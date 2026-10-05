Toàn cảnh 7 dự án cầu vượt sông Hồng, mở rộng không gian Hà Nội

Từ Bắc xuống Nam, dòng sông Hồng đang chứng kiến một chuỗi công trường giao thông quy mô lớn. Bảy cây cầu, gồm: Vân Phúc, Hồng Hà, Thượng Cát, Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi và Mễ Sở đồng loạt được triển khai, tạo thêm những điểm kết nối mới giữa hai bờ sông.

Cầu Vân Phúc - mở thêm cửa ngõ phía Tây Bắc

Cầu Vân Phúc kết nối Hà Nội với Phú Thọ, tạo thêm trục giao thông quan trọng qua sông Hồng và mở rộng không gian phát triển phía Tây Bắc Thủ đô. Đến đầu tháng 10-2026, dự án đạt khoảng 30% khối lượng, các hạng mục cọc khoan nhồi, cầu dẫn, cầu cạn và dầm đang được đẩy nhanh. Máy móc, nhân lực của nhà thầu đang tích cực triển khai các hạng mục của dự án, phấn đấu thông xe kỹ thuật vào giữa quý III-2027 và hoàn thành toàn bộ công trình trong quý IV-2027.

Dự án cầu Vân Phúc được khởi công ngày 19-8-2025, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội làm chủ đầu tư. Công trình có điểm đầu giao với Quốc lộ 32 thuộc xã Phúc Thọ, điểm cuối kết nối với tuyến giao thông từ đê tả sông Hồng đến cầu Vân Phúc tại ranh giới giữa Hà Nội và Phú Thọ.

Theo thiết kế, toàn tuyến có chiều dài 7,77km, đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng với vận tốc thiết kế 80km/giờ. Trong đó, đoạn đường kết nối từ cầu đến Quốc lộ 32 dài 4,81km được xây dựng với quy mô 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Riêng cầu Vân Phúc dài gần 3km, gồm cầu cạn, cầu dẫn và cầu chính vượt sông Hồng, có quy mô 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ.

Sau khi đưa vào khai thác, cầu Vân Phúc sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông khu vực phía Tây Bắc Hà Nội, tăng cường kết nối giữa Hà Nội với tỉnh Phú Thọ và các địa phương trong vùng Thủ đô, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng không gian phát triển đô thị theo quy hoạch.

Cầu Hồng Hà - điểm nối trên Vành đai 4

Là công trình trọng điểm thuộc Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, cầu Hồng Hà tạo thêm tuyến kết nối trực tiếp hai bờ sông Hồng, tăng khả năng liên kết khu vực phía Bắc và phía Nam Hà Nội. Đến cuối tháng 9-2026, dự án đạt khoảng 46% khối lượng; toàn bộ cọc khoan nhồi đã hoàn thành, nhiều bệ và thân trụ đang được triển khai. Cầu dự kiến thông xe kỹ thuật vào tháng 7-2027, góp phần hoàn thiện tuyến vành đai chiến lược của Thủ đô.

Dự án cầu Hồng Hà được khởi công từ tháng 10-2025, là một trong những hạng mục trọng điểm của tuyến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô. Cầu dài khoảng 6km, bắc qua sông Hồng, kết nối khu vực Đan Phượng và Mê Linh (cũ) nay là xã Ô Diên và xã Mê Linh, thành phố Hà Nội. Công trình có tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng.

Sau gần một năm khởi công, dự án cầu Hồng Hà đang được các nhà thầu tăng tốc thi công. Những trụ cầu cao dần lên giữa dòng sông Hồng, từng bước hình thành công trình giao thông quan trọng kết nối hai bờ sông.

Những trụ cầu cao dần lên giữa dòng sông Hồng.

Khi hoàn thành, cầu Hồng Hà không chỉ tạo thêm một tuyến vượt sông Hồng mà còn góp phần khép kín tuyến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

Cầu Thượng Cát - mở rộng không gian phía Tây

Với tổng mức đầu tư dự án thành phần xây dựng khoảng 7.302 tỷ đồng, chiều dài toàn tuyến khoảng 5,4km, dự án cầu Thượng Cát và cầu dẫn là một trong những công trình giao thông lớn ở phía Tây Bắc Thủ đô. Dự án kết nối các khu vực phía Bắc và phía Nam sông Hồng, đồng thời tăng cường liên kết với mạng lưới đường vành đai, các tuyến hướng tâm.

