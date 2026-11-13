Toàn bộ học sinh vùng rốn lũ ở Huế trở lại trường

Đến chiều 13/11, toàn bộ học sinh trên địa bàn TP. Huế đã trở lại trường học tập sau những ngày phải tạm nghỉ để bảo đảm an toàn trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, ngập lụt.

Theo Sở GD&ĐT TP. Huế, vào chiều 10/11, do ảnh hưởng mưa lũ, toàn thành phố đã có 67 trường học và trung tâm thông báo cho học sinh nghỉ học, gồm 26 trường mầm non, 17 trường tiểu học, 19 trường THCS, 4 trường THPT và 1 trung tâm GDNN-GDTX.

Đường sá trước trường học ở phường Hóa Châu (Huế) bị ngập sâu ngày 10/11, gây ảnh hưởng đi lại đối với học sinh, phụ huynh, giáo viên.

Trước tình hình mưa lớn, nước lũ dâng cao, nhiều khu vực thấp trũng bị ngập, các địa phương đã chủ động căn cứ diễn biến thực tế để quyết định cho học sinh nghỉ học, không chờ thông báo chung của ngành giáo dục.

Tại phường Hương Trà, toàn bộ 5.243 học sinh được thông báo nghỉ học trong ngày 10/11. Thời điểm trở lại trường được quyết định tùy theo tình hình thời tiết và mức độ ngập lụt tại địa phương.

Toàn bộ học sinh tại TP. Huế đã trở lại trường sau đợt mưa lũ diễn ra từ ngày 9 đến 12/11.

Đáng chú ý, tại phường Hóa Châu - địa bàn được xem là vùng “rốn lũ” ở hạ lưu sông Hương và sông Bồ, mưa lớn khiến nhiều tuyến đường bị ngập, ảnh hưởng đến việc đi lại. Trong đợt mưa lũ vừa qua, tại Hóa Châu đã có 4.221 học sinh phải nghỉ học để bảo đảm an toàn.

Ông Dương Tuấn Anh - Trưởng phòng Văn hóa, xã hội phường Hóa Châu, cho biết trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, UBND phường đã kịp thời thông báo cho học sinh 5/7 trường nghỉ học. Qua kiểm tra, các cơ sở trường học không bị ngập, tuy nhiên một số tuyến đường dẫn đến trường bị nước lũ bao phủ.

Toàn bộ học sinh tại địa bàn "rốn lũ" Hóa Châu đều an toàn, không xảy ra trường hợp đáng tiếc do mưa lũ.

Sau khi thời tiết và giao thông cơ bản ổn định, học sinh các trường trên địa bàn đã đi học trở lại. Đến chiều 13/11, dù một số khu vực thuộc Quảng Thành cũ, đoạn Tỉnh lộ 4 trước Đảng ủy phường Hóa Châu, vẫn còn ngập nhẹ cục bộ, toàn bộ học sinh đã trở lại lớp.

Theo chính quyền địa phương, nhờ chủ động phòng tránh thiên tai và thông báo kịp thời đến phụ huynh, học sinh, toàn bộ học sinh trên địa bàn đều an toàn, không xảy ra trường hợp đáng tiếc.

Trước đó, Sở GD&ĐT TP. Huế đã yêu cầu các trường chủ động phương án ứng phó mưa lũ, thường xuyên rà soát tình hình tại từng điểm trường để quyết định việc tổ chức dạy học hoặc cho học sinh nghỉ khi cần thiết.