẽn tại một số nút giao và hạng mục kết nối vẫn đặt ra yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm khả năng khai thác đồng bộ của tuyến đường liên vùng này.