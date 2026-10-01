Toàn bộ cổ phiếu niêm yết trên HNX sẽ chuyển sang HoSE

Theo đó, triển khai phương án sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu niêm yết theo Thông tư số 139 của Bộ Tài chính, VNX thông báo các mốc thời gian thực hiện việc chuyển cổ phiếu niêm yết từ HNX sang HoSE.

Cụ thể, ngày 23-12 là ngày giao dịch cuối cùng của toàn bộ cổ phiếu niêm yết tại HNX.

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam. Ảnh: L. THỦY

Tạm ngừng giao dịch trong 2 ngày 24-12 và 25-12 đối với các cổ phiếu niêm yết tại HNX thuộc phạm vi chuyển giao. Giao dịch chứng khoán tại HoSE và giao dịch chứng khoán tại các thị trường khác do HNX tổ chức vẫn thực hiện theo quy định hiện hành.

Ngày giao dịch đầu tiên tại HoSE đối với cổ phiếu niêm yết được chuyển từ HNX vào HoSE là ngày 28-12. Kể từ thời điểm này, toàn bộ cổ phiếu niêm yết được tổ chức giao dịch tại HoSE.

Thông báo của VNX sẽ giúp các doanh nghiệp niêm yết, thành viên thị trường và nhà đầu tư nắm được thông tin, chủ động chuẩn bị và phối hợp triển khai với các Sở Giao dịch Chứng khoán.