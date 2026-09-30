Toàn bộ cổ phiếu niêm yết tại HNX sẽ chuyển sang HOSE từ cuối tháng 12/2026

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) vừa thông báo các mốc thời gian thực hiện việc chuyển cổ phiếu niêm yết từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE), theo phương án sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu niêm yết quy định tại Thông tư 139/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Theo kế hoạch, ngày 23/12/2026 sẽ là ngày giao dịch cuối cùng của toàn bộ cổ phiếu niêm yết tại HNX. Sau đó, các cổ phiếu thuộc phạm vi chuyển giao sẽ tạm ngừng giao dịch trong hai ngày 24 và 25/12 để thực hiện việc chuyển giao.

Trong thời gian này, hoạt động giao dịch tại HOSE và các thị trường khác do HNX tổ chức vẫn được thực hiện theo quy định hiện hành.

Ngày 28/12/2026 sẽ là ngày giao dịch đầu tiên tại HOSE đối với các cổ phiếu niêm yết được chuyển từ HNX. Kể từ thời điểm này, toàn bộ cổ phiếu niêm yết thuộc phạm vi chuyển giao sẽ được tổ chức giao dịch tại HOSE.

Việc sắp xếp lại thị trường được VNX triển khai theo Thông tư 139/2025/TT-BTC ngày 30/12/2025, sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư 57/2021/TT-BTC và Thông tư 69/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính.

VNX đề nghị các doanh nghiệp niêm yết, thành viên thị trường và nhà đầu tư chủ động nắm bắt thông tin, chuẩn bị và phối hợp với các Sở Giao dịch Chứng khoán trong quá trình triển khai.