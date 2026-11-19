Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân xã Chợ Đồn. (Ảnh: Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn)

Trước đó, từ tháng 4/2026, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cơ sở y tế, ngành y tế thúc đẩy chuyển đổi số, đặt mục tiêu đến trước 31/12/2016 thì 100% cơ sở khám, chữa bệnh hoàn thành triển khai hồ sơ bệnh án điện tử.

Với sự vào cuộc quyết liệt từ cấp tỉnh, ngành y tế tới các cơ sở khám, chữa bệnh thì đến tháng 11/2026, toàn bộ 37/37 bệnh viện đã hoàn thành thực hiện công tác này.

Đến đầu tháng 11/2026, có 26/37 bệnh viện thông báo bỏ bệnh án giấy (70,2%). Toàn tỉnh có 336/336 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế triển khai sử dụng căn cước, căn cước công dân và ứng dụng VNeID, với hơn 9,5 triệu lượt tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế; hơn 1,6 triệu người dân có thông tin thẻ bảo hiểm y tế được đồng bộ với căn cước công dân.

Bên cạnh việc triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, ngành y tế Thái Nguyên hiện cũng đạt được những kết quả tích cực trong công tác chuyển đổi số.

Đến nay, 100% thủ tục hành chính của toàn ngành được tiếp nhận trực tuyến; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 99,96%; tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt 100%; tỷ lệ số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết đạt 97,33%. Tỷ lệ người dân được quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử đạt 94%, tỷ lệ người dân có Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID đạt 52,9%.

Các bệnh viện trên địa bàn đã triển khai phần mềm quản lý khám bệnh, chữa bệnh, lịch đặt khám bệnh online, đơn thuốc điện tử và trả đơn thuốc của người dân qua ứng dụng; 100% bệnh viện đã triển khai hệ thống kiosk thông minh phục vụ người bệnh trong đăng ký khám bệnh, tra cứu thông tin, thanh toán viện phí và lấy số thứ tự tự động, góp phần giảm thời gian chờ đợi, hạn chế tiếp xúc trực tiếp, nâng cao chất lượng phục vụ.