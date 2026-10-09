Toàn bộ học sinh Tiến Sơn, Nghệ An đã đến trường sau 1 tháng nghỉ học

Xã Quỳnh Tam (Nghệ An) tổ chức xe đưa đón học sinh thôn Tiến Sơn đến trường cả buổi sáng và buổi chiều mỗi ngày. Ảnh: Hồ Lài

Học sinh điểm lẻ đã đến trường đầy đủ

Ngày 9/10, ông Đậu Viết Triều - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quỳnh Tam (Nghệ An) thông tin, học sinh điểm lẻ Tiến Sơn đã đi học đầy đủ sau hơn 1 tháng nghỉ học. Trong đó, 161/166 em có mặt tại trường, 5 em xin phép nghỉ do bị ốm.

Về phía xã Quỳnh Tam đã có thông báo sẽ có xe đưa đón học sinh cả buổi sáng và buổi chiều thay vì chỉ đón buổi sáng như những ngày trước.

Sau khi đưa con đến trường, nhiều phụ huynh ở thôn Tiến Sơn cũng đến gặp giáo viên để nghe thông tin về sách giáo khoa, dụng cụ học tập và các điều kiện học tập của con em mình. Các em tiếp tục học đúng lớp trước đây để tránh xáo trộn, ổn định tâm lý và yên tâm học tập. Bên cạnh đó, giáo viên cũng nắm rõ tình hình đặc điểm của các em để kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn và phụ đạo kiến thức.

Phụ huynh có con vào lớp 1 cũng đến làm thủ tục nhập học, bảo đảm các em có đầy đủ điều kiện học tập. Toàn bộ học sinh lớp 1 của thôn Tiến Sơn sẽ được bố trí học chung một lớp.

Giờ học của cô trò tại phân hiệu Trường Tiểu học Quỳnh Tam. Ảnh: Hồ Lài

Hiện, Trường Tiểu học Quỳnh Tam khuyến khích phụ huynh thôn Tiến Sơn cho con em học tập tại phân hiệu (Trường Tiểu học Tân Sơn cũ). Nhà trường sắp xếp thời khóa biểu, giờ vào học hợp lý để đảm bảo học sinh ở xa thuận lợi đi học.

Điểm trường chính Trường Tiểu học Quỳnh Tam đang thi công nhà hiệu bộ, nhà đa năng và nhà ăn bán trú, chưa hoàn thành nên việc tiếp nhận thêm số lượng lớn học sinh sẽ chưa thuận lợi.

Nếu phụ huynh có nguyện vọng chuyển con em về điểm trường chính vào đầu học kỳ 2 hoặc năm học sau, nhà trường sẽ nhanh chóng giải quyết thủ tục theo đúng nguyện vọng của gia đình.

Như vậy, sau hơn một tháng kể từ ngày khai giảng năm học 2026 - 2027, toàn bộ học sinh thôn Tiến Sơn đã trở lại trường.

Phụ huynh và người dân thôn Tiến Sơn, xã Quỳnh Tam tham gia buổi đối thoại với UBND tỉnh Nghệ An về giải thể điểm trường lẻ Tiến Sơn. Ảnh: Hồ Lài

Liên quan đến việc hơn 100 học sinh thôn Tiến Sơn chưa đến trường, cơ quan công an đã triệu tập 12 phụ huynh có dấu hiệu cản trở học sinh đi học để làm việc.

Làm việc với cơ quan công an, phụ huynh Hồ Công Típ cho biết, sau khi được giải thích, đã nhận thức được mình đã làm việc sai pháp luật: "Trong gia đình tôi đã không làm tròn trách nhiệm đối với con cái khi ngăn cản con tới trường. Tôi cam đoan sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để con đi học và vận động phụ huynh đưa con đến trường kịp chương trình học".

Phụ huynh Hồ Thị Lý cũng cho biết, sau khi được cơ quan chức năng phân tích, bản thân nhận thức được sai lầm của mình, vi phạm đến quyền trẻ em, quyền được học hành. Chị cam kết sẽ cho con đến trường trở lại để đảm bảo quyền lợi.

Đồng hành, hỗ trợ học sinh theo kịp chương trình

Cô Doãn Thị Diễm Hương – giáo viên chủ nhiệm lớp 3L cho biết, chương trình học đã bước sang tuần thứ 4, lượng kiến thức mới khá nhiều. Ở môn Toán, học sinh bắt đầu tiếp cận những nội dung như nhân, chia, hình học, đại lượng; môn Tiếng Việt cũng liên tục có những bài học mới. Sau khi các em tới trường, cô sẽ vừa dạy song song chương trình mới, vừa phụ đạo kiến thức cũ cho học sinh. Việc dạy bù không cấp tập, vội vàng, mà phù hợp với khả năng tiếp nhận, đảm bảo các em đạt các yêu cầu, chuẩn kiến thức, kỹ năng.

