Toàn cảnh 17km Vành đai 3 TP.HCM trên cao trước ngày thông xe

Theo ghi nhận của PV Báo Xây dựng trong những ngày đầu tháng 11, các đơn vị đang tập trung thi công, hoàn thiện những hạng mục cuối cùng trên đoạn tuyến Vành đai 3 TP.HCM phía Đông.

Tại đoạn tuyến thuộc gói thầu XL3, dài hơn 3 km, đi qua Khu đô thị Vinhomes Grand Park, các đơn vị đang lắp đặt tấm chống lóa nhằm bảo đảm tầm nhìn cho tài xế khi lưu thông vào ban đêm.

Hệ thống tường chống ồn cũng đã được lắp đặt dọc đoạn tuyến thuộc gói thầu XL3, giúp giảm mức ồn xuống dưới 70dB, đạt ngưỡng an toàn theo quy chuẩn, góp phần cải thiện môi trường sống cho người dân dọc tuyến.

Bên cạnh hệ thống tường chống ồn, đoạn tuyến dài khoảng 17km cũng lần đầu tiên áp dụng mặt đường nhựa rỗng. Loại vật liệu này có khả năng thoát nước nhanh, hạn chế ngập và giảm hiện tượng bắn nước giữa các phương tiện khi trời mưa.

Tại khu vực chùa Bửu Long (phường Long Bình), các nhánh lên xuống đường đang được nhà thầu khẩn trương thảm những lớp nhựa cuối cùng, hoàn thiện kết nối với tuyến chính.

Ở khu vực nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, các đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, máy móc, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện những hạng mục còn lại, phấn đấu hoàn thành trong tháng 11/2026.

Dự án Vành đai 3 TP.HCM dài hơn 76km, tổng mức đầu tư hơn 75.300 tỷ đồng, đi qua địa bàn TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh. Dự án gồm phần giải phóng mặt bằng và 4 dự án thành phần xây dựng, trong đó TP.HCM làm chủ quản dự án thành phần 1 dài khoảng 47,1km và dự án thành phần 5 dài khoảng 11,4km.

Liên quan đến tiến độ dự án, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh cùng lãnh đạo các sở, ngành và Ban Giao thông đã trực tiếp khảo sát công trường Vành đai 3, kiểm tra tình hình thi công và tiến độ hoàn thiện các hạng mục trên tuyến. (Ảnh: SGGP).

Qua kiểm tra thực tế, ông Hoàng Nguyên Dinh nhấn mạnh vai trò chiến lược của Vành đai 3 trong kết nối vùng Đông Nam Bộ và các khu vực lân cận. Việc sớm đưa từng đoạn tuyến vào khai thác sẽ góp phần nâng cao năng lực kết nối, tạo thêm lựa chọn hành trình cho người dân, doanh nghiệp và mở rộng không gian phát triển.

Lãnh đạo UBND TP.HCM yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm đưa đoạn trên cao từ nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đến nút giao Tân Vạn vào khai thác trong tháng 11/2026.

Dự án Vành đai 3 TP.HCM được xem là trục giao thông chiến lược của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần giảm áp lực giao thông khu vực nội đô, rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa, đồng thời tạo động lực phát triển các đô thị và khu công nghiệp dọc hành lang kinh tế.

Viết Dũng