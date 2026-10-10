Toàn bộ học sinh thôn Tiến Sơn đã trở lại trường sau hơn 1 tháng nghỉ học

Toàn bộ học sinh thôn Tiến Sơn, xã Quỳnh Tam đã trở lại trường sau hơn 1 tháng nghỉ học.

Sau khi đưa con đến trường, nhiều phụ huynh đã đến gặp giáo viên để nghe thông tin về sách giáo khoa, dụng cụ học tập và các điều kiện học tập của con em mình. Một số phụ huynh có con vào lớp 1 cũng đến làm thủ tục nhập học, bảo đảm các em có đầy đủ điều kiện học tập.

Bên cạnh đó, nhà trường đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đón học sinh trở lại. Các em tiếp tục học đúng lớp trước đây, riêng học sinh lớp 1 sẽ được bố trí học chung một lớp…

Trước đó, như Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, đầu năm học mới 2026 - 2027, nhiều phụ huynh có con học tại điểm trường lẻ Tiến Sơn chưa đồng thuận với chủ trương giải thể điểm trường này, chuyển học sinh về phân hiệu và trường chính của Trường tiểu học Quỳnh Tam nên đồng loạt cho con nghỉ học. Theo các phụ huynh, khoảng cách từ nhà đến trường mới khoảng 6-8km, gây khó khăn cho việc đưa đón con em, đồng thời mong muốn tiếp tục duy trì điểm trường lẻ tại thôn.

Trước tình trạng nhiều học sinh nghỉ học kéo dài, chính quyền tỉnh Nghệ An, ngành giáo dục và địa phương đã tổ chức nhiều cuộc làm việc, đối thoại với phụ huynh, tìm giải pháp đưa học sinh trở lại lớp. Trong đó, địa phương đã bố trí xe đưa đón học sinh, hỗ trợ chi phí đi lại và tiền ăn bán trú, tạo điều kiện để các em tiếp tục học tập.

Ngày 8-10, UBND tỉnh Nghệ An ban hành công văn hỏa tốc để giải quyết ổn định tình hình liên quan việc thực hiện chủ trương giải thể điểm lẻ Tiến Sơn, Trường Tiểu học Quỳnh Tam, xã Quỳnh Tam. Trong đó, UBND tỉnh Nghệ An đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở VH-TT&DL huy động các lực lượng tuyên truyền, các cơ quan báo chí trên địa bàn tích cực đưa tin tuyên truyền về vụ việc. Công an Nghệ An cũng vào cuộc xác minh, làm việc với 12 phụ huynh, người dân liên quan. Qua đó, cơ quan công an xác định có dấu hiệu hành vi vi phạm pháp luật như ngăn cản, xúi giục, lôi kéo, không cho con em đến trường.Đơn vị này cũng chỉ đạo đấu tranh làm rõ, xử lý nghiêm minh số đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật liên quan việc giải thể điểm lẻ Tiến Sơn, Trường Tiểu học Quỳnh Tam.