Toàn bộ học sinh Trường Tiểu học Quỳnh Tam, Nghệ An đã trở lại trường học, xe đưa đón tận nhà

Toàn bộ học sinh thôn Tiến Sơn đã đồng thuận đến Trường Tiểu học Quỳnh Tam học hành.

Ngày 9/10, trao đổi với Tạp chí Công dân và Khuyến học, ông Đậu Viết Triều - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quỳnh Tam (xã Quỳnh Tam) cho biết, toàn bộ học sinh nghỉ học hơn 1 tháng qua đã đến trường học trở lại, chỉ có một số em nghỉ học vì lý do sức khỏe chưa đảm bảo.

Theo đó, 161/166 học sinh sáng nay đã đến trường học bằng 3 ô tô nhà trường chủ động đưa đón, ngoài ra có khoảng 30 học sinh được cha mẹ đưa đón bằng xe máy đến trường, trong đó có 5 em học sinh nghỉ học do đang bị ốm.

Sau khi đưa con đến trường, nhiều phụ huynh ở thôn Tiến Sơn cũng đến gặp giáo viên để nghe thông tin về sách giáo khoa, dụng cụ học tập và các điều kiện học tập của con em mình.

Ô tô đưa đón học sinh đến trường học.

Một số phụ huynh có con vào lớp 1 cũng đến làm thủ tục nhập học, bảo đảm các em có đầy đủ điều kiện học tập.

Nhà trường khuyến khích phụ huynh cho con em học tại phân hiệu để các em tiếp tục học cùng bạn bè cũ, trong lớp có sĩ số vừa phải, giúp giáo viên thuận lợi hơn trong việc chăm sóc, hỗ trợ học sinh.

Đến nay, sau hơn một tháng kể từ ngày khai giảng năm học 2026-2027, toàn bộ học sinh thôn Tiến Sơn đã trở lại trường.