Sau hơn một năm triển khai, 7 dự án cầu vượt sông Hồng tại Hà Nội đang từng bước thành hình. Nhiều hạng mục trụ, móng, kết cấu cầu chính đã hoàn thành, các nhà thầu tăng tốc thi công hướng tới mục tiêu phục vụ APEC 2027.

Theo số liệu UBND TP Hà Nội cập nhật đầu tháng 11/2026, trong 7 dự án cầu vượt sông Hồng, cầu Trần Hưng Đạo đạt tiến độ cao nhất với 54,2%, tiếp đến là cầu Hồng Hà đạt 53,4% và cầu Mễ Sở đạt 50,1%. Các dự án còn lại gồm Vân Phúc đạt 35,6%, Tứ Liên 26,8%, Ngọc Hồi 26% và Thượng Cát 20%.

Cầu Trần Hưng Đạo có tổng mức đầu tư 16.226 tỷ đồng, khởi công tháng 10/2025. Công trình dài khoảng 4,18km, kết nối khu vực trung tâm Hà Nội với phía Đông thành phố.

Mới đây, các đơn vị bắt đầu lắp dựng những đốt vòm thép đầu tiên tại nhịp TC1-TC4. Đây là hạng mục quan trọng trong kết cấu cầu chính, đồng thời tạo nên kiến trúc đặc trưng với hệ vòm thép mang hình tượng vô cực.

Hiện đội ngũ khoảng 700 kỹ sư, công nhân cùng hơn 120 thiết bị máy móc duy trì nhịp độ làm việc khẩn trương trên công trường. Các nhà thầu tổ chức đồng loạt 28 mũi thi công xuyên ngày đêm để bảo đảm tiến độ hoàn thành trước ngày 30/6/2027.

Cùng đạt hơn 50% khối lượng thi công, cầu Mễ Sở đang được tập trung triển khai các hạng mục kết cấu chính. Công trình dài khoảng 2,024km, đi qua đê Hữu Hồng và đê Tả Hồng, nối xã Hồng Vân (Hà Nội) với xã Mễ Sở (Hưng Yên).

Cầu rộng 24,5m, gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn dành cho xe máy, xe thô sơ, tổng vốn đầu tư khoảng 4.900 tỷ đồng. Đến đầu tháng 11, toàn bộ 116 cọc khoan nhồi tại khu vực cầu chính đã hoàn thành. Các nhà thầu tiếp tục thi công bệ trụ, thân trụ và kết cấu nhịp.

Dự kiến, công trình được thông xe kỹ thuật vào tháng 7/2027.

Trong khi đó, cầu Hồng Hà đạt 53,4% giá trị hợp đồng xây lắp, vượt kế hoạch điều chỉnh 0,9 điểm phần trăm. Công trường hoàn thành 941 cọc khoan nhồi, 69/70 bệ trụ và triển khai thi công thân trụ tại 63/70 vị trí.

Dự án cầu Hồng Hà và đường dẫn có tổng chiều dài khoảng 6km, được khởi công ngày 31/10/2025, tổng mức đầu tư 9.800 tỷ đồng.

Công trình được kỳ vọng tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Bắc Hà Nội, góp phần giảm áp lực cho mạng lưới cầu hiện hữu.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Vân Phúc qua sông Hồng, kết nối xã Phúc Thọ và xã Phúc Lộc (TP Hà Nội), khởi công ngày 19/8/2025. Công trình có điểm đầu giao với Quốc lộ 32 tại xã Phúc Thọ, điểm cuối nối với tuyến đường từ đê tả sông Hồng đến cầu Vân Phúc, tại ranh giới giữa Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Theo thiết kế, toàn tuyến có chiều dài khoảng 7,77 km, xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, tốc độ thiết kế 80 km/h. Trong đó, đoạn đường kết nối từ cầu Vân Phúc đến Quốc lộ 32 dài 4,81 km, nền đường rộng 32 m, quy mô 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ.

Riêng phần cầu Vân Phúc dài khoảng 2,97 km, gồm cầu cạn qua vùng lòng hồ Vân Cốc, cầu dẫn và cầu chính vượt sông Hồng. Mặt cầu rộng 20,5 m, đáp ứng 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ.

Khi hoàn thành và đưa vào khai thác, cầu Vân Phúc sẽ tạo thêm hướng kết nối trực tiếp giữa Hà Nội và Phú Thọ qua sông Hồng. Công trình được kỳ vọng góp phần giảm áp lực cho các tuyến giao thông hiện hữu, tạo thuận lợi cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa giữa hai địa phương. Về lâu dài, cây cầu còn có ý nghĩa trong việc tăng cường liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển khu vực phía Tây Bắc Hà Nội. Cùng với các công trình giao thông khác, cầu Vân Phúc được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực hai bên sông Hồng.

Dự án thành phần 2 đầu tư xây dựng cầu Thượng Cát và đường hai đầu cầu được UBND TP Hà Nội khởi công ngày 8/10/2025, với tổng mức đầu tư hơn 7.300 tỷ đồng từ ngân sách Thành phố.

Công trình có điểm đầu tại Km3+504 trên đường Kỳ Vũ, thuộc phường Thượng Cát và điểm cuối tại Km8+731, kết nối với Quốc lộ 23B qua xã Thiên Lộc. Đây là tuyến giao thông quan trọng, góp phần tăng cường kết nối giữa khu vực phía Bắc sông Hồng với các khu vực khác của Hà Nội.

Theo thiết kế, cầu Thượng Cát có tổng chiều dài hơn 5,2km. Trong đó, phần cầu dài khoảng 3,9km, đường dẫn hai đầu cầu khoảng 1,3km. Riêng đoạn vượt sông Hồng dài 780m, gồm 3 nhịp lớn.

Sau khi hoàn thành, cầu Thượng Cát sẽ trở thành một mắt xích quan trọng trên tuyến Vành đai 3,5. Với quy mô 8 làn xe, công trình được kỳ vọng tăng khả năng kết nối giao thông giữa hai bờ sông Hồng, đồng thời góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông của Thủ đô.

Cầu Tứ Liên có tổng mức đầu tư gần 20.000 tỷ đồng, chiều dài cầu và đường dẫn khoảng 5,15km. Cầu chính sử dụng kết cấu dây văng, dài khoảng 1km, rộng 43m. Dự án khởi công ngày 19/5/2025, dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

Cầu Tứ Liên đang triển khai hàng chục mũi thi công trên toàn tuyến sau khi công tác bàn giao mặt bằng cơ bản hoàn tất. Đến tháng 11, các hạng mục trụ tháp chính, cầu dẫn, nút giao và hầm chui được triển khai đồng thời. Tại hai trụ tháp chính, nhà thầu đã hoàn thành cọc khoan nhồi, bệ trụ và tiếp tục xây dựng thân tháp, dầm ngang. Các hạng mục cầu dẫn, đường kết nối tại khu vực Nghi Tàm và Trường Sa cũng đang được thi công.

Dự án cầu Ngọc Hồi có tổng mức đầu tư gần 12.000 tỷ đồng. Công trình bắc qua sông Hồng, kết nối Hà Nội với Hưng Yên, được xác định là một trong những dự án giao thông trọng điểm tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô và khởi công ngày 19/8/2025. Toàn tuyến cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu dài khoảng 7,5km. Trong đó, đoạn thuộc địa phận Hà Nội dài khoảng 5,2km, phần qua Hưng Yên dài khoảng 2,3km.

Công trình có quy mô 8 làn xe, gồm 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp, phục vụ nhu cầu kết nối giao thông giữa khu vực phía Nam Hà Nội và Hưng Yên.