Liên quan đến việc sáp nhập điểm trường Tiến Sơn, ngay sau buổi đối thoại giữa UBND tỉnh với nhân dân thôn Tiến Sơn ngày 1/10, UBND tỉnh cũng đã có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành về buổi làm việc.

Trong kết luận đã khẳng định, không tổ chức dạy học tại điểm trường không bảo đảm an toàn và chủ trương chuyển học sinh về học tại điểm chính và Phân hiệu Tân Sơn, Trường Tiểu học Quỳnh Tam là đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước. Việc này được thực hiện theo Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 8/4/2026 của Chính phủ và Phương án tổng thể sắp xếp các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh được phê duyệt tại Quyết định số 3805/QĐ-UBND ngày 20/8/2026 của UBND tỉnh, nhằm bảo đảm quyền lợi học tập, an toàn của học sinh và công bằng trong giáo dục.

Ông Thái Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chủ trì buổi đối thoại giữa UBND tỉnh Nghệ An và bà con thôn Tiến Sơn. Ảnh: Hồ Lài

Theo thông báo này, UBND tỉnh thống nhất tiếp tục bố trí xe ô tô đưa, đón học sinh thôn Tiến Sơn, có giáo viên đi kèm; phương tiện phải đủ điều kiện và bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến đưa đón học sinh. Tỉnh đồng thời thống nhất hỗ trợ học sinh thôn Tiến Sơn kinh phí xe đưa đón và ăn bán trú (ăn trưa). Kinh phí thực hiện từ ngân sách nhà nước theo phân cấp và các nguồn thu hợp pháp khác.

Trường hợp ngân sách xã và các nguồn thu hợp pháp khác không bảo đảm, UBND xã Quỳnh Tam lập dự toán, báo cáo Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bổ sung phần kinh phí còn thiếu từ ngân sách tỉnh năm 2026.

Để bảo đảm quyền lợi học tập của học sinh trong thời gian vừa qua chưa đến trường, UBND tỉnh yêu cầu Trường Tiểu học Quỳnh Tam tổ chức dạy bù kiến thức, bắt đầu từ ngày 5/10/2026; bố trí giáo viên chủ nhiệm có kinh nghiệm và tổ chức bán trú cho học sinh có nhu cầu.

Về phía xã Quỳnh Tam để tạo điều kiện cho học sinh tới trường thuận lợi, sau 2 tháng thi công khẩn trương, tuyến đường từ thôn Tiến Sơn đi thôn 10, xã Quỳnh Tam đã hoàn thành. Tuyến đường hoàn thành sẽ góp phần rút ngắn cung đường đi lại từ thôn Tiến Sơn đến điểm trường chính và phân hiệu Trường Tiểu học Quỳnh Tam, tạo điều kiện thuận lợi, an toàn hơn cho học sinh đến trường, nhất là trong những thời điểm thời tiết không thuận lợi.

Được biết, đây là công trình được đầu tư với tổng mức 19,5 tỷ đồng, xây dựng theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn cấp A, có tổng chiều dài khoảng 3,19km, mặt đường bê tông xi măng rộng 5m, thời gian thực hiện theo kế hoạch 12 tháng. Thực hiện chỉ đạo của UBND xã Quỳnh Tam, ngay sau khi triển khai, đơn vị thi công đã tập trung nhân lực, máy móc, phương tiện, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm các yêu cầu đề ra.

Bữa ăn bán trú của học sinh tại phân hiệu Trường Tiểu học Quỳnh Tam.

Liên quan đến sự việc học sinh Tiến Sơn chưa đến trường, tại cuộc họp báo chiều ngày 7/10, ông Thái Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An khẳng định, điểm lẻ Tiến Sơn không bảo đảm an toàn cho việc dạy và học. Vì vậy, việc giải thể điểm trường, sắp xếp lại trường lớp được thực hiện theo đúng chủ trương và quy hoạch sắp xếp mạng lưới trường lớp. Trong thời gian đầu triển khai có phát sinh một số khó khăn, xáo trộn nhất định. Tỉnh đã chỉ đạo có các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc và mong bà con, phụ huynh thôn Tiến Sơn chia sẻ với địa phương và ngành Giáo dục.

Tỉnh Nghệ An giao UBND xã, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức đánh giá lại sau khi kết thúc học kỳ I. Nếu quá trình thực hiện có nhiều bất cập, khó khăn ảnh hưởng đến việc học của học sinh, UBND tỉnh sẽ tiếp tục đối thoại, lắng nghe để điều chỉnh phương án phù hợp trong năm học 2027 - 2028.