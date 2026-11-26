Các bị cáo đều hưởng án treo

Chiều 26/11, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Thản (Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, Tổng giám đốc Bemes) mức án 30 tháng tù cho hưởng án treo về tội “Lừa dối khách hàng”; phạt bổ sung 100 triệu đồng.

Cùng vụ án, Tòa tuyên các bị cáo Đỗ Văn Hưng (SN 1968, cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng, quận Hà Đông cũ); Nguyễn Duy Uyển (SN 1964, cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng cũ); Bùi Văn Bằng (SN 1969, cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng cũ); Nguyễn Văn Năm (SN 1965, cựu Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũ); Bị cáo Vương Đăng Quân (SN 1958, cựu Phó Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũ) bị phạt các mức án từ 18 - 24 tháng tù cho hưởng án treo về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bị cáo Lê Thanh Thản.

HĐXX đánh giá, đây là vụ án có tính chất rất nghiêm trọng, được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Hành vi của bị cáo Lê Thanh Thản đã xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong hoạt động mua bán nhà ở, trực tiếp xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của các bị hại, đồng thời xâm phạm trật tự quản lý hành chính của Nhà nước.

Các bị hại đã bỏ tiền mua nhà nhưng không thể đăng ký quyền sở hữu đối với các căn nhà như thông tin được cung cấp khi giao kết hợp đồng.

Hành vi phạm tội của các bị cáo Đỗ Văn Hưng, Nguyễn Duy Uyển, Bùi Văn Bằng, Nguyễn Văn Năm và Vương Đăng Quân đã xâm phạm hoạt động đúng đắn, bình thường của các cơ quan, tổ chức trong việc thực thi công vụ, làm mất niềm tin của nhân dân vào các cơ quan quản lý nhà nước, nhất là trong lĩnh vực quản lý trật tự xây dựng, đồng thời gián tiếp gây thiệt hại cho người mua nhà tại dự án CT6 Kiến Hưng.

Do đó, việc điều tra, truy tố và đưa các bị cáo ra xét xử trước pháp luật là cần thiết, nhằm cải tạo, giáo dục đối với từng bị cáo, đồng thời góp phần đấu tranh, phòng ngừa loại tội phạm này nói chung, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Ông Lê Thanh Thản cố tình gian dối

Đánh giá tính chất, mức độ, hậu quả hành vi phạm tội và vai trò của từng bị cáo, HĐXX nhận thấy bị cáo Lê Thanh Thản là người trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội, biết rõ các căn nhà được xây dựng sai quy hoạch, không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận theo hiện trạng tại thời điểm giao dịch. Mặc dù vậy, để bán được nhà, bị cáo đã cố ý che giấu vi phạm, khiến các bị hại tin tưởng vào thông tin do bị cáo đưa ra, ký kết hợp đồng và thanh toán tiền mua nhà, gây thiệt hại đặc biệt lớn.

Bị cáo Lê Thanh Thản trước khi tuyên án.

Các bị cáo Đỗ Văn Hưng, Nguyễn Duy Uyển, Bùi Văn Bằng, Nguyễn Văn Năm và Vương Đăng Quân đều là cán bộ trong các cơ quan quản lý nhà nước. Trong đó, các bị cáo Đỗ Văn Hưng, Bùi Văn Bằng và Nguyễn Duy Uyển, nguyên là lãnh đạo UBND phường Kiến Hưng qua các thời kỳ, đã không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, không chỉ đạo, tổ chức thanh tra, kiểm tra công trình vi phạm, dẫn đến không phát hiện được sai phạm để báo cáo UBND quận Hà Đông xử lý, ngăn chặn kịp thời, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Các bị cáo Nguyễn Văn Năm và Vương Đăng Quân, nguyên là lãnh đạo Thanh tra xây dựng quận Hà Đông, đã không thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao, không tiến hành thanh tra, kiểm tra, phát hiện vi phạm để kịp thời ngăn chặn, xử lý những sai phạm tại công trình xây dựng thuộc dự án CT6 Kiến Hưng, dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Theo Tòa, dự án CT6 Kiến Hưng được UBND tỉnh Hà Tây (nay thuộc Hà Nội) phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết tỉ lệ 1/500. Sau đó, UBND TP Hà Nội cho phép Công ty Bemes của bị cáo Thản chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án theo quy hoạch này.

Tuy nhiên, từ tháng 10/2010, bị cáo Thản, đã chỉ đạo tổ chức thi công công trình với nhiều sai phạm nghiêm trọng so với quy hoạch được phê duyệt.

Ở khối nhà cao tầng, Công ty Bemes tăng diện tích xây dựng, tăng chiều cao công trình, thay đổi công năng sử dụng và xây dựng thêm căn hộ. Đáng chú ý, doanh nghiệp còn xây thêm tòa CT6C, trong khi công trình này không nằm trong quy hoạch được duyệt.

Đối với khu nhà thấp tầng, chủ đầu tư tăng diện tích đất xây dựng, tăng số lượng căn và vi phạm chỉ giới đường đỏ.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Những sai phạm này diễn ra trong quá trình thiết kế, thi công, giám sát, nghiệm thu công trình, dẫn đến dự án không đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Bị cáo Thản còn bị kết luận đã đưa ra các thông tin quảng cáo không đúng về tính pháp lý của dự án. Nội dung quảng cáo giới thiệu rằng dự án đã được phê duyệt, thiết kế căn hộ và công trình tuân thủ các quy định về xây dựng, giá bán căn hộ đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất... Những thông tin này khiến khách hàng tin tưởng vào tính pháp lý của dự án và xuống tiền mua căn hộ.

Kết quả điều tra xác định có 519 căn hộ sai phạm, bị cáo Thản và doanh nghiệp đã bán cho 519 khách hàng. Người mua nhà sau đó không được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đồng nghĩa đến nay không được cấp sổ đỏ.

Bị cáo Lê Thanh Thản thu lợi bất chính tổng cộng hơn 531 tỷ đồng. Đây cũng được xác định là số tiền gây thiệt hại cho 519 khách hàng mua căn hộ tại CT6 Kiến Hưng.

Đối với 5 cựu cán bộ thuộc UBND phường Kiến Hưng và Thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũ bị cáo buộc đã không thực hiện đầy đủ việc thanh tra, kiểm tra để phát hiện, ngăn chặn và xử lý sai phạm tại công trình.

Sự thiếu trách nhiệm của nhóm cán bộ này bị đánh giá đã góp phần để các sai phạm tiếp tục diễn ra, từ đó dẫn tới hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với 519 khách hàng mua căn hộ.