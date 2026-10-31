Toàn cảnh 6 bồn chứa nhiên liệu tại sân bay Long Thành trước ngày vận hành

Ngày 30/10, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) thông tin, hệ thống cung cấp nhiên liệu tàu bay tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang hoàn thiện những công đoạn cuối cùng, dự kiến đưa vào khai thác trong tháng 12/2026.

Công trình thuộc gói thầu 4.9, Dự án thành phần 3 - Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không, do ACV làm chủ đầu tư. Gói thầu khởi công ngày 21/10/2024, có giá trị hơn 2.880 tỷ đồng, do liên danh Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) - Công ty TNHH MTV BCA - Thăng Long thi công.

Được đầu tư đồng bộ theo các tiêu chuẩn quốc tế, hệ thống hướng đến bảo đảm năng lực cung ứng nhiên liệu phục vụ hoạt động khai thác tại sân bay Long Thành. Chi nhánh Dịch vụ nhiên liệu hàng không Long Thành (LTAFS), đơn vị trực tiếp quản lý hệ thống, cũng đã hoàn tất công tác chuẩn bị nguồn lực và quy trình vận hành.

Theo thiết kế, hệ thống gồm 6 bồn chứa nhiên liệu với tổng dung tích 36.000 m³, 10 bơm nhập có tổng công suất 600 m³/giờ và 4 bơm cấp với tổng công suất 1.816 m³/giờ. Toàn bộ hạ tầng được thiết kế tuân thủ các tiêu chuẩn của Hiệp hội các nhà cung cấp nhiên liệu hàng không quốc tế (JIG).

Mạng lưới đường ống ngầm kết nối khu vực bể chứa với khu bay, tích hợp hệ thống điều khiển và giám sát tự động. Hạ tầng này cho phép cung ứng nhiên liệu liên tục, đáp ứng nhu cầu khai thác của sân bay trong giai đoạn đầu cũng như các giai đoạn phát triển tiếp theo.

Theo ACV, toàn bộ công tác xây lắp đã hoàn thành. Hiện dự án bước vào giai đoạn làm sạch đường ống và chạy thử đồng bộ nhằm loại bỏ tạp chất, kiểm tra tính ổn định của thiết bị, đồng thời bảo đảm chất lượng nhiên liệu đầu ra.

Công tác làm sạch dự kiến hoàn tất trong tháng 11/2026. Sau đó, hệ thống sẽ được đánh giá theo chương trình IATA Fuel Quality Pool (IFQP) và thực hiện nghiệm thu theo quy định của Hội đồng kiểm tra Nhà nước.

Song song với việc hoàn thiện hạ tầng, LTAFS đang tập trung đào tạo nhân lực thông qua các chương trình kết hợp giữa lý thuyết và thực hành tại công trường. Nhân sự của đơn vị cũng được cử đến huấn luyện thực tế tại các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nhiên liệu hàng không.

Bên cạnh đó, đơn vị đang hoàn thiện tài liệu quản lý, quy trình khai thác và hồ sơ kỹ thuật; đồng thời xúc tiến các thủ tục đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không và chấp thuận đưa công trình vào khai thác.

Hệ thống cung cấp nhiên liệu tàu bay là một trong những hạng mục hạ tầng kỹ thuật thiết yếu tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, có nhiệm vụ tiếp nhận, lưu trữ, kiểm soát chất lượng và cấp nhiên liệu phục vụ hoạt động khai thác máy bay.

Việc hoàn thiện hệ thống cung cấp nhiên liệu tàu bay là một trong những bước chuẩn bị quan trọng để sân bay Long Thành tiến tới khai thác trong tháng 12/2026, góp phần hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng và dịch vụ phục vụ hoạt động hàng không tại cảng hàng không cửa ngõ quốc tế mới của Việt Nam.

Mới đây, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) có thông báo gửi UBND TP Đồng Nai về dự kiến thời gian đưa Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành vào khai thác. Theo đó, trên cơ sở kế hoạch về việc tổ chức khai thác Sân bay Long Thành, ACV thông báo đến UBND TP Đồng Nai thời gian dự kiến đưa sân bay Long Thành vào khai thác từ 0h ngày 24/12/2026 (giờ địa phương). Để đảm bảo công tác chuẩn bị và tổ chức khai thác được triển khai đồng bộ, an toàn, ACV đề nghị UBND TP Đồng Nai chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp, hỗ trợ ACV trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đưa sân bay Long Thành vào khai thác.