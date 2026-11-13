Toàn cảnh 3 cầu vượt sông Hồng xây lắp nhanh hơn kế hoạch

Theo báo cáo mới nhất của Sở Xây dựng Hà Nội, trong 7 dự án cầu vượt sông Hồng đang được thành phố triển khai, có 3 dự án gồm cầu Trần Hưng Đạo, Hồng Hà và Mễ Sở đạt giá trị xây lắp vượt kế hoạch. Trong khi đó, 4 dự án còn lại vẫn chưa đạt tiến độ theo kế hoạch điều chỉnh, chủ yếu do vướng mắc về giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật. Hình ảnh tại công trường cầu Trần Hưng Đạo những ngày đầu tháng 11.

Các dự án cầu qua sông Hồng đang triển khai tại Hà Nội.

Cầu Trần Hưng Đạo có tỷ lệ thực hiện cao nhất trong nhóm 7 cầu vượt sông Hồng. Giá trị xây lắp của dự án hiện đạt hơn 3.366 tỷ đồng, tương ứng 54,2% giá trị hợp đồng. Con số này vượt 4,3 điểm phần trăm so với kế hoạch điều chỉnh và vượt 6,2 điểm phần trăm so với kế hoạch theo hợp đồng.

Tính đến đầu tháng 11/2026, dự án cầu Trần Hưng Đạo đã xong toàn bộ 128 cọc khoan nhồi và 7 bệ trụ cầu chính. 5 trụ cầu chính giữa sông cơ bản hoàn thiện phần kết cấu.

Hiện các nhà thầu bố trí khoảng 28 mũi thi công, tập trung làm hệ dầm, kết cấu thép, cầu dẫn và các hạng mục kết nối hai đầu cầu. Sau hơn một năm thi công, cầu Trần Hưng Đạo bước đầu định hình diện mạo công trình nối hai bờ sông.

Cầu Trần Hưng Đạo có tổng mức đầu tư 16.226 tỷ đồng, được khởi công vào tháng 10/2025. Dự án dài khoảng 4,18 km, nối khu vực trung tâm Hà Nội với phía Đông thành phố. Theo tiến độ được giao, dự án cần hoàn thành trước ngày 30/6/2027.

Bên cạnh cầu Trần Hưng Đạo, hai cầu Hồng Hà và Mễ Sở thuộc tuyến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô cũng đạt giá trị xây lắp vượt kế hoạch điều chỉnh. Hình ảnh tại công trường cầu Hồng Hà những ngày đầu tháng 11, đơn vị thi công đã hoàn thành toàn bộ 941 cọc khoan nhồi, 69/70 bệ trụ và thi công thân trụ tại 63/70 vị trí.

Trong đó, cầu Hồng Hà có giá trị xây lắp gần 2.126 tỷ đồng, tương ứng 53,4% giá trị hợp đồng, vượt kế hoạch điều chỉnh 0,9 điểm phần trăm. So với tuần 43, giá trị thực hiện của dự án tăng khoảng 66 tỷ đồng.

Hình ảnh trên công trường cầu Hồng Hà những ngày đầu tháng 11, những phiến dầm đầu tiên đã được lắp đặt tại các đoạn cầu cạn. Cùng với các trụ cầu vươn cao giữa sông Hồng, công trình đang dần định hình rõ nét.

Cầu Hồng Hà và đường dẫn có tổng chiều dài khoảng 6 km. Cầu được xây dựng với mặt cắt ngang rộng 24,5 m, thiết kế với 4 làn xe cơ giới và bố trí mỗi bên một làn đường dành cho xe máy và xe thô sơ.

Cầu Hồng Hà được khởi công từ ngày 31/10/2025, với tổng mức đầu tư 9.800 tỷ đồng. Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng phía Tây Bắc Hà Nội, đồng thời giảm tải cho các cầu Thanh Trì, Vĩnh Tuy và Thăng Long.

Tại dự án cầu Mễ Sở, giá trị xây lắp đạt hơn 1.618 tỷ đồng, ứng với 50,1% giá trị hợp đồng, cao hơn kế hoạch điều chỉnh 1,6 điểm phần trăm. So với kỳ báo cáo trước, giá trị thực hiện tăng khoảng 68 tỷ đồng. Cầu Mễ Sở thuộc tiểu dự án đầu tư công trong dự án thành phần 3 của dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Hình ảnh tại công trường cầu Mễ Sở những ngày đầu tháng 11. Đơn vị thi công đang huy động nhân lực, máy móc để thi công nhiều hạng mục cả dưới lòng sông và trên cạn, như đan thép dầm, làm kết cấu cầu và các hạng mục phụ trợ. Hiện công trường có hơn 400 kỹ sư, công nhân cùng hơn 100 thiết bị, máy móc.

Tại khu vực cầu chính, toàn bộ 116 cọc khoan nhồi đã hoàn thành. Hiện các nhà thầu đang tập trung thi công bệ trụ, thân trụ và các hạng mục kết cấu nhịp.

Cầu Mễ Sở dài khoảng 2,024 km, đi qua đê Hữu Hồng và đê Tả Hồng, điểm đầu tại xã Hồng Vân (TP Hà Nội), điểm cuối tại xã Mễ Sở (tỉnh Hưng Yên). Cầu rộng 24,5 m, gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn cho xe máy, xe thô sơ bố trí ở hai bên. Giá trị xây dựng khoảng 1.800 tỷ đồng.

Cầu Hồng Hà và Mễ Sở là hai công trình vượt sông quan trọng trên tuyến Vành đai 4, góp phần kết nối Hà Nội với các địa phương trong vùng Thủ đô. Theo kế hoạch, dự án thành phần 3 đường Vành đai 4, gồm hai cây cầu này, phải thông xe kỹ thuật trước tháng 7/2027.