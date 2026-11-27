Theo Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR), công tác thi công đang được triển khai đồng loạt tại 7 ga ngầm gồm Tao Đàn (ST02), Hòa Hưng (ST04), Lê Thị Riêng (ST05), Phạm Văn Hai (ST06), Bảy Hiền (ST07), Bà Quẹo (ST09) và Phạm Văn Bạch (ST10).

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, tại khu vực thi công ga Tao Đàn, nằm trên trục đường Cách Mạng Tháng Tám (phường Bến Thành), công trường đang được đẩy nhanh tiến độ với sự tham gia của hàng chục công nhân, kỹ sư cùng nhiều thiết bị, máy móc chuyên dụng.

Nhà thầu bắt đầu triển khai thi công khu vực ga Tao Đàn từ ngày 10/10. Nhà ga nằm giữa khu vực trung tâm sầm uất, tập trung nhiều hoạt động văn hóa, thương mại, đồng thời có lợi thế về không gian để tổ chức các hạng mục ngầm hài hòa với mảng xanh đô thị.

Tại khu vực phía Tây thành phố, ga Phạm Văn Bạch (ST10), nhà thầu đang triển khai hạ lồng thép phục vụ thi công tường vây. Đây là một trong những vị trí được lựa chọn làm điểm xuất phát của máy khoan hầm (TBM) trong giai đoạn đào hầm tiếp theo.

Để máy TBM có thể vận hành, công tác xây dựng và đào các nhà ga phải được triển khai đồng bộ.

Trong đó, thi công tường vây là hạng mục kỹ thuật đầu tiên, tạo kết cấu bao che, bảo đảm an toàn và điều kiện thi công cho các bước tiếp theo.

Riêng tại ga ST10, tổng chiều dài tường vây dự kiến khoảng 534 m, thời gian thi công khoảng 6 tháng.

Cách đó không xa, ga Bà Quẹo (ST09) cũng đang được liên doanh nhà thầu tập trung thi công tường vây. Nhà ga được xác định là điểm đón, trả khách quan trọng ở khu vực phía Tây thành phố, góp phần kết nối các khu dân cư đông đúc với trục metro xuyên tâm.

Theo MAUR, đơn vị đang phối hợp với các nhà thầu tối ưu phương án tổ chức thi công, phấn đấu đưa máy TBM vào hoạt động từ tháng 8/2027.

Cùng với ga Phạm Văn Bạch, ga Lê Thị Riêng (ST05) cũng giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình triển khai tuyến Metro số 2. Đây là một trong hai nhà ga được lựa chọn làm vị trí xuất phát của máy khoan hầm TBM, phục vụ công tác đào hầm ở giai đoạn tiếp theo.

Tại ga Phạm Văn Hai (ST06), thuộc phường Tân Sơn Nhất, nhiều hạng mục đang được triển khai thi công. Nhà ga nằm giữa khu dân cư đông đúc, có mật độ cao các hoạt động thương mại, dịch vụ và trường học.

Khi đưa vào khai thác, công trình được kỳ vọng góp phần giảm áp lực giao thông trên các trục đường thường xuyên ùn tắc, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế, dịch vụ gắn với hệ thống metro.

Trong khi đó, ga Hòa Hưng (ST04), thuộc phường Hòa Hưng, cũng đang được triển khai thi công. Nhà ga nằm trong khu dân cư lâu đời, tập trung nhiều cơ sở giáo dục, y tế và dịch vụ, được kỳ vọng giúp người dân thuận tiện tiếp cận giao thông công cộng.

Ở khu vực trung tâm tuyến Metro số 2, ga Bảy Hiền (ST07), thuộc phường Bảy Hiền, được xác định là đầu mối trung chuyển quan trọng. Ngoài phục vụ hành khách trên tuyến Metro số 2, nhà ga còn được định hướng kết nối với các tuyến metro trong tương lai và hệ thống giao thông công cộng trong khu vực, góp phần hình thành mạng lưới vận tải đô thị liên thông.

Metro số 2 được khởi công từ tháng 1/2026, với tổng mức đầu tư hơn 55.000 tỷ đồng từ ngân sách TP.HCM. Tuyến có chiều dài gần 11,3 km, trong đó khoảng 9,3 km đi ngầm và khoảng 2 km đi trên cao. Toàn tuyến gồm 10 ga ngầm, 1 ga trên cao và depot tại Tham Lương.

Từ ga Bến Thành, tuyến Metro số 2 đi qua 14 phường gồm Bến Thành, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Hòa Hưng, Vườn Lài, Nhiêu Lộc, Tân Hòa, Tân Sơn Nhất, Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn, Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì và Đông Hưng Thuận trước khi kết thúc tại depot Tham Lương.