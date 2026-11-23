Yêu cầu làm rõ số tiền bị chiếm đoạt và danh sách bị hại

Trong vụ án này, VKSND TP Hà Nội truy tố Phạm Thị Hòa (SN 1958, trú tại phường Từ Liêm, TP Hà Nội), Nguyễn Thị Thùy Linh (SN 1981, cựu Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu, con gái bị cáo Hòa), Nguyễn Thị Lan Hương (SN 1990, cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu) và Nguyễn Thị Thanh Tú (SN 1987, trú tại phường Thanh Xuân, TP Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung.

Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN 1977, trú tại phường Thanh Xuân, TP Hà Nội) bị truy tố về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”, theo điểm a khoản 4 Điều 174 và điểm a khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Tại phần thủ tục, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Tú cho biết chị gái là bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Lan đã nhập viện ngày 19/11 và đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Bị cáo Tú trình bày chưa xin được hồ sơ bệnh án do bộ phận hành chính của bệnh viện nghỉ cuối tuần. Chủ tọa phiên tòa cho biết sẽ xác minh thông tin này.

Luật sư bào chữa cho các bị cáo Hương và Tú cũng vắng mặt. Trong số 459 bị hại được triệu tập, có 118 người có mặt. Một số nhân viên kinh doanh và cộng tác viên được triệu tập cũng không đến phiên tòa.

Một số luật sư đề nghị hoãn phiên tòa, cho rằng cần có mặt các bị hại để đối chiếu, xác định thiệt hại. Đại diện Viện kiểm sát nhận định việc vắng mặt của bị cáo, luật sư và nhiều bị hại có thể ảnh hưởng đến quá trình xét xử, đồng thời đề nghị HĐXX xem xét, quyết định.

Bị cáo Phạm Thị Hòa trước bục khai báo.

Tại phiên tòa, một số nhà đầu tư cũng nộp tài liệu và đề nghị Tòa án xem xét bổ sung họ vào danh sách bị hại.

Sau khi hội ý, HĐXX thông báo bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Lan vắng mặt do đang điều trị tại bệnh viện. Tòa án đã cử người kiểm tra thông tin và sẽ tiếp tục xác minh trực tiếp tại bệnh viện trong chiều 23/11.

HĐXX nhận định cần tiếp tục kiểm tra, đối chiếu tài liệu trong hồ sơ với kết luận điều tra và cáo trạng để làm rõ số tiền bị chiếm đoạt, danh sách bị hại và các nội dung liên quan. Trên cơ sở đó, HĐXX quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung. Tòa án đề nghị những bị hại có mặt kê khai thông tin theo mẫu để phục vụ việc xác minh.

Quang cảnh phiên tòa.

459 nhà đầu tư đã chuyển hơn 1.726 tỉ đồng

Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, từ tháng 10/2020 đến tháng 6/2023, do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, Phạm Thị Hòa, Nguyễn Thị Thùy Linh và Nguyễn Thị Lan Hương đã bàn bạc, thống nhất nâng khống vốn điều lệ của Tập đoàn Sen Tài Thu để huy động vốn dưới hình thức chuyển nhượng cổ phần có thời hạn.

Theo cáo buộc, Linh và Hương soạn tài liệu giới thiệu chiến lược kinh doanh với những thông tin không đúng sự thật. Các bị cáo thuê nhân viên kinh doanh và cộng tác viên sử dụng tài liệu này để tư vấn cho khách hàng rằng Tập đoàn Sen Tài Thu đang phát triển, mở thêm nhiều chi nhánh, cơ sở và thu lợi nhuận cao.

Để thu hút nhà đầu tư, Linh và Hương đưa ra mức lãi suất từ 9% đến 13,5% tùy thời hạn hợp đồng, cam kết trả lợi nhuận đúng hạn và cho phép rút vốn trước hạn. Tuy nhiên, theo cáo trạng, sau khi chuyển tiền, nhà đầu tư không được ghi tên vào sổ đăng ký cổ đông và không được hưởng quyền của cổ đông.

Các bị cáo tại phiên tòa sáng 23/11.

Cáo trạng xác định trong thời gian trên, 459 nhà đầu tư đã chuyển hơn 1.726 tỉ đồng để ký hợp đồng nhận chuyển nhượng cổ phần của Hòa tại Tập đoàn Sen Tài Thu. Sau khi nhận tiền, Hòa, Linh và Hương bị cáo buộc đã dùng hơn 737 tỉ đồng để chi trả một phần lợi nhuận cho nhà đầu tư và chiếm đoạt hơn 988 tỉ đồng còn lại.

Trong quá trình điều tra, 266 người đã gửi đơn tố cáo, trình báo về việc chuyển hơn 971 tỉ đồng để ký hợp đồng nhận chuyển nhượng cổ phần. Theo cáo trạng, các bị cáo đã được chi trả hơn 213 tỉ đồng và bị chiếm đoạt hơn 757 tỉ đồng.