Đến tháng 10-2026, dự án đạt khoảng 15% sản lượng; phần cọc cầu chính cơ bản hoàn thành, trong khi cầu dẫn, trụ và dầm tiếp tục được thi công. Nhiều mũi thi công được tổ chức đồng thời nhằm đẩy nhanh tiến độ, đưa công trình sớm trở thành tuyến kết nối mới phía Tây Bắc Thủ đô

Dự án xây dựng cầu Thượng Cát có điểm đầu tại Km3+504 trên đường Kỳ Vũ (phường Thượng Cát) và điểm cuối tại Km8+731 trên Quốc lộ 23B (xã Thiên Lộc). Đây là một trong những công trình giao thông trọng điểm của Thủ đô, được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách thành phố với tổng mức đầu tư hơn 7.300 tỷ đồng.

Theo thiết kế, cầu Thượng Cát là cầu dây văng hiện đại với đoạn vượt sông Hồng dài 780m.

Được biết, trên công trường cầu Thượng Cát, đơn vị thi công hiện đang duy trì chế độ “3 ca, 4 kíp” để bảo đảm tiến độ đề ra.

Khi hoàn thành, cầu Thượng Cát sẽ góp phần hoàn thiện tuyến Vành đai 3,5, tăng cường kết nối giao thông giữa khu vực Tây Bắc với trung tâm Hà Nội.

Cầu Tứ Liên - kết nối trung tâm với phía Bắc

Cầu Tứ Liên là một trong những dự án giao thông quy mô lớn nhất của Hà Nội, hình thành trục kết nối từ khu vực trung tâm qua sông Hồng tới xã Đông Anh và các khu vực phía Bắc cũng như kết nối với sân bay Gia Bình (Bắc Ninh).

Đến đầu tháng 10-2026, dự án đạt khoảng 21,72% khối lượng; các trụ tháp chính, cầu dẫn, nút giao và hầm chui đồng loạt được thi công. Công trường đang tăng tốc để bảo đảm tiến độ toàn dự án.

Dự án cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu có tổng chiều dài 5,15km, với điểm đầu kết nối với đường Nghi Tàm (phường Tây Hồ); điểm cuối qua nút giao với đường Trường Sa (xã Đông Anh). Trong đó cầu chính dây văng Tứ Liên dài 1km, rộng 43m và 2 nút giao thông Nghi Tàm, Trường Sa.

Sau hơn một năm khởi công, dự án cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu đã hoàn thành toàn bộ giải phóng mặt bằng.

Các nhà thầu đang đồng loạt triển khai nhiều hạng mục. Đối với cầu chính, đã hoàn thành toàn bộ 84 cọc khoan nhồi tại hai trụ tháp chính P37, P38 và 2 bệ trụ; đang thi công các đốt thân tháp, dầm ngang và các hạng mục liên quan.

Theo kế hoạch, cầu Tứ Liên phấn đấu hợp long nhịp chính dây văng vào ngày 30-7-2027, thông xe kỹ thuật và đưa vào khai thác dịp 10-10-2027.

Cầu Trần Hưng Đạo - thêm nhịp nối đô thị hai bờ

Nằm ở khu vực trung tâm, cầu Trần Hưng Đạo sẽ tạo thêm một hướng kết nối trực tiếp giữa nội đô và khu vực phía Đông Hà Nội, giảm áp lực cho các cầu hiện hữu.

Đến đầu tháng 10-2026, dự án đạt khoảng 40% khối lượng. Theo đó, cả dự án đang vào giai đoạn thi công kết cấu phần trên sau khi đã hoàn thành thi công toàn bộ hệ thống cọc khoan nhồi, trụ cầu dưới dòng sông Hồng, đánh dấu bước tiến quan trọng, đưa công trình vượt qua giai đoạn thi công phức tạp nhất.

Cầu Trần Hưng Đạo và cầu dẫn dài 4,18km, điểm đầu tại ngã 5 Trần Hưng Đạo - Trần Thánh Tông, phường Cửa Nam - Hai Bà Trưng, điểm cuối nối với phố Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề. Trong đó, phần cầu chính dài 870m, được chia làm 6 nhịp (mỗi nhịp 145m) tạo thành 2 liên cầu

Khởi công chưa đầy một năm, dự án cầu Trần Hưng Đạo với tổng mức đầu tư hơn 16.200 tỷ đồng đã hoàn thành khối lượng thi công ấn tượng lên tới 40%, đã vượt qua giai đoạn thi công phức tạp nhất dưới lòng sông Hồng.

