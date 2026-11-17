Samsung đang tạo ra sự khác biệt khi bổ sung phiên bản thứ tư vào dòng Samsung Galaxy S27. Đây không phải là một biến thể "Edge" siêu mỏng như trước đây mà là Samsung Galaxy S27 Pro. Chiếc điện thoại này được kỳ vọng sẽ nằm giữa phiên bản Plus và Ultra, mang đến các tính năng cao cấp hơn bản Plus nhưng với mức giá dễ chịu hơn so với bản Ultra.

Ảnh minh họa.

Vì đây là một dòng sản phẩm hoàn toàn mới, công chúng không thể dựa vào các thế hệ tiền nhiệm để dự đoán những gì sắp xuất hiện. Điều này khiến Galaxy S27 Pro trở nên bí ẩn hơn nhiều so với các thiết bị còn lại trong dòng S27. Tuy nhiên, rất may là những tin đồn đã bắt đầu xuất hiện, hé lộ các chi tiết quan trọng về chiếc điện thoại này.

Dưới đây là tất cả những gì chúng ta biết về Samsung Galaxy S27 Pro tính đến thời điểm hiện tại.

Thiết kế và màn hình

Theo các tin đồn, Galaxy S27 Pro sẽ sở hữu màn hình 6,5 inch, nằm giữa kích thước 6,3 inch của Galaxy S27 và 6,7 inch của Galaxy S27 Plus. Điều này đồng nghĩa với việc dòng Galaxy S27 sẽ cung cấp đa dạng các tùy chọn kích thước màn hình, cho phép người dùng thoải mái lựa chọn kích thước phù hợp với nhu cầu.

Ảnh minh họa.

Samsung cũng sẽ trang bị tính năng "Privacy Display" (Màn hình bảo mật) cho phiên bản Pro. Nhờ đó, người dùng không nhất thiết phải chọn bản Ultra mới có thể ngăn chặn người khác nhìn lén màn hình điện thoại của mình.

Bên cạnh đó, có thông tin cho rằng Samsung sẽ sử dụng tấm nền OLED M16 với độ sáng cao hơn, đi kèm một tính năng đặc biệt để bù đắp cho việc "Privacy Display" có thể làm giảm độ sáng màn hình — ngay cả khi thiết bị không được sử dụng.

Samsung Galaxy S27 Pro: Hiệu năng

Trong khi Galaxy S27 Ultra được dự đoán sẽ sử dụng chip Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 của Qualcomm, các nguồn tin rò rỉ cho biết phiên bản Pro sẽ không được trang bị con chip này. Thay vào đó, thiết bị này dự kiến ​​sẽ được trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 – phiên bản kế nhiệm trực tiếp của dòng chip Gen 5, hiện đang cung cấp sức mạnh cho hầu hết các mẫu điện thoại Android cao cấp.

Ảnh minh họa.

Nhiều khả năng Samsung sẽ chọn một phiên bản tùy chỉnh "dành riêng cho Galaxy" (for Galaxy), mang lại hiệu năng cao hơn so với phiên bản tiêu chuẩn và chắc chắn sẽ nhanh hơn dòng chip Gen 5.

Có thể khẳng định rằng Galaxy S27 Pro sẽ sở hữu RAM 12GB, ít nhất là trên các phiên bản có dung lượng lưu trữ thấp hơn. Chi phí cho RAM hiện đang rất cao và Samsung – giống như nhiều nhà sản xuất điện thoại khác – chỉ trang bị RAM 16GB cho các phiên bản có bộ nhớ trong 1TB trở lên. Điều này gây bất lợi cho các tính năng AI chạy trực tiếp trên thiết bị nhưng lại giúp Samsung kiểm soát chi phí sản xuất.

Samsung Galaxy S27 Pro: Camera

Tương tự như các phiên bản khác trong dòng Galaxy S27, Galaxy S27 Pro dự kiến ​​sẽ được trang bị hệ thống ba camera. Theo các thông tin rò rỉ, máy sẽ sử dụng cảm biến chính 200MP giống như trên phiên bản Ultra, đi kèm ống kính góc siêu rộng 50MP và ống kính tele 10MP hỗ trợ zoom quang học 3x.

Ảnh mô hình bộ ba Galaxy S27.

Camera selfie sẽ sử dụng cảm biến 16MP; cả hai phiên bản Pro và Ultra đều dùng chung phần cứng camera trước này.

Phần mềm & AI

Giống như các mẫu điện thoại Galaxy khác, Galaxy S27 Pro chắc chắn sẽ chú trọng mạnh mẽ vào phần mềm. Giới chuyên gia cho rằng chiếc điện thoại này sẽ chạy trên giao diện OneUI 9.5 và Galaxy AI nhiều khả năng sẽ đóng vai trò quan trọng trong bản cập nhật đó.

Ảnh concept Galaxy S27 Pro.

Ngoài ra, chưa rõ Galaxy S27 Pro sẽ có những thay đổi nào khác hoặc Samsung sẽ mang đến những tính năng phần mềm mới nào.

Samsung Galaxy S27 Pro: Pin

Có tin đồn cho rằng Samsung sẽ sử dụng pin silicon-carbon cho dòng Galaxy S27, tương tự như cách hãng đã làm với dòng Galaxy Z Fold 8. Điều này đồng nghĩa với việc Galaxy S27 Pro có thể sở hữu mật độ năng lượng pin tốt hơn, cho phép tích trữ nhiều năng lượng hơn trong cùng một không gian vật lý.

Với lý do đó, Galaxy S27 Pro sẽ trang bị viên pin 5.200 mAh – lớn hơn 200 mAh so với mức dung lượng trên Galaxy S26 Ultra. Ngoài ra, máy sẽ có tốc độ sạc dự kiến ​​đạt tối đa 60W, sạc không dây 25W. Hơn nữa, các tin đồn còn cho biết Galaxy S27 Pro và Ultra sẽ là hai mẫu điện thoại duy nhất hỗ trợ chuẩn sạc từ tính Qi2 mà không cần dùng đến ốp lưng chuyên dụng.

Nhận định chung

Vẫn còn rất nhiều điều bí ẩn về Samsung Galaxy S27 Pro và chỉ có thời gian mới có thể giải đáp những ẩn số đó. Thời gian tới, nhiều thông tin rò rỉ về sản phẩm này sẽ xuất hiện, giúp chúng ta có cái nhìn rõ nét hơn về chiếc điện thoại này.

Ảnh minh họa.

Dẫu vậy, khả năng cao là Galaxy S27 Pro sẽ lấp đầy một phân khúc nhỏ trong dòng Galaxy S27. Đây là lựa chọn dành cho những người dùng mong muốn sử dụng các tính năng cao cấp — chẳng hạn như camera độ phân giải cao nhưng lại không muốn chọn phiên bản Ultra vốn có kích thước lớn (và mức giá đắt đỏ). Đây là một chiến lược táo bạo từ Samsung, nhất là khi dòng Galaxy S27 sẽ có giá cao hơn thế hệ Galaxy S26.