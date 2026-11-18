Theo phương án, 125 căn hộ tại tầng 2 và tầng 3 khối đế của ba tòa CT6A, CT6B, CT6C phải di dời để hoàn trả công năng theo quy hoạch hoặc chuyển sang phục vụ mục đích công cộng. Trong đó, CT6A có 59 căn, CT6B có 37 căn và CT6C có 29 căn.

Đáng chú ý, 1.458 căn hộ từ tầng 4 đến tầng 32 được tồn tại có điều kiện. Với khu nhà thấp tầng, 10 căn phải di dời, phá dỡ do phần lớn diện tích nằm trên đất quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; 28 căn còn lại được tồn tại nhưng phải cải tạo, chỉnh trang.

Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức di dời, bồi thường, khắc phục vi phạm và bổ sung hạ tầng thiết yếu. Mức bồi thường căn cứ bản án của tòa án hoặc kết quả xác định của Hội đồng thẩm định giá thành phố.

Theo đại diện Sở Xây dựng Hà Nội, việc phân loại công trình dựa trên khả năng đáp ứng quy mô dân số, điều kiện hạ tầng khu vực và tính chất, mức độ vi phạm. Thành phố cho biết phương án xử lý nhằm bảo vệ quyền lợi người dân, đồng thời bảo đảm tính răn đe đối với các vi phạm xây dựng tại những dự án khác.