Cả dự án đang vào giai đoạn thi công kết cấu phần trên sau khi đã hoàn thành thi công toàn bộ hệ thống cọc khoan nhồi, trụ cầu dưới dòng sông Hồng.

Khi hoàn thành, cầu Trần Hưng Đạo sẽ giảm áp lực giao thông cho cầu Chương Dương, nơi đang bị quá tải 8 lần công suất thiết kế và cầu Vĩnh Tuy - nơi đang bị ùn tắc thường xuyên ở 2 đầu.

Cầu Ngọc Hồi - mở nhịp kết nối phía Nam

Cầu Ngọc Hồi là mắt xích quan trọng trên tuyến Vành đai 3,5, kết nối Hà Nội với Hưng Yên và mở thêm hành lang phát triển phía Nam Thủ đô.

Đến đầu tháng 10-2026, dự án đạt khoảng hơn 23% khối lượng; cầu chính, cầu dẫn và các hạng mục đường đầu cầu đang được triển khai đồng loạt. Công trình được thúc đẩy tiến độ, hướng tới hoàn thành, thông xe kỹ thuật trước APEC 2027.

Dự án cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu dài khoảng 7,5km. Riêng cầu chính dài khoảng 680m, nhịp dây văng chính dài 350m, trụ tháp cao 126m. Công trình có tổng mức đầu tư gần 11.844 tỷ đồng.

Cầu Ngọc Hồi là một trong những công trình giao thông trọng điểm của Hà Nội, giữ vai trò kết nối khu vực phía Nam Thủ đô với tỉnh Hưng Yên thông qua tuyến Vành đai 3,5. Cầu Ngọc Hồi cũng nằm trong tuyến quy hoạch trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Nhà thầu đang tập trung nhân lực, máy móc, duy trì thi công liên tục, bảo đảm tiến độ và mục tiêu hoàn thành công trình theo đúng kế hoạch.

Khi đưa vào khai thác, cầu Ngọc Hồi sẽ góp phần hoàn thiện Vành đai 3,5, tăng kết nối trực tiếp giữa Hà Nội và Hưng Yên, đồng thời kết nối với các trục giao thông hướng tâm như Quốc lộ 32, Đại lộ Thăng Long, Lê Văn Lương, Quốc lộ 6, Quốc lộ 1A và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Cầu Mễ Sở - nối dài hành lang Vành đai 4, liên kết Hà Nội - Hưng Yên

Cầu Mễ Sở thuộc Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, tạo thêm tuyến vượt sông Hồng kết nối Hà Nội với Hưng Yên, góp phần mở rộng không gian đô thị và phát triển kinh tế phía Nam.

Đến đầu tháng 10-2026, dự án đạt khoảng hơn 45% khối lượng; toàn bộ cọc khoan nhồi đã hoàn thành, các hạng mục bệ, thân trụ và kết cấu phần trên đang được đẩy nhanh. Dự án dự kiến hoàn thành vào tháng 10-2027.

Dự án cầu Mễ Sở và đường dẫn hai đầu có chiều dài gần 14km, có tổng mức đầu tư khoảng 4.900 tỷ đồng. Công trình có điểm đầu kết nối khu vực Quốc lộ 1A và điểm cuối liên thông với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, tạo thành trục giao thông chiến lược phía Đông Nam Thủ đô.

Cầu Mễ Sở rộng 24,5m, gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn dành cho xe máy, xe thô sơ. Công trình kết nối khu vực Hồng Vân (Hà Nội) với Mễ Sở (Hưng Yên).

Trên đại công trường cầu Mễ Sở, máy móc, nhân lực đang hối hả thi công, từng nhịp cầu dần thành hình, mở thêm mạch kết nối Hà Nội - Hưng Yên qua tuyến Vành đai 4, tạo động lực phát triển cho khu vực phía Nam Thủ đô.

Được biết, các nhà thầu bố trí hơn 400 kỹ sư, công nhân cùng trên 100 thiết bị, máy móc thi công các hạng mục trọng điểm, đặc biệt là các trụ cầu giữa lòng sông, bảo đảm tiến độ và mục tiêu hoàn thành công trình theo đúng kế hoạch.

Sau khi hoàn thành, cầu Mễ Sở giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa Hà Nội với các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh và các địa phương lân cận; kết nối các tuyến vành đai, cao tốc, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực.